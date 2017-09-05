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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2018) лекарства (756) СБУ (14847) Харьковщина (1305)

 СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Службы безопасности Украины в Харьковской области пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным производством и контрабандой сильнодействующих лекарственных средств стероидной группы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили несколько местных жителей, среди которых бывший правоохранитель, а также действующий сотрудник одного из судов Харьковской области.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники заказывали сильнодействующие химические вещества для производства так называемых "лекарств" в одной из стран Восточной Азии, откуда они направлялись в Украину почтой. По месту жительства одного из участников группировки дельцы организовали лабораторию, в которой изготавливали контрафактные инъекционные препараты и таблетки под марками известных иностранных производителей анаболических стероидов. Часть фальсификата они контрабандой переправляли в Россию. Сотрудники СБ Украины задержали одного из членов группы на таможенном посту "Щербаковка" Харьковской таможни при попытке контрабанды партии контрафактных препаратов, содержащих сильнодействующие медицинские вещества - метандиенон и нандролон. Организатора группировки "взяли" после получения денег от заказчиков "товара" из России.

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Во время обысков по местам проживания членов группы сотрудники спецслужбы изъяли большое количество фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, сырье, оборудование для изготовления контрафактной продукции, упаковочную тару, этикетки и голограммы. По заключению экспертов, стоимость изъятых препаратов со ценам "черного рынка" составляет почти один миллион гривен.

СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине 01СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине 02СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине 03СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине 04

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Четверо членов преступной группировки арестованы. Они извещены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 и ч.4 ст.321 Уголовного кодекса Украины.
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Биссовестные!! Русских торговых партнеров травили!! Да за такое можно и в тюрьму отправить!
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В Луганской области СБУ задержала "казака Козицина"


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На 3-ем снимке сидит в наручниках такой же, стероидный
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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