 "Очередное достижение украинского аса", - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Уже стало доброй привычкой приветствовать полковника Воздушных сил ВСУ Александра Оксанченко с удачными выступлениями в международных авиашоу. Очередное достижение украинского аса - победа на авторитетном международном авиационном показе CIAF - Czech International Air Fest-2017. Каждый вираж в исполнении Александра - настоящее зрелище. Гордимся!",- написал Порошенко.
Напомним, заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ А.Оксанченко 4 сентября получил трофей "За безупречный лучший динамический показ" на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017".
На прошлогоднем авиашоу CIAF-2016 в Чехии А.Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.
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