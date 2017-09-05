 Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Операция состоялась при содействии начальника Главного управления областной Нацполиции.
Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал тридцать тысяч гривен от местного предпринимателя. За эти деньги злоумышленник обещал не регистрировать уголовное производство за выявленные нарушения правил охраны или использования недр.
Сотрудники спецслужбы задержали начальника у здания отделения при получении последнего "транша" взятки в размере десять тысяч гривен.
Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Подполковника задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".
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Как передают «Украинские новости», речь идёт о защите чести и достоинства министра внутренних дел Арсена Авакова, отстранённого от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и двух депутатов от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» - Сергея Пашинского и Андрея Иванчука. Указанные иски должны рассматриваться в сентябре, октябре и зимой этого года
http://pivdenukraine.com.ua/2017/09/05/avakov-nasirov-i-dva-deputata-yacenyuka-podali-v-sud-na-saakashvili/
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-Да, борьба с коррупцией
Но поскольку есть - так как есть, то не факт что его и судить будут...
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