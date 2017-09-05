 На взятке $500 задержан главврач одного из медучреждений Хмельнитчины, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник, который также является депутатом районного совета, требовал пятьсот долларов США от местного жителя за содействие в трудоустройстве его родственицы медицинской сестрой в амбулаторию.
Сотрудники спецслужбы задержали главного врача в служебном кабинете после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".
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- сбу більше нікого ловити?
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Аплодую СБУ стоячи!
Якби вони ще викрили злочинну організацію під назвою "Пологовий будинок №3 м.Києва", я б їм ще й заспівав би!
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а вы говорите - 40 лет трудового стажа для выхода на пенсию в 60....
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Ну а как ещё бороть эту заразу?! Попался гад - поломать нахуй ему жизнь и его ближайшим родственникам, шо пользуются его ништяками!
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Но думаю, что если нашлись патриотические силы, которые нашли деньги на "Миротворец", то почему не найдутся для создания "такого" сайта?!
Ведь, это проблема нашего выживания - не меньше, чем кацапская агрессия.
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скоро не буде кому брати винагороди - будуть платні приватні пологові лікарні та бабки- повитухи.
інші лікарі розповзуться по світу.
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