Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО
Во вторник, 5 сентября 2017, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками ГУВБ ГФС Украины разоблачен на получении 10 тыс. грн неправомерной выгоды заведующий сектором контроля за декларированием НДС территории обслуживания Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области.
В сообщении отмечается: "Указанные средства служащий требовал и получил от директора одного из предприятий Киевской области за уменьшение штрафных санкций и подтверждения основной заявленной суммы НДС на бюджетное возмещение.
Злоумышленник задержан "на горячем" сразу после получения им всей суммы взятки и передачи директору предприятия акта проверки.
Сведения о содеянном должностным уголовное преступление внесены в ЕДРД по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Первоочередные следственные действия продолжаются".
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