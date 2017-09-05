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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:история (1402) Киев (18070) скульптура (33) евромайдан (8081)

 Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: "Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить". ФОТОрепортаж

Скульптуру установили на Майдане Незалежности 7 января 2014 года. Впоследствии, когда с Майдана все демонтировали, она исчезла.

В столице нашли пропавшую скульптуру времен Революции достоинства "Новой Украине", которую подарил украинцам французский скульптор Пьер Сассон. Об этом УНИАН сообщил куратор арт-проекта Олег Соснов, передает Цензор.НЕТ.

"Три года назад мой знакомый, известный скульптор из Франции Пьер Сассон написал мне, что хочет помочь протестующим, и предложил сделать художественный объект и установить его на Майдане. Он назвал свою работу "Новой Украине". Она символизирует появление Украины на геополитической карте мира. Голова, руки и стопы фигуры символизируют единство континентов. Концентрические круги вокруг рук, стоп и головы символизируют влияние Украины на все последующие события в мире", - сказал Соснов.

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Он также отметил, что скульптуру установили на Майдане Незалежности 7 января 2014 года. Позже, когда с Майдана Незалежности все демонтировали, она исчезла.

"Через знакомых мы нашли ее на заднем дворе музея Гончара. Она почему-то была выкрашена в белый цвет. Возможно, так ее кто-то хотел присвоить. Мы отреставрировали ее и подарили Музею Майдана", - сказал Соснов.

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Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить 01Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить 02Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить 03Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить 04

Куратор уточнил, что скульптура сделана из розового каирского мрамора, ее вес около 5 тонн. Временно скульптура будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в запасниках, а потом, когда будет создан Музей Майдана, постоянно экспонироваться там.
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...... отак зітреш матюка, написаного на воротах................ а цей напис виявиться "культурною цінністю"......................
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Шо за ху...ня? Кому надо 5 тон присваивать? 5 лимонов...другое дело.
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блин,кто-то себе на столешницу мрамор припрятал - и тут нашли. Ну что за ироды))))
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Сят, свят... Это какой то... Ущипните меня... Твою ж мать... Символизирует, символизирует, никак не высив... Ну и пиздец! Похитили из дворца Джаббы. В натуре Соло- для волосяной дудки с проглотом... Короче- маразм крепчает, а еще начало осени только. И сразу идея- отхожие места, коими пользовались "майданщики" объявить национальным достоянием и содержать в чистоте... В смысле в грязноте... Чет я совсем запутался... Вобщем, в первозданном состоянии. И запашок соответственный поддерживать. А кто посягнет на реликвию, вздумает прибрать или дезиком побрызгать- объявить "врагом народа".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИсчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: "Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить". ФОТОрепортаж
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