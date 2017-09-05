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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул. ФОТОрепортаж

Сегодня открылась 7 сессия Верховной Рады 8-го созыва.

Сегодня спикер Андрей Парубий объявил открытой 7 сессию Рады.

После исполнения гимна Украины спикер выступил с обращением к нардепам: "Сто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня". Кроме того, Парубий отметил, что главным приоритетом Рады должна оставаться национальная безопасность и оборона.

После спикера к нардепам обратился премьер Владимир Гройсман: "Новая сессия Рады - это возможности". Затем слово взяли главы фракций и депутатских групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приоритетом №1 для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона", - Парубий

После нардепы принялись за работу, однако не смогли утвердить повестку дня сессии Рады, приняв повестку дня на текущую пленарную неделю. Вслед за этим нардепы несколько раз безуспешно пытались внести в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги (№7052).

Затем нардепы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне АТО и пограничных районах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин вовремя внесет проект госбюджета-2018 в Раду, - Гройсман

После парламентарии приступили к рассмотрению поправок к подготовленному ко второму чтению проекту Закона об образовании (№3491-д). К обеду народные избранники рассмотрели 756 поправок из 1705.

Первый день работы Рады после каникул в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 01

Фракция "Батькивщины": Иван Крулько принес коллегам материалы на ознакомление. Юлия Тимошенко, Иван Кириленко и Вадим Ивченко с интересом их изучают, пока их однопартиец Александр Абдулин говорит по телефону.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 02

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко общается с Ефимом Звягильским.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 03

После каникул нардепы оживленно общались друг с другом. В частности, перекинулись парой фраз Ольга Богомолец (БПП, в красном платье) и представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП, в желтом платье), а также Борислав Розенблат (внефракционный) с Александром Герегой (внефракционный).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 04Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 05

Олег Ляшко общается с Вячеславом Богуслаевым ("Воля народа").

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 06

Розенблат что-то разъясняет коллегам.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 07

Сын Президента Украины, нардеп от БПП Алесей Порошенко.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 08

Ольга Богомолец подошла пообщаться к Олегу Ляшко и Виктору Галасюку (РП).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 09

Теперь Розенблат подошел поговорить с Марией Матиос (БПП) и Игорем Грынивым (БПП).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 10

Ольга Червакова (БПП) обнимеется с Игорем Грынивым.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 11

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко поправляет прическу глядя в телефон, который держит Оксана Продан (БПП).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 12

Андрей Лозовой (РП) решил сделать селфи.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 13

Наталья Королевская ("Оппоблок") пришла на открытие сессии в новом имидже: распущенные волосы, брючный костюм и очки.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 14

Нардеп Игорь Молоток ("Воля народа") учится говорить и читать по-украински используя "спецальную методику для русскоязычных".

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 15Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 16

Надежда Савченко (внефракционная) пришла на открытие сессия в черном.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 17

Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") немного притомился слушая выступления коллег.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 18Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 19

Татьяна Рычкова (БПП) пришла после каникул в новой военной форме с капитанскими погонами.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 20

Фракция НФ радосно реагирует на голосование.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 21

Президиум ВР: спикер Андрей Парубий (по центру), первый вице-спикер Ирина Геращенко (слева) и вице-спикер Оксана Сыроид (справа).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 22

Виктория Сюмар представляет законопроект о телерадиовещании в зоне АТО и пограничных районах.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 23

Пока шло рассмотрение правок в закон об образовании нардепы успевали читать интернет СМИ.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 24

После каникул в Раде аншлаг, учитывая, что предыдущую сессию Парубий закрывал при практически пустом зале.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 25Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 26

Юлия Тимошенко поправляет прическу, общаясь с коллегой Иваном Кириленко.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 27

Вадим Новинский ("Оппоблок") общается с Андреем Деркачем (внефракционный).

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 28

Надежда Савченко подошла поговорить с Ольгой Черваковой.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 29

Олег Ляшко что-то обсуждает с Андреем Парубием.

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул 30

Андрей Иванчук (НФ).
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мы же сами и выбрали. Это факт: и того же довгого, и минометчика, и вону и проч шелупонь
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фубля... а шо рычкову так растаскало, интересно даже. и спросить не могу, она меня забанила
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а шо это? она в вагоновожатые записалась???
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хочется написать куда она записалась, но забанят
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Вся порочность на лице у нее... Хорошо притерлась в Раде, вот и сейчас - свою пышную грудь под светлы очи... Зато развеселился царевич по сравнению с предыдущим смурным фото...
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Такой себе закрытый клуб развлечений. Но главное вовремя надевать вишиванку и делать грустное и озабоченное проблемами народа лицо, когда требуется.
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Кто-то хоть одного Нормального узрел?!
Парадокс, но 40-миллионной страной управляют отборные п..сы!
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кланы выстраивали именно такую системку "под себя", но в 2014 все они висели на волоске. И тут кондитер их спас
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стрелять их надо было в 14 и кондитера тоже...
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о! Йуля косу заплела!
этот боевой бубулик не сулит ничего хорошего!
на тропу войны выходит или на охоту?
трепещите бизоны и прочая шушара...
иду за попкорном!
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какая же все таки мерзкая эта мразота. Вся, без исключения.
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на каникулах в деревне сяду было возле курятника вечерком с воздушкой,лампочку туда и жду-и вот из под курятника вылазят крысы..сначала одна,потом ещё и ещё..напомнило.
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К сожалению, для этих крыс воздушка слабовата будет...
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удручает, как Розенблят мило беседует с коллегами. Ни тени смущения. Подумалось: свой, сука, среди своих...
Неприятно удивила "наша Надя". По ее "тылу", крепкому, как стенобитное орудие, видно, что времена "я объявляю голод" давно канули в Лету.
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Нардеп Игорь Молоток ("Воля народа") учится говорить и читать по-украински используя "специальную методику для русскоязычных".
Может быть, у него просто "русскоязычная челюсть" - тогда методика одна, челюсть вправить...
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Гадька уже в юбку-тетянку не помещается.. Коровище,прости,Господи..
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Срать на них на всех .
Лично я не знаю , какой народ они представляют , и в чью пользу они принимают законы .
Вероятно , исключительно в свою .
И нахрена мы содержим весь этот огромный аппарат , я не знаю .
А судя по результатам их работы , их всех нужно расстрелять . И немедленно .
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Цирк - триває................... на арені все ті ж самі.............
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Все умиротворенные, как люди, которые уверены в своем безоблачном будущем. Народ где-то здесь, они где-то там. Но когда-то поперли и греческих и римских богов. А этих 450 случайных счастливчиков судьбы уж и подавно могут...
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Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул - Цензор.НЕТ 9590Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 4 ч.4 часа назад
Нарешті тотальний ПИЗДЕЦЬ, в якому українці існують протягом останніх трьох років, візуалізувався, ЗДОБУВ СВОЄ ОБЛИЧЧЯ. 18+

Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул - Цензор.НЕТ 4467
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСелфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул. ФОТОрепортаж
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