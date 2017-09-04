 Суд по делу о стрельбе в Княжичах будет частично закрытым. ФОТО

Такое решение вечером 4 сентября вынес судья Виталий Писанец, передает корреспондент Цензор.НЕТ. из зала суда.
Решение принято по ходатайству адвокатов подозреваемого.
Роман Мариновский - бывший заместитель отдела уголовной полиции Шеченковского управления полиции Киева.
Адвокаты Мариновского требовали полностью закрытого заседания. Они обосновали это соображениями безопасности подозреваемого, а также наличием среди доказательств документов с грифом "для служебного пользования". Речь идет об инструкциях и планах операций, которыми пользуются сотрудники полиции.
Прокуроры согласились, что некоторые документы не подлежат разглашению и предложили сделать заседание закрытым частично.
Судья решил, что исследование доказательств должно быть закрытым.
Вместе с тем суд разрешил прессе присутствовать в зале на стадии дебатов. Успеет ли суд провести дебаты сегодня вечером пока не известно.
Мариновского подозревают в организации умышленного убийства и превышении полномочий во время перестрелки 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области. В результате перестрелки погибли 5 сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, ранее стало известно, что суд отказался брать под стражу экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту.
Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.
Мариновский со своим адвокатом
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Бу-га-га ... Украина - это открытое общество ... Хто такую песню пел ?
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т.е., то что списдили, показывать будут частично ?
чтобы народ не дразнить ?
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...прокуроры согласились, ... и предложили сделать заседание закрытым ....
...судья решил, что ... заседание ... должно быть закрытым.
Источник: https://censor.net.ua/p454009
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так нахрена все это шапито ?
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