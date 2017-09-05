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Все про:взятка (4453) Винницкая область (461) Нацполиция (8598)

 Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, внутренней безопасностью полиции разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Винницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Операция состоялась при содействии начальника Главного управления областной Нацполиции.

Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал тридцать тысяч гривен от местного предпринимателя. За эти деньги злоумышленник обещал не регистрировать уголовное производство за выявленные нарушения правил охраны или использования недр.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника у здания отделения при получении последнего "транша" взятки в размере десять тысяч гривен.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Подполковника задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны патрульные полицейские, грабившие людей на ж/д вокзале Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ 02

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Чому ж у нас все таке сумне і нікчемне???......................
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А шо, показывать рожу и называть имя того, кто брал взятку, уже не моднЬо???
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Эдак потом его на воле будут узнавать и спрашивать - почему не в тюрьме, почему отпустили. Не удобненько для властей.
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Завтра відпустять - для чого, загалом, гарному хлопцю імідж псувати. Через деякий час і тих, що затримали, можуть затримати. Тих, кого затримують, вже є багато тисяч, місць в тюрмах для них нема. Для них же потрібні особливі умови утримання. На стадіонах, обнесених колючим дротом, їх не розмістиш - це був би поганий знак для депутатів. Дуже складна ситуація, корупція подолала епідемічний бар'єр.
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Аваков, Насиров и два депутата Яценюка подали в суд на Саакашвили

Как передают «Украинские новости», речь идёт о защите чести и достоинства министра внутренних дел Арсена Авакова, отстранённого от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и двух депутатов от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» - Сергея Пашинского и Андрея Иванчука. Указанные иски должны рассматриваться в сентябре, октябре и зимой этого года

http://pivdenukraine.com.ua/2017/09/05/avakov-nasirov-i-dva-deputata-yacenyuka-podali-v-sud-na-saakashvili/


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Вот, чтобы наше законодательство позволяло таких "закрывать" по факту выявления на период от трёх лет - я бы сказал:
-Да, борьба с коррупцией
Но поскольку есть - так как есть, то не факт что его и судить будут...
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последнего "транша" ( транш используется для обозначения финансовой помощи) взятки ....помогли
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Танеможеттаковпа быть, шоб в "полицию" понабирали долбаных ГАИшников из енакиевского блатняка из дамбасских 2010 и сук из СССР.
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Паскуда... Син мій, слідчий простий, помер вночі від серцевого нападу - завелике навантаження... А ця сука...
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- ситуация стандартная. Раньше постоянно платил взятки УБЭП УБОП и пр. инспекциям - типа "экология" и "охрана труда" прокурорам, ментам и пр. - уже не помню каким (помню). Теперь этого поменьше, и так хорошо что дают работать производству.
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пропоную цензору зовсім відмовитись від мови окупантів........
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вони це не можуть підртимати, бо вони на нього працюють (правда на того, що прийде після Путлеєра)
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Хтоб шо не казав але є зміни на краще, маємо визнати. Років 5-7 назад токої новини непочуєш навіть раз на півроку. Так шо як би там не було але помалу рух є. Хочя пєтя і разчарував...
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Чому ще й досі нікого не затримано під Адміністрацією Президента? Там детективам заборонено працювати, чи як??
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ. ФОТО
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