 Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГCXC в Киевской области, опубликованном в Facebook.
По данным ведомства, 4 сентября в 18:48 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве в селе Фурсы на улице Колхозной.
На место происшествия выехали спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.
По прибытию установлено, что безработный граждан 1974 года, предварительно, после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозпостройку и взорвал себя с помощью гранаты - РГД-5.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Фото: пресс-служба ГСЧС
На месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.
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