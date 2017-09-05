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 Фоторепортаж
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 Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Позиция хозяина Москвы

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Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
По мотивам российских СМИ

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
1.09.2017г. "День знаний" в Киеве и Москве

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Полиция России

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни. ВИДЕО

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Лохотрон

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" ведет консультации о координации с другими оппозиционными силами, - Тимошенко. ВИДЕО

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
На уровне подсознания...

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Житие святых

Позиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Изгнание из рая

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заказуха, автор почему Вы так сильно боитесь Саакашвили?
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Автору похуй, за что бабки платят, то и рисует. Нормально предложи и он и мать свою в аренду сдаст.
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А его есть за что бояться? Пока в Украине кроме трепа он ничего не сделал, а как обещал...
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- Папа, а что такое "популизм"?
- 1000 гривень в день для солдата, победа за недели в АТО, продажа своего бизнеса, "посадить трех друзей", умереть за "Свободу слова" -- вот это все НЕ ПОПУЛИЗМ! Это - демонстрация того, что политик - хозяин своего слова. А разогнать коррупированную полицию и судей, сделать госаппарат прозрачным, разогнать олигархов, при этом не подмяв себе парочку предприятий, построить с нуля целый новый современный город - вот это популизм. Смотри, сынок, не перепутай!
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Если Мише уже навсегда перекрыли дорогу в страну и о нем можно забыть, то Хуюля еще выскочит как черт из табакерки.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПозиция хозяина Москвы, житие украинских святых, шапито популизма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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