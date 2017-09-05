 Охотничья резиденция Януковича "Сухолучье": трофей от Лукашенко и тир охранников. ФОТОрепортаж

Журналист Ирина Ромалийская в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказала о своем путешествии в охотничью резиденцию беглого президента.
"Добраться нужно до села Сухолучье Вышгородского района. 80 километров от Киева по прекраснейшей дороге. Кстати, хороший асфальт заканчивается аккурат в метре после последнего въезда в резиденцию", - пишет она.
Резиденция открыта для туристов, хоть их здесь практически нет. Вход - 50 гривен. При этом охранник на входе рассказал, что сюда можно и выбраться с палатками Это будет стоить 50 гривен за человека и 200 гривен за палатку. Мангал обещают дать бесплатно.
Лошади и олени ходят просто между деревьями, а вот свиньи - уже за оградой.
Далее за высоким забором - сама резиденция. В пруду, куда недавно выпустили мальков, можно увидеть и крупную рыбу. На берегу - Дом Рыбака.
В этом Доме сейчас находиться небольшое кафе, в котором можно увидеть чучело зубра, табличка на котором гласит, что это подарок Януковичу от Президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам бармена кафе, резиденция была разграблена, поэтому предметов былой роскоши осталось мало.
Хонка - деревянный домик, где останавливался бывший президент, заперт, экскурсий в него не водят. На окнах - жалюзи или шторы. Но кое-где все же можно разглядеть пустые комнаты или остатки мебели.
За хонкой - набережная и оборудованный причал для яхт.
"Строение, которое, по всей видимости, было оружейной. И тир - такой, когда мишени приближаются к стрелку. Только вряд ли Янукович стрелял по манекенам и какому-то мусору. Предположу, что так уже развлекались те, кто здесь был поставлен для того, чтоб сохранить имущество", - пишет журналист, добавляя, что вокруг много гильз.
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Открытыми в резиденции оказались лишь двери церквушки.
Журналист также отмечает, что в резиденции "Сухолучье" можно просто погулять и понаслаждаться видами, запахами соснового леса и тишиной.
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Не лучше ли потратить эти деньги на реальную помощь больным, диагностику, лекарства, реабилитацию?
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Там раньше подарков было побольше чем голова зубра от лукашенки и от пшонки и от куёнки. В озере рыба некормленная на окурок кидается. В целом эта сука донецкая со вкусом устроилась. Одна беда, ни разу там эта падла не ночевала. И вообще был считанные разы. А набожный такой... шо пипец. Под реабилитационный центр - самое оно.
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