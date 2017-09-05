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Все про:Запорожье (1592) прокуратура (3164) проституция (293)

 Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратурой Запорожской области совместно с УСБУ в области в ночь с 01.09.2017 на 02.09.2017 выявлена ​​и прекращена деятельность притонов на территории г. Запорожья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В сообщении отмечается: "Во время проведения обысков в указанных местах сотрудниками управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры области задержан человек, который содержал места разврата и двух администраторов салона предоставления интимных услуг, которые осуществляли вовлечение лиц в занятие проституцией.

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Во время досудебного расследования установлено, что в период с апреля по сентябрь 2017 года жители городов Запорожье и Мариуполя организовали, содержали места разврата в г.. Запорожье и осуществляли вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией.

Задержанным лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 УК Украины.

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В настоящее время прокуратурой области внесено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Виновным лицам грозит наказание до 7 лет лишения свободы".

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Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура 01

Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура 02

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Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура 03

Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура 04

Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура 05

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без видео доказательства считать провокацией!!!!
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Давно надо. В Нидерландах это очень существенная прибавка к мместным бюджетам. В Амстердаме на улице красных фонарей, "местовое девушки" в районе 120 Евро/сутки.
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во, во. Так и представляю. Сейчас пенсы, начнут требовать "прибавку" к пенсии...
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И тут парень из квартала красных фонарей покажет, что они получат...
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Знаряддя злочину долучили до речових доказів? )))
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Да осмотрели с понятыми, откатали и упаковали, в пакеты экспертной службы
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В моем подъезде давно живет наркодиллер, снабжающий сеть такси наркотой, а через подъезд живет участковый, который ежедневно со своего окна наблюдает этот движняк. С проститутками и бабушками на блошином рынке проще бороться и проститутку можно бесплатно использовать. Сложней и ссыкотно с ворами в законе и мафией!
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Вы мне предлагаете бороться с мафией? А кто защитит потом мою семью, Аваков? Который крышует все это. Уже соседка писала во все инстанции, но ее припугнули так, что она замолкла надолго. Есть органы. которые за это отвечают, пусть и занимаются. Я знал одного мента с большими погонами, который отвечал за борьбу с наркоторговлей. Его менты у одного наркоту забирали, а другому продавали.
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Вроде они без ментылской крыши "работали", смешно, наивно и примитивненько.
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Вот оно главное зло в Украине деФки легкого поведения это угроза национальной безопасности !
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Да легализуйте их, будут налоги платить. А? Тогда мусора, которые их крышуют, лишатся бабла? Ну, тада ладна.
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что это за тележка с деревянными колесами на нижнем фото?
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На ней развозят реквизит и прохладительные напитки.
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Девченка не успела досняться в блокбастере и скучает под фонарями режисеров, которых для трагичности образа уложили на пол. Конечно надо легализовать и перестать ханжествовать.
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Мусора борделями занимаются других проблем нет.Господа нардепы легализуйте эту тяжкую работу и каждому желающему лицензию по минимальной цене медосмотр и пусть работают на здоровье... или закон что в Украине секса нет и живут одни онанисты!
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Пистец. Проституток положили мордой в пол как будто опасных рецидивистов. Ну и что они плохого кому сделали? лучше бы *наша* власть так лежала.
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а вы 12 лет в школе учиться... Нахрена? Вот он высокоинтеллектуальный и высокоприбыльный "труд"
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Заняття сексом неабияк підриває фундаментальні засади нашого суспільства.)))
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Ровно 12 лет назад Зинченко рассказал о схемах Порошенко

05.09.2017, 16:10 • 3534 • 11

Ровно 12 лет назад экс-госсекретарь Зинченко дал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как выстраивает Порошенко коррупционные схемы на должности главы СНБО.

После этого наш гениальный народ умудрился избрать Порошенко президентом. И эти же схемы он выстроил в масштабе всей страны.
Мораль: наш народ достоин своей власти. РЕПОСТ !!!
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кацапа,для тебя украинцы народец?так народа рускавых как такового вообще не существует...откуда ты вообще про народы узнал?
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а каким образом на физиономиях работниц эти тарелки держаться?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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