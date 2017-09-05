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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4297) граната (677) Киевская область (1703) смерть (5236)

 Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГCXC в Киевской области, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, 4 сентября в 18:48 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве в селе Фурсы на улице Колхозной.

На место происшествия выехали спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС 01

По прибытию установлено, что безработный граждан 1974 года, предварительно, после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозпостройку и взорвал себя с помощью гранаты - РГД-5.

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От полученных травм мужчина скончался на месте.

Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

На месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС 03
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Настоящий мужской поступок..если б так поступили грося с ревой, исходя из пожеланий коментаторов цензора, тут порвали б три баяна
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Если бы всё было исходя из пожеланий здешних комментаторов - пиво было бы уже по 25 рублей в Киеве.
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это ужасно. такие случаи участились, к сожалению
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Одним идиотом меньше, естественный отбор...
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