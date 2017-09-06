 На пункте пропуска пограничники остановили женщину с документами "ДНР" внука, который умер от огнестрельных ранений. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В сообщении отмечается: "Во время проверки у женщины обнаружили военный билет так называемой "ДНР", выданный на другое лицо и несколько документов на это же лицо, которые выдавались на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой области.
В частности, среди документов было медицинское заключение о причине смерти, в котором указано, что смерть наступила в результате множественных огнестрельных ранений тела и свидетельство о смерти. Также у украинки нашли фотографии личного характера, где гражданин, на имя которого выданы документы, изображен с оружием на военных позициях.
По словам гражданки стало известно, что она направлялась для оформления документов в связи со смертью своего внука.
Сейчас женщину передали представителям СБУ для проведения дальнейших фильтрационно-проверочных мероприятий".
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Дебилка макеевская ... Та шоб ты сдохла , курва
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Скотина лугандонская!!!
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Ну уроды они и есть уроды !
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Что за бред?
Я думал пенсии старика платят а не мертвым внукам???
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Хєр би їм давати а не пенсії, та ще і копняка під срандель.. Нехай цих щурів рашка годує.
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- Алло, это КГБ? у меня улетел попугай, он к вам случайно не залетал?
- Нет, не залетал
- Так вот, на случай если залетит, хочу сделать официальное заявление: мы с моим попугаем придерживаемся разных политических взглядов!
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Пля, це не люди, це ІСТОТИ, бесхребетні напівпритомні істоти.
Продали за 200 доларів свого сина/онука...
Пепець, я у шоці просто!!! (((
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