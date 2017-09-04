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Все про:взятка (4443) Одесская область (1670) СБУ (14842)

 Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры разоблачили на взятке работника Коминтерновского местной прокуратуры Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что прокурор требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя. За такую ​​сумму злоумышленник обещал не возобновлять ранее закрытое уголовное производство за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.

Сотрудники спецслужбы задержали прокурора в районном центре во время получения второй части взятки в размере пятнадцать тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Продолжается досудебное следствие".

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Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ 01

Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ 02

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Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ 03

Сотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ 04

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Не знаете, часом, а кто за таких вот прокуроров ответственность несет, а Юрий Витальевич? Что-то не уважают вас ваши подчиненные, игнорируют ваши старания и взятки берут, прокуратуру позоря, непорядок в ведомстве, можно сказать, а ответственного нет
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Жалких 20 тысяч гривен? Какой-то прокурор-нищеброд. Потому и сдали свои же, чтобы не демпинговал.
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Так и не дотерпел до повышенной зарплаты...сколько их таких? Спорю, что 99% !!!
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В Европе задержали 500 килограмм «золота Януковича» 4.09.2017, 13:31.

Общая сумма ущерба, нанесенного Украине режимом Януковича, составляет около $40 миллиардов.

Европейские правоохранители арестовали крупную партию золота, принадлежащую окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в интервью theinsider.ua сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Если кому интересно, можете читнуть тут:
https://charter97.org/ru/news/2017/9/4/261825/
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Шуфричу на поруки...
Или Полякову - он со справкой...
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сотрудник прокуратуры - на ДЕВЯТКЕ ????????????????? в Одесской обл. ????????????????? не смешите , ШУРА !!!!
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он не виноват - ему семью кормить нечем!
хотел детенку рошенку купить, а зарпалта только после 10...
и что ему делать? петь в подземном переходе на скрипке???
...
господа, если что - то все сказанное - сарказм! шутка-юмора!
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И шо,,, петя виноват ??? взяточника арестовали ,а виноват Петя, ток в чем ? клоуны угомонитесь , не люблю слышать просто критику на кого любо без фактов ,,, все не так и не этак , вот если бы росли грибы во рту!!! по делу пишите , сами то исправились ??? Взятки не даете ??? или не берете ??? налоги как платите ??? рашку все ждете в гости ??? так поверте они у вас все и заберут, историю читайте ДИБИЛЫ,,, НЕП что это было ??? Украина на это повелась и что ? голодомор и раскулачивание !!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСотрудник прокуратуры задержан в Одесской области за взятку 20 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж
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