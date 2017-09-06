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Все про:терроризм (20551) пункт пропуска (348)

 На пункте пропуска пограничники остановили женщину с документами "ДНР" внука, который умер от огнестрельных ранений. ФОТО

Сегодня в контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыла гражданка Украины. Она направлялась из Макеевки в Мариуполь. Пограничники нашли у нее документы и фотографии, указывающие на террористическую деятельность ее покойного внука, на которого она ехала оформлять пенсию в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Во время проверки у женщины обнаружили военный билет так называемой "ДНР", выданный на другое лицо и несколько документов на это же лицо, которые выдавались на временно неподконтрольной украинской власти территории в Донецкой области.

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В частности, среди документов было медицинское заключение о причине смерти, в котором указано, что смерть наступила в результате множественных огнестрельных ранений тела и свидетельство о смерти. Также у украинки нашли фотографии личного характера, где гражданин, на имя которого выданы документы, изображен с оружием на военных позициях.

По словам гражданки стало известно, что она направлялась для оформления документов в связи со смертью своего внука.

Сейчас женщину передали представителям СБУ для проведения дальнейших фильтрационно-проверочных мероприятий".

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На пункте пропуска пограничники остановили женщину с документами ДНР внука, который умер от огнестрельных ранений 01

На пункте пропуска пограничники остановили женщину с документами ДНР внука, который умер от огнестрельных ранений 02

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Скоро они все попрутся. А шо? Этоженашилюди.
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складывать прущихся вдоль дорог Ненькой, предательство Родины даже смерть не искупит.
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" Она направлялась из Макеевки в Мариуполь. Пограничники нашли у нее документы и фотографии, указывающие на террористическую деятельность ее покойного внука, на которого она ехала оформлять пенсию в Украину "

Дебилка макеевская ... Та шоб ты сдохла , курва
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Надо, чтобы дончане сдохли, а земля осталась. Верно, Галиция?
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Украина сука,вот на фото показано фото военного билета дындыровца из номером и фамилией а всетаки уроды фото замазали.Тогда зачем выкладывать эти фотки?Что хотят поиграть в справедливость и актуальность?Видимо СМИ ссучились окончательно...
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А чего ж у захера или плотвы пенсию не оформляет?????
Скотина лугандонская!!!
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Вот как назвать этих уродов ? Значит убивал украинцев , на земле украинской , жопу целовал Путина, а пенсию едет оформлять к украинским властям !
Ну уроды они и есть уроды !
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Да , уроды . Там почти нет людей . Биологический мусор .
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Чтобы понять их логику, надо иметь лишнюю хромосому.
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... интересно, а сколько стоила бы ей эта процедура в Мариуполе?
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В 2015 окончил школу и на фронт! Мозгов у родителей нет!
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Я не пойму.. Какая пенсия на внука?
Что за бред?
Я думал пенсии старика платят а не мертвым внукам???
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Та вероятно ей в башку так насрали, что она решила, что за её внука ей пенсия положена!
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Может у нее документ, что она на иждивении у внучка жила. Хочет претендовать на пенсию по утере кормильца
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в знайомих їхні далекі родичи також приперлись в оформляти "ненависні" українські пенсії. Бо шось кажуть жерти нічого на ті динирівські.))
Хєр би їм давати а не пенсії, та ще і копняка під срандель.. Нехай цих щурів рашка годує.
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И что дальше - будут бабу за внука судить? Может, и стоило, бы, но закон не позволяет. Да и не факт, что баба разделяла убеждения внука (при его жизни).

- Алло, это КГБ? у меня улетел попугай, он к вам случайно не залетал?
- Нет, не залетал
- Так вот, на случай если залетит, хочу сделать официальное заявление: мы с моим попугаем придерживаемся разных политических взглядов!
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пепець.. Дивно що ті ідіоти з даунбасу взагалі якось живуть. В них же мізків немає, від слова ЗОВСІМ! 17 річного хлопця, який щойно отримав "полное среднее образование" відправити на війну. Та ще і пенЗію якусь за нього в України вимагати..
Пля, це не люди, це ІСТОТИ, бесхребетні напівпритомні істоти.
Продали за 200 доларів свого сина/онука...
Пепець, я у шоці просто!!! (((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа пункте пропуска пограничники остановили женщину с документами "ДНР" внука, который умер от огнестрельных ранений. ФОТО
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