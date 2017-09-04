 Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор. ФОТО

Столичная полиция задержала и выдворила в Турцию вора в законе, который имел прозвище в криминальном мире Профессор, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного вора в законе. В криминальном мире он имел прозвище Профессор", - написал Крищенко.
Сообщается, что он пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах автомобилей и грабежах квартир.
На следующие три года ему запрещен въезд в Украину.
"Так что теперь еще на одного "профессора" в Украине стало меньше", - отмечает глава киевской полиции.
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А потом дошло. Это же про "Профессора", а не про "Проффесора"
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он же сам бежал в 2014?
или то другой, который... профессор?
вот блин эта профессура совсем берегов не видит!!!
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Или, с точки зрения МВД, "воры в законе" - это каста неприкасаемых ?
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