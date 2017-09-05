 СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники Ривненского управления спецслужбы задержали шестерых злоумышленников, которые пытались ввести в нашу страну из Европы семь тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Во время обысков по месту жительства наркодельцов правоохранители изъяли почти килограмм метамфетамина, прекурсоры, оборудование для изготовления наркотика, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.
Задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 и ч. 1 ст. 263 Уголовно кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Благодаря полученным СБУ доказательствам полицейским Польши, Чехии и Словакии удалось завершить совместную скоординированную операцию по пресечению деятельности транснациональной наркогруппировки.
Правоохранители задержали более тридцати человек, изъяли более трехсот тысяч евро и почти полтора миллиона таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Было также обнаружено две нарколаборатории, аналогичные выявленным сотрудниками СБУ в июне на Ривненщине, плантацию марихуаны, наложен арест на банковские счета на сумму более четырех миллионов евро.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках международного сотрудничества.
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