 В Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, указанные лица вымогали у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тысяч гривен за решение вопроса о выделении последнему во владение земельного участка площадью 3 га для строительства коттеджного городка.
"Депутат был задержан "на горячем" во время получения части взятки в размере 100 тысяч гривен, которые он должен был передать главе сельсовета и депутатам, голосовавшим за соответствующее решение. В настоящее время проводятся обыски", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.
В полиции подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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..но ключевой вопрос - где бля ПОСАДКИ этих УРОДОВ !
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чего они понедельника ждали, чтоб спалиться?
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