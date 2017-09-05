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 Общество, Фоторепортаж
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 Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей. ФОТО

23 сентября в Харькове пройдет третий ежегодный международный форум по кибербезопасности HackIT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Первый HackIT собрал 450 участников из 2 стран. Второй - более 650 из 6 стран. На HackIT-2017 организаторы ожидают более 1 000 гостей, представляющие 3 части света.

Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей 01

HackIT традиционно привлекает исследователей и разработчиков в области кибербезопасности, IT-специалистов и собственников компаний, экспертов из-за рубежа, студентов крупнейших технических вузов.

Форум станет первым крупным мероприятием, где специалисты по кибербезопасности обсудят недавнюю атаку вируса Petya - в рамках дискуссионной панели "Практические решения по защите киберпространства Украины от существующих угроз".

Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей 02

Ключевыми событиями HackIT-2017 станут более 20 докладов и воркшопов по трём темам: e-commerce и финансы, бизнес, hacking. Второй год подряд пройдёт конкурс стартапов в области кибербезопасности.

Главная приглашённая звезда - Райан Лэки (предприниматель и хакер с мировым признанием, основатель компании CryptoSeal, ставшей частью CloudFlare - одного из крупнейших в мире сервисов защиты от DDoS-атак). На HackIT-2017 состоится его первое публичное выступление в Украине.

Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей 03

В этом году на HackIT-2017 также впервые в Украине состоятся "битва хакеров" в формате CTF (Capture the flag) с элементами киберспорта и конкурс "Кибер детектив", в котором участники будут соревноваться в сборе информации из открытых источников в сети.

Организаторами форума выступили Компания "ProtectMaster" и благотворительный фонд Всеволода Кожемяко "Украина ХХІ".

Мероприятие состоится: 23 сентября во Дворце студентов НЮА им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 88).

Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей 04

Сайт HackIT: hackit.ua

Facebook- страница HackIT: facebook.com/hackit.ukraine/
Мероприятие в Facebook: facebook.com/events/992506884185114/.

Третий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей 05

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Как минимум половина из участников тайно занимается тем против чего борется.
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Как минимум ты понятия не имеешь о чем пишешь
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Чем или кем?))))На дарк нете торгуют оружием,наркотой,детской порнографией ну и еще кредитными картами.У них приличные заработки и без этого)Допустим запустил ты свой интернет магазин и в целях безопасности за деньги просишь ломонуть в целях повышения безопасности,как примерь.Я уже не помню сколько 10-ков тысяч зелени Гугл предлагал за найденные дыри
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Назва форуму з пропозицією зламати це - не найкраща,на мою непрофесійну думку.
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Логично было бы пригласить кибермошенника mobilluck.com.ua.Почитал отзывы,капец!
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Цензор.НЕТФотоОбществоТретий международный форум по кибербезопасности HackIT пройдет в Харькове. Ожидается больше тысячи гостей. ФОТО
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