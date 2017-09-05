 Мужчина открыл огонь из боевого оружия в Николаеве: один человек получил ранение. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Николаева, следователи квалифицировали действия злоумышленника, как покушение на убийство нескольких человек. В городе был введен в действие план "Перехват".
Через несколько часов разыскиваемый сам позвонил по спецлинии "102" и заявил, что его авто было якобы похищено неизвестными лицами. Полицейским мужчина рассказал, что самостоятельные поиски привели его к заброшенному на выезде из Николаева в направлении Новой Одессы пропавшему автомобилю "Geely". Патрульные не поверили в россказни "заявителя" и он, это поняв, решил действовать решительно: неожиданно вскочил за руль и тронулся.
Инспекторы начали преследование и догнать водителя им удалось в с. Зайчевское, на объездной дороге возле одного из отелей.
В салоне автомобиля "Geely" правоохранители нашли пистолет, вероятно, тот, из которого преступник стрелял, и патроны к нему.
Злоумышленник был задержан следователем в порядке ст. 208 УПК. Им оказался 53-летний ранее судимый за убийство и кражи местный житель.
Мужчине инкриминируется - ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц", а также "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкции статей предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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А у НОРМАЛЬНЫХ?
Неее. НОРМАЛЬНЫМ низзя!
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Та нет, судя по всему он тронулся гораздо ранее.
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Садится барин в повозку. Извозчик не оборачиваясь:
- Барин, какую песню петь по ходу будем?
- Та погоди ты, нога застряла в колесо...
- Ноооо, нога застряяяяяла в колессссоооооо!!!!
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"...а у кого нет (меча), продай одежду свою и купи меч (от Луки 22:36)"
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Шото в Николаеве там пистец творится, мультики при том конкретные.
Надо ввести Нацгвардию, вычистить город и дальше нормульно жить.
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А вот если бы у него был караткаствол - ниХто бы ни пастродал! Но он раб, а робам зброю ни доют! ДайошЪ кароткастволлы и оченьдлиннастволллы!
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