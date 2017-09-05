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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Межигорье (991) резиденция (173) Янукович (32602) Ромалийская Ирина (188)

 Охотничья резиденция Януковича "Сухолучье": трофей от Лукашенко и тир охранников. ФОТОрепортаж

Охотничья резиденция беглого президента Виктора Януковича открыта для туристов.

Журналист Ирина Ромалийская в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказала о своем путешествии в охотничью резиденцию беглого президента.

"Добраться нужно до села Сухолучье Вышгородского района. 80 километров от Киева по прекраснейшей дороге. Кстати, хороший асфальт заканчивается аккурат в метре после последнего въезда в резиденцию", - пишет она.


Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 01

Резиденция открыта для туристов, хоть их здесь практически нет. Вход - 50 гривен. При этом охранник на входе рассказал, что сюда можно и выбраться с палатками Это будет стоить 50 гривен за человека и 200 гривен за палатку. Мангал обещают дать бесплатно.

Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 02

Лошади и олени ходят просто между деревьями, а вот свиньи - уже за оградой.

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Далее за высоким забором - сама резиденция. В пруду, куда недавно выпустили мальков, можно увидеть и крупную рыбу. На берегу - Дом Рыбака.Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 06Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 07Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 08Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 09Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Межигорье" может стать национальным заповедником, но сначала нужно провести инвентаризацию имущества и назначить управляющего, - Семерак

В этом Доме сейчас находиться небольшое кафе, в котором можно увидеть чучело зубра, табличка на котором гласит, что это подарок Януковичу от Президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам бармена кафе, резиденция была разграблена, поэтому предметов былой роскоши осталось мало.

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Хонка - деревянный домик, где останавливался бывший президент, заперт, экскурсий в него не водят. На окнах - жалюзи или шторы. Но кое-где все же можно разглядеть пустые комнаты или остатки мебели.

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За хонкой - набережная и оборудованный причал для яхт.Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 19Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 20Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 21

"Строение, которое, по всей видимости, было оружейной. И тир - такой, когда мишени приближаются к стрелку. Только вряд ли Янукович стрелял по манекенам и какому-то мусору. Предположу, что так уже развлекались те, кто здесь был поставлен для того, чтоб сохранить имущество", - пишет журналист, добавляя, что вокруг много гильз.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал недействительными договоры об изъятии "Межигорья" из госсобственности, - Луценко

Открытыми в резиденции оказались лишь двери церквушки.

Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 29Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 30

Журналист также отмечает, что в резиденции "Сухолучье" можно просто погулять и понаслаждаться видами, запахами соснового леса и тишиной.

Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 31Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 32Охотничья резиденция Януковича Сухолучье: трофей от Лукашенко и тир охранников 33













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слабо передать онко- и др тяжелобольным детям в качестве лечебного и реабилитационного центра?
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очень много нужно переделывать под такие нужды
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ну да, лучше отдать гопникам или своим однопартийцам для пикников или под Конча-Заспу -2
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онко- и др тяжелобольным детям в качестве лечебного и реабилитационного центра нужен лечебный и реабилитационный центр, а не охотничий домик и не тир.
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лучьше продать на аукционе, желающих правда не много будет, карма плохая
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когда барігам попал кусок земли в лапу, "ложили" они на плохую карму." Бабло-фсё.Карма-ничто"
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содержание всего этого в порядке и чистоте потребует целого штата садовников, плюс отопление, освещение, охрана... Плюс персонал, оборудование, мебель.
Не лучше ли потратить эти деньги на реальную помощь больным, диагностику, лекарства, реабилитацию?
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Скажіть, а на московшині всі такі дебіли чи ви вийняток?
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І так вони жили і живуть, Шо коммуняки, Шо бандити, Шо дЄрЬмократи... І нахера їм ті люди Шо хочуть за свою працю отримувати достойну зарплатню...
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Ну это не тир для охранников))) Как напишут так хоть стой хоть падай))) Там базировался Киев-2 раньше и в этом месте проводили огневую подготовку. Место это - тир. Только не охранников а тех кто приезжал на охоту к яхуевичу. А про дот чего не написали на набережной?)

Там раньше подарков было побольше чем голова зубра от лукашенки и от пшонки и от куёнки. В озере рыба некормленная на окурок кидается. В целом эта сука донецкая со вкусом устроилась. Одна беда, ни разу там эта падла не ночевала. И вообще был считанные разы. А набожный такой... шо пипец. Под реабилитационный центр - самое оно.
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щаз попрут...по хорошей дороге пожарить шашлыка на януковском мангале)))
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Там не один мангал) три и здоровые один огромный кабана-витю можно было бы зашкварить.)
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Цензор.НЕТФотоОбществоОхотничья резиденция Януковича "Сухолучье": трофей от Лукашенко и тир охранников. ФОТОрепортаж
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