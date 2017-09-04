 Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым. ФОТО

Такое решение вечером 4 сентября вынес судья Виталий Писанец, передает корреспондент

. из зала суда.

Решение принято по ходатайству адвокатов подозреваемого.

Роман Мариновский - бывший заместитель отдела уголовной полиции Шеченковского управления полиции Киева.

Адвокаты Мариновского требовали полностью закрытого заседания. Они обосновали это соображениями безопасности подозреваемого, а также наличием среди доказательств документов с грифом "для служебного пользования". Речь идет об инструкциях и планах операций, которыми пользуются сотрудники полиции.

Прокуроры согласились, что некоторые документы не подлежат разглашению и предложили сделать заседание закрытым частично.

Судья решил, что исследование доказательств должно быть закрытым.

Вместе с тем суд разрешил прессе присутствовать в зале на стадии дебатов. Успеет ли суд провести дебаты сегодня вечером пока не известно.

Мариновского подозревают в организации умышленного убийства и превышении полномочий во время перестрелки 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области. В результате перестрелки погибли 5 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно, что

.

Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.



Роман Мариновский



Роман Мариновский

Мариновский со своим адвокатом