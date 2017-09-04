 В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что одно из предприятий на собственной автозаправке, расположенной в одном из сел области, осуществляет хранение и продажу алкогольных напитков и горюче-смазочных материалов без получения каких-либо разрешительных документов для данных видов деятельности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято более 23,6 тонн дизельного топлива и бензина, а также 55 литров алкоголя. Общая стоимость изъятого составляет более 550 тысяч гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.
1640 3
Налоговики на Сумщине ликвидировали две незаконные заправки. ФОТОрепортаж(9)
Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж(8)
Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне. ФОТОрепортаж(7)
Правоохранители изъяли 21 тонну спирта у фальсификаторов, готовивших для курортников "элитные вина". ВИДЕО(26)
Запрос из фискальной службы – стоит ли отвечать?(0)
Пьяный водитель маршрутки целый день возил пассажиров в Харькове. ВИДЕО(27)
Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР(107)
Ответить
Ответить
Ответить