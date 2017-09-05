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Все про:Николаев (1325) покушение (722) Нацполиция (8587) стрельба (2552)

 Мужчина открыл огонь из боевого оружия в Николаеве: один человек получил ранение. ФОТО

В результате конфликта на дороге между гражданами, с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу госпитализирован николаевец.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Николаева, следователи квалифицировали действия злоумышленника, как покушение на убийство нескольких человек. В городе был введен в действие план "Перехват".

Через несколько часов разыскиваемый сам позвонил по спецлинии "102" и заявил, что его авто было якобы похищено неизвестными лицами. Полицейским мужчина рассказал, что самостоятельные поиски привели его к заброшенному на выезде из Николаева в направлении Новой Одессы пропавшему автомобилю "Geely". Патрульные не поверили в россказни "заявителя" и он, это поняв, решил действовать решительно: неожиданно вскочил за руль и тронулся.

Мужчина открыл огонь из боевого оружия в Николаеве: один человек получил ранение 01


Инспекторы начали преследование и догнать водителя им удалось в с. Зайчевское, на объездной дороге возле одного из отелей.

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В салоне автомобиля "Geely" правоохранители нашли пистолет, вероятно, тот, из которого преступник стрелял, и патроны к нему.

Злоумышленник был задержан следователем в порядке ст. 208 УПК. Им оказался 53-летний ранее судимый за убийство и кражи местный житель.

Мужчине инкриминируется - ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц", а также "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкции статей предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Наверное этот николаевец не захотел угонять "Geely", даже под угрозой смерти.
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Когда слышу скрип на дороге,это всегда китайский дермомобиль едет
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У бандитов оружие есть.
А у НОРМАЛЬНЫХ?
Неее. НОРМАЛЬНЫМ низзя!
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У бандюків воно було завжди, навіть при совку.
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это клоун, наверно был под "синим флагом" .
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"Патрульные не поверили в россказни "заявителя" и он, это поняв, решил действовать решительно: неожиданно вскочил за руль и тронулся."

Та нет, судя по всему он тронулся гораздо ранее.
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сел в машину и сказал водителю - "трогай !!!"... водитель потрогал и сказал что у него больше.
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Так да. Но мне на тему извоза вот этот больше анекдот нравится.
Садится барин в повозку. Извозчик не оборачиваясь:
- Барин, какую песню петь по ходу будем?
- Та погоди ты, нога застряла в колесо...
- Ноооо, нога застряяяяяла в колессссоооооо!!!!
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продолжают вскрываться николаевские мультиковые консервы?
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Медовуха , пиво , а на полике виноград - на закусь ...
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мужик невинават ! это белочка стреляла ! )))
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Что говорит об оружии Библия:
"...а у кого нет (меча), продай одежду свою и купи меч (от Луки 22:36)"
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Перевозчик винограда?

Шото в Николаеве там пистец творится, мультики при том конкретные.
Надо ввести Нацгвардию, вычистить город и дальше нормульно жить.
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"Мужчина открыл огонь из боевого оружия в Николаеве".

А вот если бы у него был караткаствол - ниХто бы ни пастродал! Но он раб, а робам зброю ни доют! ДайошЪ кароткастволлы и оченьдлиннастволллы!

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Вы, как бы это полегче сказать... Вы-неумный?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина открыл огонь из боевого оружия в Николаеве: один человек получил ранение. ФОТО
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