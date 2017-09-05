EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  521  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (4455) налоговая (853) Вышгород (54)

 Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО

Во вторник, 5 сентября 2017, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками ГУВБ ГФС Украины разоблачен на получении 10 тыс. грн неправомерной выгоды заведующий сектором контроля за декларированием НДС территории обслуживания Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Указанные средства служащий требовал и получил от директора одного из предприятий Киевской области за уменьшение штрафных санкций и подтверждения основной заявленной суммы НДС на бюджетное возмещение.

Злоумышленник задержан "на горячем" сразу после получения им всей суммы взятки и передачи директору предприятия акта проверки.

Сведения о содеянном должностным уголовное преступление внесены в ЕДРД по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Первоочередные следственные действия продолжаются".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мэра Вышгорода, задержанного за вымогательство €1 млн взятки, выпустили из СИЗО под залог 5 млн грн. ВИДЕО

Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура 01

Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура 02

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и перевести из области в Киев!будь моя воля- снизил бы налоги и заменил бы всю налоговую одним сервером для автоматического взымания налогов.И ВСЁ-платить налоги будут даже 3.14дары-олигархи.Вот только не хочется им расставаться с обналом и левым НДС...тоже есть вариант-за это не желание сейчас надо стрелять как в Китае
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вышгород тот же Киев, только чище и даже в чем-то красивее. Живут там люди покруче киевских. Вот и этот налоговик хотел жить красиво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
99% сотрудников налоговой не попадаются и берут незаметно а это наверное какой то идиот...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вышгород - странный город. Нет строений старше совка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже не видел, хотя он известен с древности. Но еще есть частный сектор на горах.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти