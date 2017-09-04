Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО. ФОТО
Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю НATO Йенсу Столтенбергу, приступив к исполнению своих должностных обязанностей.
Как сообщалось, 7 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.
В мае 2015 года П.Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.
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Україна буде в НАТО!
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Это все , шо нужно знать о Пристайко
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Sep. 4th, 2017 at 1:27 PM
Не говорить сейчас о Северной Корее просто невозможно, ведь эта небольшая тоталитарная республика может в ближайшее время стать площадкой для противостояния с использованием оружия массового поражения. И, создаётся впечатление, что Пхеньян делает всё, что бы это противостояние таки произошло.
Непрекращающиеся испытания баллистических ракет, демонстрирующих угрожающие США и их союзникам, возможности тоталитарного режима, лишь убеждают представителей цивилизованного мира в неизбежности силового решения данной проблемы. А теперь ещё и ядерную бомбу, мощностью в 100 килотонн испытали.
И вот, Южная Корея уже провела учения с использованием ОТРК и авиации, в ходе которых был отработан удар по ядерным объектам КНДР. Кроме того, Сеул и Вашингтон в срочном порядке обсудили размещение в Южной Корее авианосной ударной группы и стратегических бомбардировщиков ВВС США. В свою очередь глава Пентагона Джеймс "Бешеный пёс" Мэттис уже заявил, что у США есть все возможности сокрушить КНДР.
Отдельно стоит сказать о заявлениях президента США Дональда Трампа, которые, в каком-то смысле, так же отрешены от реальности, как и лидер КНДР, а в какой-то отлично характеризуют настроения, царящие в овальном кабинете.
В частности, Трамп заявил, что его страна прекратит торговые отношения с теми странами, которые сотрудничают с Северной Кореей. Все бы ничего, но с тоталитарной республикой сотрудничают КНР, Индия, Пакистан, РФ и т.д. Прекрасно понятно, что погорячился, но учитывая психотип Трампа, понятно и то, что КНДР его уже изрядно измотала своей проблематикой и момент принятие жестких решений близок как никогда. И тут, каждый необдуманный шаг Пхеньяна может оказаться для него последним.
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тебе было..
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