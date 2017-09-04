 Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО. ФОТО

Глава миссии в НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю NATO Йенсу Столтенбергу", - сказано в сообщении миссии Украины в НАТО на странице в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 7 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.В мае 2015 года П.Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.