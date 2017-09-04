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 В Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке. ФОТОрепортаж

В Полтавской области сотрудники управления защиты экономики совместно с областной прокуратурой уличили во взяточничестве председателя одного из сельских советов и депутата, члена земельной комиссии данного сельсовета.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, указанные лица вымогали у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тысяч гривен за решение вопроса о выделении последнему во владение земельного участка площадью 3 га для строительства коттеджного городка.

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"Депутат был задержан "на горячем" во время получения части взятки в размере 100 тысяч гривен, которые он должен был передать главе сельсовета и депутатам, голосовавшим за соответствующее решение. В настоящее время проводятся обыски", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.

В полиции подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

В Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке 01

В Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке 02


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а сколько чиновников миллиардеров сидит за решеткой с конфискацией имущества?
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Народ не устает избирать во власть взяточников,даже в селе,где все друг друга знают как облупленных.
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После этого 3 га выделят бесплатно прокурору и главному борцу с экономическими преступлениями....
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КАЖДЫЙ день чинуш разного калибра ловят на взятках - по ДЕСЯТЬ рыл минимум !
..но ключевой вопрос - где бля ПОСАДКИ этих УРОДОВ !
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100%. А то какая-то спортивная рыбалка - поймать, поцеловать и отпустить....
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ой какой сегодня урожайный день на жлобов-взяточников...
чего они понедельника ждали, чтоб спалиться?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Полтавской области глава и депутат сельсовета погорели на взятке. ФОТОрепортаж
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