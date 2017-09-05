 Сеть борделей ликвидировали в Запорожье и задержали подозреваемых, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
В сообщении отмечается: "Во время проведения обысков в указанных местах сотрудниками управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры области задержан человек, который содержал места разврата и двух администраторов салона предоставления интимных услуг, которые осуществляли вовлечение лиц в занятие проституцией.
Во время досудебного расследования установлено, что в период с апреля по сентябрь 2017 года жители городов Запорожье и Мариуполя организовали, содержали места разврата в г.. Запорожье и осуществляли вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией.
Задержанным лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 УК Украины.
В настоящее время прокуратурой области внесено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Виновным лицам грозит наказание до 7 лет лишения свободы".
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05.09.2017, 16:10 • 3534 • 11
Ровно 12 лет назад экс-госсекретарь Зинченко дал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как выстраивает Порошенко коррупционные схемы на должности главы СНБО.
После этого наш гениальный народ умудрился избрать Порошенко президентом. И эти же схемы он выстроил в масштабе всей страны.
Мораль: наш народ достоин своей власти. РЕПОСТ !!!
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