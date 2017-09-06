 В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.
По ее словам, должностные лица Одесской таможни, по предварительному сговору с руководителями одной из компаний и отделом противодействия таможенным правонарушениям составляли заведомо неправдивые документы об осмотре контейнеров, в которые вносили недостоверные сведения о наименовании товара.
"В частности, было проведено таможенное оформление трех контейнеров, получателем которых значилась указанная компания. В декларацию были внесены заведомо недостоверные данные, а также добавлен фотомонтаж, согласно которым в контейнерах находились цветы из искусственных материалов, нейлоновая нить и мононить. В действительности в них находилась одежда известных мировых брендов. Таким образом, из-за неуплаты таможенных платежей был нанесен ущерб государственному бюджету. В результате обыска трех контейнеров было обнаружено и изъято рубашек известных мировых брендов на сумму более 12,1 миллиона гривен", - рассказала Варченко.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Так выглядят фотографии по результатам якобы проведенного таможенного осмотра:
Товарно-материальные ценности, которые фактически ввезены на таможенную территорию Украины и изъяты в связи с неуплатой таможенных платежей (пломбы страны отправителя свидетельствуют о фактическом непроведение таможенного досмотра):
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