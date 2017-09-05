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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следственным управлением НПУ под процессуальным руководством столичной прокуратуры и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции Киевской городской государственной администрации разоблачили в систематическом получении взяток начальника одного из управлений Киевского городского совета, заведующего хозяйством одного из коммунальных предприятий и посредника.

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, начальник управления вымогал у представителя предприятия взятку в размере 24 тысяч гривен, в качестве залога и квартальной оплати ( 7 тысяч гривен ежемесячно) за предоставление в аренду производственно - складской базы площадью 230 квадратных метров и подписание договора хранения имущества. При этом официальная стоимость указанных услуг составляет 1000 гривен в месяц и оплачивалась отдельно.

"Злоумышленник получал указанную сумму взятки как на расчетный счет, открытый на имя подставного лица, так и через двух посредников, одним из которых является заведующий хозяйством одного коммунального предприятия. По указанной схеме с арендаторов коммунального имущества правонарушителями ежемесячно собиралась "дань" на общую сумму более 400 тысяч гривен. В настоящее время на рабочих местах задержанных проводятся обыски. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса", - рассказали в Департаменте защиты экономики.

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В полиции подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по указанной статье.


В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция 01

В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция 02

В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция 03

В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция 04

В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция 05
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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