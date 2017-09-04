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Все про:вор в законе (189) Нацполиция (8581) Крищенко (169)

 Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор. ФОТО

Задержан вор в законе: его депортировали в Турцию

Столичная полиция задержала и выдворила в Турцию вора в законе, который имел прозвище в криминальном мире Профессор, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного вора в законе. В криминальном мире он имел прозвище Профессор", - написал Крищенко.

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Сообщается, что он пытался организовать банду из молодых преступников, которые бы специализировались на кражах автомобилей и грабежах квартир.

На следующие три года ему запрещен въезд в Украину.

"Так что теперь еще на одного "профессора" в Украине стало меньше", - отмечает глава киевской полиции.

Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор 01



Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор 02

Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор 03

Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор 04

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Прочитал заголовок и очень изумился: "Ведь Янукович давно уже сбежал?!!"
А потом дошло. Это же про "Профессора", а не про "Проффесора"
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Это не тот "профессор", тот - "проФФессор", это бренд накшталт "Smirnoff"
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тю, здрасте!
он же сам бежал в 2014?
или то другой, который... профессор?
вот блин эта профессура совсем берегов не видит!!!
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Внешне похож на турка, но про вора в законе-турка слышу первый раз.
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Очередной грызунский апельсин,какой с него в звизду вор в Законе?
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реформу освіти планують - от і з'їжджаються професори із всього світу
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Кличка очень характеризующая , наверное, потому что 9 классов закончил? У них там это редкость....
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Попытка организации банды теперь карается депортацией с трёхлетним запретом на въезд ?
Или, с точки зрения МВД, "воры в законе" - это каста неприкасаемых ?
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