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Все про:наркотики (1587) СБУ (14842)

 Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки, контрабандой переправляла марихуану в Россию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что наркодельцы выращивали каннабис в одном из сел Харьковщины и в Бахмуте Донецкой области.

Наркотики они переправляли через государственную границу на Луганщине.

Оперативники спецслужбы задержали автомобиль с курьером в Новопсковском районе. При осмотре машины сотрудники СБ Украины изъяли сорок два пакета с марихуаной".

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Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ 01

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Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ 02

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Правильно,нечего вате нашу травушку-муравушку курякать,пусть кизяки шмалят ...
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Хай китайським замінником мізки висушують!
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Не ну не депилы? Надо наоборот, на гос. уровень это вывести. Алкоголь, наркота, фашивые гос.знаки, оружие... все в Парашу, а вырученные от "контрабанды" средства - на фронт!
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а говорят, шо выбирать в президенты некого
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борьба с конкурентами котрабасом - задача сбу
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((( приятно читать - даже плаксы согласны - а нафига задерживали))
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Может, слишком хорошего качества была?
Иначе рационального объяснения, зачем пресекать контрабанду в том направлении, у меня нет
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Треба було б перенаправити в ордло.Обробивши перед цим якоюсь хімією,щоб після вживання дохли, тільки не відразу,а щоб пару днів помучались...
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на месте наших спец служб наоборот надо приграничные регионы насытить синтетическими наркотиками и как можно дешевыми и сжигающими мозги. при этом ввести усиленный контроль над лабораториями и обратными поставками. закидывать это дерьмо и в серую зону за год полтора подохнет большая часть уебанов по ту сторону поребрека
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Стратеги мля, а ты уверен что с этих лабораторий тащить и там же банчить не начнут? Твои же выродки и загнуться в мученьях страшных!+
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я би туда еще героина пару тон загнал вперемешку с цианистим калием
чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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А я бы к каждой дозе, в виде бонуса, еще прилепил бы по фанфурику боярки.....
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ИДИОТЫ,ТУПОРЫЛЫЕ!!!ВЫ ЧТО ВОЛНУЕТЕСЬ ЗА РАШУ!!!!
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ну что-то черная полоска у рашки затягивается вокруг шеи...
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Может быть туда еще поставки мета и героина наладить, так быстрее выздыхают?
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Як на мене: досить сумнівне досягнення! (Треба було б збільшити асортимент, підвищіти трафік, надати кваліфікованих кадрів, тощо)
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Я б звільнив такого голову СБ - його завдання забрати дур з України і надіслати оркам...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПерекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ. ФОТО
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