 Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый HackIT собрал 450 участников из 2 стран. Второй - более 650 из 6 стран. На HackIT-2017 организаторы ожидают более 1 000 гостей, представляющие 3 части света.
HackIT традиционно привлекает исследователей и разработчиков в области кибербезопасности, IT-специалистов и собственников компаний, экспертов из-за рубежа, студентов крупнейших технических вузов.
Форум станет первым крупным мероприятием, где специалисты по кибербезопасности обсудят недавнюю атаку вируса Petya - в рамках дискуссионной панели "Практические решения по защите киберпространства Украины от существующих угроз".
Ключевыми событиями HackIT-2017 станут более 20 докладов и воркшопов по трём темам: e-commerce и финансы, бизнес, hacking. Второй год подряд пройдёт конкурс стартапов в области кибербезопасности.
Главная приглашённая звезда - Райан Лэки (предприниматель и хакер с мировым признанием, основатель компании CryptoSeal, ставшей частью CloudFlare - одного из крупнейших в мире сервисов защиты от DDoS-атак). На HackIT-2017 состоится его первое публичное выступление в Украине.
В этом году на HackIT-2017 также впервые в Украине состоятся "битва хакеров" в формате CTF (Capture the flag) с элементами киберспорта и конкурс "Кибер детектив", в котором участники будут соревноваться в сборе информации из открытых источников в сети.
Организаторами форума выступили Компания "ProtectMaster" и благотворительный фонд Всеволода Кожемяко "Украина ХХІ".
Мероприятие состоится: 23 сентября во Дворце студентов НЮА им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 88).
Сайт HackIT: hackit.ua
Facebook- страница HackIT: facebook.com/hackit.ukraine/
Мероприятие в Facebook: facebook.com/events/992506884185114/.
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