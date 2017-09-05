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 Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов

Главная военная прокуратура обнародовала официальный отчет своей деятельности за последние три года .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины.

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Согласно отчету, следователи органов военной прокуратуры за это время возместили средств в госбюджет более чем на 341,7 млн гривен. Кроме этого, было направлено в суд почти 690 обвинительных актов по коррупционным уголовным производствам.

Кроме того, в результате работы военной прокуратуры суды арестовали имущества на сумму 550 млн гривен. За три года следователи органов военной прокуратуры задержали 1821 человека, провели 6420 обысков, провели допросы 109531 свидетеля, направили в суд 11 164 обвинительные акты (в том числе 689 по коррупционным делам).

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Общая сумма средств, предложенных прокурорам как неправомерная выгода, составляет 4,4 млн грн. При этом самая большая взятка составила 75 тыс. долларов. Ее предлагали за снятие ареста с судна Sky Moon и груза, перевозимого на этом корабле в аннексированный Крым.

В целом следователи военной прокуратуры подали в суд 2 156 исков. В частности 1482 исков касались возвращения и предупреждения незаконного изъятия 68 тыс. гектаров земель обороны общей стоимостью 378,8 млн грн. Кроме того, 290 исков касались истребования недвижимого имущества стоимостью 710 млн.

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 01

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 02

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 03

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 04

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 05

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 06

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 07

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 08

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Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 09

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 10

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 11

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 12

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 13

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 14

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 15

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 16

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 17

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 18

Военная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов 19



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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенная прокуратура отчиталась за три года работы: задержано 1821 человека, направлено в суд более 11 тыс обвинительных актов
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