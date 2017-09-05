 СБУ пресекла деятельность группировки контрабандистов сильнодействующих стероидов на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ , оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили несколько местных жителей, среди которых бывший правоохранитель, а также действующий сотрудник одного из судов Харьковской области.Правоохранители задокументировали, что злоумышленники заказывали сильнодействующие химические вещества для производства так называемых "лекарств" в одной из стран Восточной Азии, откуда они направлялись в Украину почтой. По месту жительства одного из участников группировки дельцы организовали лабораторию, в которой изготавливали контрафактные инъекционные препараты и таблетки под марками известных иностранных производителей анаболических стероидов. Часть фальсификата они контрабандой переправляли в Россию. Сотрудники СБ Украины задержали одного из членов группы на таможенном посту "Щербаковка" Харьковской таможни при попытке контрабанды партии контрафактных препаратов, содержащих сильнодействующие медицинские вещества - метандиенон и нандролон. Организатора группировки "взяли" после получения денег от заказчиков "товара" из России.Во время обысков по местам проживания членов группы сотрудники спецслужбы изъяли большое количество фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, сырье, оборудование для изготовления контрафактной продукции, упаковочную тару, этикетки и голограммы. По заключению экспертов, стоимость изъятых препаратов со ценам "черного рынка" составляет почти один миллион гривен.

Четверо членов преступной группировки арестованы. Они извещены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 и ч.4 ст.321 Уголовного кодекса Украины.