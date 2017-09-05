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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2016) наркотики (1589) СБУ (14845)

 СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе совместной операции с европейскими коллегами пресекли деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой прекурсоров для изготовления метамфетамина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники Ривненского управления спецслужбы задержали шестерых злоумышленников, которые пытались ввести в нашу страну из Европы семь тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Во время обысков по месту жительства наркодельцов правоохранители изъяли почти килограмм метамфетамина, прекурсоры, оборудование для изготовления наркотика, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.

Задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 и ч. 1 ст. 263 Уголовно кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ. ФОТО

Благодаря полученным СБУ доказательствам полицейским Польши, Чехии и Словакии удалось завершить совместную скоординированную операцию по пресечению деятельности транснациональной наркогруппировки.

Правоохранители задержали более тридцати человек, изъяли более трехсот тысяч евро и почти полтора миллиона таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Было также обнаружено две нарколаборатории, аналогичные выявленным сотрудниками СБУ в июне на Ривненщине, плантацию марихуаны, наложен арест на банковские счета на сумму более четырех миллионов евро.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники выявили метамфетамин в "Мерседесе", следующем из оккупированного Крыма. ВИДЕО

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках международного сотрудничества.





Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж


СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 01СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 02СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 03СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 04СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 05СБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков 06

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У бриллиантового прокурора было поболее купюр и вместо колес брюлики, так же считали (или делили), на этом все закончилось.
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Спектакли постепенно перенеслись на открытые площадки. Они как хотят, чтобы мы поверили или им все равно?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ вместе с европейскими коллегами задержала членов международной группировки контрабандистов наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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