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 Политика Украины
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 Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО. ФОТО

Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю НATO Йенсу Столтенбергу, приступив к исполнению своих должностных обязанностей.

Глава миссии в НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю NATO Йенсу Столтенбергу", - сказано в сообщении миссии Украины в НАТО на странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 7 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.

В мае 2015 года П.Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.

Также читайте: Замглавы МИД Пристайко назначен главой Миссии Украины при НАТО

Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО 01

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Щасти в цій потрібній Україні службі!
Україна буде в НАТО!
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Твой патрон сделал вреда больше, чем все вместе взятые и мы от НАТО ещё дальше , чем 2007-20113
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Та да, на власні мільони зброї в ССО купив- тим саме цим не задоволений?
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Кто барыга ????? В его декларации нет ни одной гривны на армию, А то, что он заявляет, то цену его заявлений уже давно известна.
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Мабончик , я пытался найти перемогу , но не получилось ...
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Ким Чен Ын сам себе подписывает смертный приговор
Sep. 4th, 2017 at 1:27 PM

Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО - Цензор.НЕТ 7764
Не говорить сейчас о Северной Корее просто невозможно, ведь эта небольшая тоталитарная республика может в ближайшее время стать площадкой для противостояния с использованием оружия массового поражения. И, создаётся впечатление, что Пхеньян делает всё, что бы это противостояние таки произошло.

Непрекращающиеся испытания баллистических ракет, демонстрирующих угрожающие США и их союзникам, возможности тоталитарного режима, лишь убеждают представителей цивилизованного мира в неизбежности силового решения данной проблемы. А теперь ещё и ядерную бомбу, мощностью в 100 килотонн испытали.
И вот, Южная Корея уже провела учения с использованием ОТРК и авиации, в ходе которых был отработан удар по ядерным объектам КНДР. Кроме того, Сеул и Вашингтон в срочном порядке обсудили размещение в Южной Корее авианосной ударной группы и стратегических бомбардировщиков ВВС США. В свою очередь глава Пентагона Джеймс "Бешеный пёс" Мэттис уже заявил, что у США есть все возможности сокрушить КНДР.
Отдельно стоит сказать о заявлениях президента США Дональда Трампа, которые, в каком-то смысле, так же отрешены от реальности, как и лидер КНДР, а в какой-то отлично характеризуют настроения, царящие в овальном кабинете.
В частности, Трамп заявил, что его страна прекратит торговые отношения с теми странами, которые сотрудничают с Северной Кореей. Все бы ничего, но с тоталитарной республикой сотрудничают КНР, Индия, Пакистан, РФ и т.д. Прекрасно понятно, что погорячился, но учитывая психотип Трампа, понятно и то, что КНДР его уже изрядно измотала своей проблематикой и момент принятие жестких решений близок как никогда. И тут, каждый необдуманный шаг Пхеньяна может оказаться для него последним.
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шо то слабо где ватная конница ? тут про нато один ватник Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО - Цензор.НЕТ 2889 серджио def6ff91 тянет за всех подтягивайся вечерняя смена
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Я за вступление Украины в НАТО. Вот только вопрос в том, что декларациями и ничего не деланием в НАТО не примут.
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не стоит оправдываться..какое может быть НАТО при пэте и остальных представителях кагала..?
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Я просто пояснил этому пану свою позицию.Я прекрасно понимаю, что барыжная риторика и дела в направлении НАТО это очень разные вещи. К, сожалению, барыга все более и более напоминает Мишу Горбатого и я не хочу. чтобы Украина повторила путь СССР.
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Задача петра алексеевича - консервация системы колониальной зависимости от педерации, созданной ещё кучмой..только при ней олигархат имеет шансы выжить..ни про какие ес и наты там речи не может быть..
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Конечно. "Тепличная" экономика не выдержит рынка, поэтому мы и катимся в пропасть.
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В цьому цензорі сидять тітушки проплачені і керівництво і СБУ непровірить ,а патріотів України блокують.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО. ФОТО
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