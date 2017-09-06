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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1675) Нацполиция (8600) растаможка (39) таможня (1420) махинации (523)

 В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно с управлением защиты экономики Национальной полиции и отделом Южного регионального управления Государственной пограничной службы и раскрыли схему по ввозу в страну товаров вне таможенного контроля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

По ее словам, должностные лица Одесской таможни, по предварительному сговору с руководителями одной из компаний и отделом противодействия таможенным правонарушениям составляли заведомо неправдивые документы об осмотре контейнеров, в которые вносили недостоверные сведения о наименовании товара.

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"В частности, было проведено таможенное оформление трех контейнеров, получателем которых значилась указанная компания. В декларацию были внесены заведомо недостоверные данные, а также добавлен фотомонтаж, согласно которым в контейнерах находились цветы из искусственных материалов, нейлоновая нить и мононить. В действительности в них находилась одежда известных мировых брендов. Таким образом, из-за неуплаты таможенных платежей был нанесен ущерб государственному бюджету. В результате обыска трех контейнеров было обнаружено и изъято рубашек известных мировых брендов на сумму более 12,1 миллиона гривен", - рассказала Варченко.

Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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Так выглядят фотографии по результатам якобы проведенного таможенного осмотра:

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 01

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 02

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 03

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 04

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 05

Товарно-материальные ценности, которые фактически ввезены на таможенную территорию Украины и изъяты в связи с неуплатой таможенных платежей (пломбы страны отправителя свидетельствуют о фактическом непроведение таможенного досмотра):

В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 06В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 07В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 08В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 09В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 10В Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов 11



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А где бренд?Китай,а вы чепушилы себе суммы наганяете,бирку и цену можна любую прилепить,лохи схавают,смотрю все начали брать пример звиздежа с Вальцмана с Гройсманом
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Світові бренди Абібас, Версані! Пластикові квіти! ))))))) Насправді це фальсифікація правоохоронної діяльності! Маємо змову мафії і правоохоронних органів! Прокуратурі потрібно відзвітувати - вони змусили підприємців віддати якесь сміття під арешт, щоб прокурорам дали медальку! Такі ідіотські та тупорилі фальсифікації можливі тільки при генпрокурорі Луценко! Через порти йде контрабанда, йде потужним потоком! В мафіозних контрабандних схемах задіяні прокурори, судді, СБУ, прикордонники, охорона порту, менти! Це мільярдний бізнес на мільярди доларів і везуть контрабандою не Абібас та Версані, а комп'ютери, телевізори, дорогу побутову техніку! Контейнер завозять в порт, там його незаконно вскривають і вночі вивозять машинами без документів! Коли товарів лишається 10-20%, їх декларують та розмитнюють, щоб забрати контейнер з порту! Якщо київські СБУ проводить рейд і арештовує машини з контрабасом на виїзді з порту, то місцеве СБУ фактично розвалює кримінальне провадження, щоб посадили тільки водія вантажівки і не дістались організаторів злочинної схеми! Луценко, якщо ти не ідіот, не ведись на таких лоховський розвод одеських прокурорів та прикордонників!
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Достатньо підняти кримінальні справи за минулі роки, коли київське СБУ арештовувало в Одесі машини з контрабандою, щоб побачити хто з СБУшників, прокурорів та суддів входять до складу ОПГ контрабандистів і прикривають їх діяльність!
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версані ??? світовий бренд ?? піду прикуплю...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одесской области раскрыта схема по незаконному ввозу товаров в страну, изъята одежда мировых брендов на сумму более 12 миллионов. ФОТОрепортаж
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