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 На Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрулники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с областной прокуратурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили трех чиновников в получении взятки.

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, председатель одной из районных государственных администраций, председатель районного совета и начальник отдела Госгеокадастра вымогали взятку в размере семи тысяч долларов США от предпринимателя за принятие решения о передаче в аренду земельных участков площадью 70 га для ведения сельского хозяйства.

"Сегодня был задокументирован факт получения указанными лицами части взятки в размере четырех тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос о задержании злоумышленников и сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", - отметили в Департаменте защиты экономики НПУ.

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На Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция 01

На Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция 02

На Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция 03
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Их слишком много . Украина их не прокормит .
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У этих чиновников ( мля, слово-то какое громкое) з\п 7-10 тыщ грн..
Сделайте как судьям, прокурорам, Кобалевым ( 2 лимона) и Минюстам (от лимона), а потом спрашивайте...
Низовые звенья - это беззащитные рабы....
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Ну да - бедные и несчастные... И взятки мелкие берут -всего 7 тыс долл.. Вот и приходится брать часто.. Если всё так плохо - чтоже не увольняются?? Наеборот - палкой не выгониш...
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так у них и есть зарплата как у рядовых судей - прокуроров... Вы зря низы по ведомствам разделяете, логичнее разделять на низы, и верхи.
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Развивают экономику Украины: чувак участок хотел взять, чтобы картоху посадить, продать. Были б деньги, Валовый внутренний продукт... А они ему 7000$. Красавцы! Жалко вилы не взял не поколол этих свиней
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В Волынской области сотрулники управления защиты экономики Источник: https://censor.net.ua/p453961 сотрулЬники, пишется с мягким знаком
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Без устранения причин, это борьба с ветряными мельницами...
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А если так: На Волыни (Галичине, Буковине, и т.д.) обнаружен чиновник, отказывающий брать взятки,- Вот это была бы сенсация!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Волыни трое чиновников попались на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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