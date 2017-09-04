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 Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым. ФОТО

Печерский суд будет избирать меру пресечения подозреваемому по делу о стрельбе в Княжичах Роману Мариновскому в частично закрытом режиме.

Такое решение вечером 4 сентября вынес судья Виталий Писанец, передает корреспондент Цензор.НЕТ. из зала суда.

Решение принято по ходатайству адвокатов подозреваемого.

Роман Мариновский - бывший заместитель отдела уголовной полиции Шеченковского управления полиции Киева.

Адвокаты Мариновского требовали полностью закрытого заседания. Они обосновали это соображениями безопасности подозреваемого, а также наличием среди доказательств документов с грифом "для служебного пользования". Речь идет об инструкциях и планах операций, которыми пользуются сотрудники полиции.

Прокуроры согласились, что некоторые документы не подлежат разглашению и предложили сделать заседание закрытым частично.

Судья решил, что исследование доказательств должно быть закрытым.

Вместе с тем суд разрешил прессе присутствовать в зале на стадии дебатов. Успеет ли суд провести дебаты сегодня вечером пока не известно.

Мариновского подозревают в организации умышленного убийства и превышении полномочий во время перестрелки 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области. В результате перестрелки погибли 5 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно, что суд отказался брать под стражу экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту.

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Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.Источник:

Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым 01

Роман Мариновский

Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым 02

Мариновский со своим адвокатом
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А как же с тем, что народ должен знать своих "ГЕРОЕВ" в лицо ?
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" Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым "

Бу-га-га ... Украина - это открытое общество ... Хто такую песню пел ?
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Частично закрытым, чтобы не узнали кого следующего обносить будут.
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...частично закрытым...
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т.е., то что списдили, показывать будут частично ?
чтобы народ не дразнить ?
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Ну , зачем вааще эти суды? Пусть уж переименуются в "решаловские конторы" и ведут "тендеры" между обвиняемыми и пострадавшими !
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"Спокойно,Казладоев! Сядем усе! Я встрєтил вас"...(с).
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частично закрытый или частично открытый? - это разные вещи
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...адвокаты ... требовали ... закрытого заседания.
...прокуроры согласились, ... и предложили сделать заседание закрытым ....

...судья решил, что ... заседание ... должно быть закрытым.
Источник: https://censor.net.ua/p454009

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так нахрена все это шапито ?
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