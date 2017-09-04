 На Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, председатель одной из районных государственных администраций, председатель районного совета и начальник отдела Госгеокадастра вымогали взятку в размере семи тысяч долларов США от предпринимателя за принятие решения о передаче в аренду земельных участков площадью 70 га для ведения сельского хозяйства.
"Сегодня был задокументирован факт получения указанными лицами части взятки в размере четырех тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о задержании злоумышленников и сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", - отметили в Департаменте защиты экономики НПУ.
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Сделайте как судьям, прокурорам, Кобалевым ( 2 лимона) и Минюстам (от лимона), а потом спрашивайте...
Низовые звенья - это беззащитные рабы....
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