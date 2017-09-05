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 Политика Украины
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Все про:авиация (1843) поздравление (661) Порошенко (13703)

 "Очередное достижение украинского аса", - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил полковника Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Оксанченко с победой на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017" в чешском городе Градец Кралове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Уже стало доброй привычкой приветствовать полковника Воздушных сил ВСУ Александра Оксанченко с удачными выступлениями в международных авиашоу. Очередное достижение украинского аса - победа на авторитетном международном авиационном показе CIAF - Czech International Air Fest-2017. Каждый вираж в исполнении Александра - настоящее зрелище. Гордимся!",- написал Порошенко.

Напомним, заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ А.Оксанченко 4 сентября получил трофей "За безупречный лучший динамический показ" на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017".

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На прошлогоднем авиашоу CIAF-2016 в Чехии А.Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

Очередное достижение украинского аса, - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии 01

Очередное достижение украинского аса, - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии 02

Очередное достижение украинского аса, - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии 03

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такой СУшкой й@бнуть бы по кацапскому Мордору
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Дякувати богу, що в нас є Пєтро Олексійович. Якбі не він, то ми б жили як зараз. А він нас вберіг.
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В лучах славы лётчика погрелся президент.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Очередное достижение украинского аса", - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии. ФОТО
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