 Перекрыт канал контрабандной поставки марихуаны в Россию, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что наркодельцы выращивали каннабис в одном из сел Харьковщины и в Бахмуте Донецкой области.
Наркотики они переправляли через государственную границу на Луганщине.
Оперативники спецслужбы задержали автомобиль с курьером в Новопсковском районе. При осмотре машины сотрудники СБ Украины изъяли сорок два пакета с марихуаной".
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Прости,Господи!
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конкурентамикотрабасом - задача сбу
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https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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Иначе рационального объяснения, зачем пресекать контрабанду в том направлении, у меня нет
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Но таких !!!
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Или так - для запаха?
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чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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