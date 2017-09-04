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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (289) алкоголь (1667) Черкасщина (559) ГФС (3197)

 В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную продажу топлива и алкоголя на одной из автозаправочных станций.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что одно из предприятий на собственной автозаправке, расположенной в одном из сел области, осуществляет хранение и продажу алкогольных напитков и горюче-смазочных материалов без получения каких-либо разрешительных документов для данных видов деятельности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято более 23,6 тонн дизельного топлива и бензина, а также 55 литров алкоголя. Общая стоимость изъятого составляет более 550 тысяч гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.

В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен 01

В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен 02

В Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен 03


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55 литров алкоголям ... на заправці 55 літрів...не підвезли чи що
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В стране не могут навести порядок с автозаправочными станциями.Это касается качества топлива и ценообразования.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Черкасской области на АЗС незаконно продавали топливо и алкоголь: стоимость изъятого - более 550 тысяч гривен. ФОТОрепортаж
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