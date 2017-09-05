Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Позиция хозяина Москвы
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров. ВИДЕО
По мотивам российских СМИ
1.09.2017г. "День знаний" в Киеве и Москве
Полиция России
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни. ВИДЕО
Лохотрон
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" ведет консультации о координации с другими оппозиционными силами, - Тимошенко. ВИДЕО
На уровне подсознания...
Житие святых
Изгнание из рая
Читайте на "Цензор.НЕТ": Как крепкий афроамериканский мужчина сожрал грудничков Маши Захаровой
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- 1000 гривень в день для солдата, победа за недели в АТО, продажа своего бизнеса, "посадить трех друзей", умереть за "Свободу слова" -- вот это все НЕ ПОПУЛИЗМ! Это - демонстрация того, что политик - хозяин своего слова. А разогнать коррупированную полицию и судей, сделать госаппарат прозрачным, разогнать олигархов, при этом не подмяв себе парочку предприятий, построить с нуля целый новый современный город - вот это популизм. Смотри, сынок, не перепутай!
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