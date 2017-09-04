 Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что прокурор требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя. За такую сумму злоумышленник обещал не возобновлять ранее закрытое уголовное производство за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.
Сотрудники спецслужбы задержали прокурора в районном центре во время получения второй части взятки в размере пятнадцать тысяч гривен.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
Продолжается досудебное следствие".
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Общая сумма ущерба, нанесенного Украине режимом Януковича, составляет около $40 миллиардов.
Европейские правоохранители арестовали крупную партию золота, принадлежащую окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в интервью theinsider.ua сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Если кому интересно, можете читнуть тут:
https://charter97.org/ru/news/2017/9/4/261825/
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Или Полякову - он со справкой...
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хотел детенку рошенку купить, а зарпалта только после 10...
и что ему делать? петь в подземном переходе на скрипке???
...
господа, если что - то все сказанное - сарказм! шутка-юмора!
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