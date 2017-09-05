 Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО

В сообщении отмечается: "Указанные средства служащий требовал и получил от директора одного из предприятий Киевской области за уменьшение штрафных санкций и подтверждения основной заявленной суммы НДС на бюджетное возмещение.Злоумышленник задержан "на горячем" сразу после получения им всей суммы взятки и передачи директору предприятия акта проверки.Сведения о содеянном должностным уголовное преступление внесены в ЕДРД по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).Первоочередные следственные действия продолжаются".