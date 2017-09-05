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Все про:взятка (4453) СБУ (14852) Хмельнитчина (391)

 На взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке главного врача одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи в Хмельницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник, который также является депутатом районного совета, требовал пятьсот долларов США от местного жителя за содействие в трудоустройстве его родственицы медицинской сестрой в амбулаторию.

Сотрудники спецслужбы задержали главного врача в служебном кабинете после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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На взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ 01

На взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ 02

Смотрите также: Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

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ну это же надо , в какую нищету эта банда народ загнала, ... .... Главврач, и 500 баксов, это же не его уровень
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Cкоро некого будет ловить на взятках в украинской медицине! Польша отменила аттестацию украинских медиков и теперь все ломанутся в Польшу на заработки где взяток брать не надо ваааще!!!
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- сбу больше некого ловить?
- сбу більше нікого ловити?
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Аплодірую СБУ стоя!
Аплодую СБУ стоячи!
Якби вони ще викрили злочинну організацію під назвою "Пологовий будинок №3 м.Києва", я б їм ще й заспівав би!
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за трудоустройство медсестрой!!! надо приплатить...
а вы говорите - 40 лет трудового стажа для выхода на пенсию в 60....
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Есть у нас шикарный сайт "Миротворец", где занесены выявленные предатели и прочие кацапские организмы. Почему не создать сайт "Коррупционер", куда вносить ВСЕХ кто проворовался или попался на взятке, с фото, с адресом и перечислением ближайших родичей.
Ну а как ещё бороть эту заразу?! Попался гад - поломать нахуй ему жизнь и его ближайшим родственникам, шо пользуются его ништяками!
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только чтобы написать код такого сайта-каталога нужно минимум 50000 грн.....кто скинется?
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Вы застали меня врасплох. Я не знаю...
Но думаю, что если нашлись патриотические силы, которые нашли деньги на "Миротворец", то почему не найдутся для создания "такого" сайта?!
Ведь, это проблема нашего выживания - не меньше, чем кацапская агрессия.
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О-хренеть, так в каждой больнице деньги берут, в роддомах 500 $ это минимальная такса за роды....
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- я 300 дол. платил 7 лет назад. Ну всё остальное еще 300.
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Не хвилюйтеся -
скоро не буде кому брати винагороди - будуть платні приватні пологові лікарні та бабки- повитухи.
інші лікарі розповзуться по світу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ. ФОТО
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