 Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул. ФОТОрепортаж

Сегодня спикер Андрей Парубий объявил открытой 7 сессию Рады.
После исполнения гимна Украины спикер выступил с обращением к нардепам: "Сто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня". Кроме того, Парубий отметил, что главным приоритетом Рады должна оставаться национальная безопасность и оборона.
После спикера к нардепам обратился премьер Владимир Гройсман: "Новая сессия Рады - это возможности". Затем слово взяли главы фракций и депутатских групп.
После нардепы принялись за работу, однако не смогли утвердить повестку дня сессии Рады, приняв повестку дня на текущую пленарную неделю. Вслед за этим нардепы несколько раз безуспешно пытались внести в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги (№7052).
Затем нардепы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне АТО и пограничных районах Украины.
После парламентарии приступили к рассмотрению поправок к подготовленному ко второму чтению проекту Закона об образовании (№3491-д). К обеду народные избранники рассмотрели 756 поправок из 1705.
Первый день работы Рады после каникул в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Фракция "Батькивщины": Иван Крулько принес коллегам материалы на ознакомление. Юлия Тимошенко, Иван Кириленко и Вадим Ивченко с интересом их изучают, пока их однопартиец Александр Абдулин говорит по телефону.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко общается с Ефимом Звягильским.
После каникул нардепы оживленно общались друг с другом. В частности, перекинулись парой фраз Ольга Богомолец (БПП, в красном платье) и представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП, в желтом платье), а также Борислав Розенблат (внефракционный) с Александром Герегой (внефракционный).
Олег Ляшко общается с Вячеславом Богуслаевым ("Воля народа").
Розенблат что-то разъясняет коллегам.
Сын Президента Украины, нардеп от БПП Алесей Порошенко.
Ольга Богомолец подошла пообщаться к Олегу Ляшко и Виктору Галасюку (РП).
Теперь Розенблат подошел поговорить с Марией Матиос (БПП) и Игорем Грынивым (БПП).
Ольга Червакова (БПП) обнимеется с Игорем Грынивым.
Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко поправляет прическу глядя в телефон, который держит Оксана Продан (БПП).
Андрей Лозовой (РП) решил сделать селфи.
Наталья Королевская ("Оппоблок") пришла на открытие сессии в новом имидже: распущенные волосы, брючный костюм и очки.
Нардеп Игорь Молоток ("Воля народа") учится говорить и читать по-украински используя "спецальную методику для русскоязычных".
Надежда Савченко (внефракционная) пришла на открытие сессия в черном.
Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") немного притомился слушая выступления коллег.
Татьяна Рычкова (БПП) пришла после каникул в новой военной форме с капитанскими погонами.
Фракция НФ радосно реагирует на голосование.
Президиум ВР: спикер Андрей Парубий (по центру), первый вице-спикер Ирина Геращенко (слева) и вице-спикер Оксана Сыроид (справа).
Виктория Сюмар представляет законопроект о телерадиовещании в зоне АТО и пограничных районах.
Пока шло рассмотрение правок в закон об образовании нардепы успевали читать интернет СМИ.
После каникул в Раде аншлаг, учитывая, что предыдущую сессию Парубий закрывал при практически пустом зале.
Юлия Тимошенко поправляет прическу, общаясь с коллегой Иваном Кириленко.
Вадим Новинский ("Оппоблок") общается с Андреем Деркачем (внефракционный).
Надежда Савченко подошла поговорить с Ольгой Черваковой.
Олег Ляшко что-то обсуждает с Андреем Парубием.
Андрей Иванчук (НФ).
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Парадокс, но 40-миллионной страной управляют отборные п..сы!
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этот боевой бубулик не сулит ничего хорошего!
на тропу войны выходит или на охоту?
трепещите бизоны и прочая шушара...
иду за попкорном!
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😀😁
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Неприятно удивила "наша Надя". По ее "тылу", крепкому, как стенобитное орудие, видно, что времена "я объявляю голод" давно канули в Лету.
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Может быть, у него просто "русскоязычная челюсть" - тогда методика одна, челюсть вправить...
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Лично я не знаю , какой народ они представляют , и в чью пользу они принимают законы .
Вероятно , исключительно в свою .
И нахрена мы содержим весь этот огромный аппарат , я не знаю .
А судя по результатам их работы , их всех нужно расстрелять . И немедленно .
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Нарешті тотальний ПИЗДЕЦЬ, в якому українці існують протягом останніх трьох років, візуалізувався, ЗДОБУВ СВОЄ ОБЛИЧЧЯ. 18+
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