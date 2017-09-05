 Исчезнувшую с Майдана Незалежности скульптуру времен Революции Достоинства нашли в Киеве: "Она была выкрашена в белый цвет. Возможно, ее кто-то хотел присвоить". ФОТОрепортаж

В столице нашли пропавшую скульптуру времен Революции достоинства "Новой Украине", которую подарил украинцам французский скульптор Пьер Сассон. Об этом УНИАН сообщил куратор арт-проекта Олег Соснов, передает Цензор.НЕТ.
"Три года назад мой знакомый, известный скульптор из Франции Пьер Сассон написал мне, что хочет помочь протестующим, и предложил сделать художественный объект и установить его на Майдане. Он назвал свою работу "Новой Украине". Она символизирует появление Украины на геополитической карте мира. Голова, руки и стопы фигуры символизируют единство континентов. Концентрические круги вокруг рук, стоп и головы символизируют влияние Украины на все последующие события в мире", - сказал Соснов.
Он также отметил, что скульптуру установили на Майдане Незалежности 7 января 2014 года. Позже, когда с Майдана Незалежности все демонтировали, она исчезла.
"Через знакомых мы нашли ее на заднем дворе музея Гончара. Она почему-то была выкрашена в белый цвет. Возможно, так ее кто-то хотел присвоить. Мы отреставрировали ее и подарили Музею Майдана", - сказал Соснов.
Куратор уточнил, что скульптура сделана из розового каирского мрамора, ее вес около 5 тонн. Временно скульптура будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в запасниках, а потом, когда будет создан Музей Майдана, постоянно экспонироваться там.
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