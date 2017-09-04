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 Политика Украины
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Все про:Поляков (154) психбольница (112) психиатрия (65)

 Нардеп Поляков прошел проверку у психиатра: "Расстройств выявлено не было". ФОТО

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков прошел психиатрическое освидетельствование в Киевском городском психоневрологическом диспансере №3.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника по поводу того, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал депутат.

Он отметил, что согласно консультативному заключению, психических расстройств выявлено не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля, - Поляков. ФОТО


Нардеп Поляков прошел проверку у психиатра: Расстройств выявлено не было 01Нардеп Поляков прошел проверку у психиатра: Расстройств выявлено не было 02Нардеп Поляков прошел проверку у психиатра: Расстройств выявлено не было 03

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Всего 5 айфонов - и справка в кармане.
А как насчет проктолога? Очко в норме? Можно будет со временем на петушарню отправлять?
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- Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же ещё и сумасшедший - это ему будто бы в голову не приходило, продолжал Швейк (с)
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вспомнилось: "Я знал ещё одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копчёного ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно: обязательно по дороге сожрёт половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что, когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса".
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А есть гарантия, что врачи были нормальные? - Не уверен.
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Там не не написано, что психических расстройств нет. Сказано же - не выявлено. А это как говорят в Одессе две большие разницы
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Этот дурдом очень мутный. Когда то в начале 90-х я столкнулся с этим заведением. Моя тетушка сильно заболела, да и старость подошла и врач сказал жить ей максимум 2-3 месяца. Квартира была у нее не приватизирована, как и у большинства людей в то время. Жила она одна. Положили ее в больницу. Она попросила пригласить нотариуса для оформления генеральной доверенности по которой я мог приватизировать квартиру на ее имя. Пока я приглашал и искал нотариуса, с этого заведения приехала типа комиссия и установили ей диагноз психохроник. А когда я это узнал мне предложили оформить попечительство, пока документы начал собирать она умерла и квартира "ушла"... Вот такое это заведение. Не знаю какое оно сейчас, но в те времена было мутным...
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ну это, знаете, похоже на истории их эсэсэсэра про страшную психиатрию)
сейчас никакая "комиссия" просто так не приедет, что бы не по собственному желанию провести экспертизу - целая морока и куча заявлений нужно.
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Ну так я же и говорю, что в начале 90-х. Может быть сейчас все по другому, спорить не буду. Слава Богу с такими заведениями имел отношения, да вернее какие там отношения... Просто тогда еще додыхала совдеповская система и нужно было кому то квартирка была. Квартирка конечно не ахти была, но в те времена умные люди подсказали не ввзываться в это дерьмо потому как в конечном итоге расходы будут больше чем стоимость квартиры. Я тогда молодой еще был... В те времена с квартирами мутили в высоких кабинетах, а я простой парень с ними тягаться все равно, что против ветра... Тогда же еще не было частных нотариусов и адвокатов, а государственные были в доле...
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аа, я пропустила про "начало 90-х") сейчас в психиатрии очень строгий контроль за этим, иногда как по мне - так даже чересчур, и постоянно проверяются и перепроверяются все экспертизы, так что с этим у них строго )
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Да у нас сейчас медицина такая, что не поймёшь кто больной, доктор или поциент)
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С такими негодяями-депутатами просто удивительно, что мы еще есть.
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оооо - опять такой ну почти свежий взгляд из за паребрика - да вы уже 4 год нам это рассказываете - не дождетесь))
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Лариса Ивановна, а ччё с Канады пишете, да еще и на русском?
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Ооооо, сразу и голосок кацапсячий прорезался...
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Чесно кажучи, по першому фото будь-який навіть психіатр-початківець зробить прямо протилежний висновок.
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Когда депутат на приеме у психиатра лыбится вместе с психиатром, что-то не так либо с тем, либо с другим, либо с обеими...
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Деньги, сэр, и у Полякова они есть. Совести - нет, это и помогло ему иметь деньги.
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Он отметил, что согласно консультативному заключению, психических расстройств выявлено не было.Источник: https://censor.net.ua/p453945

У кого не выявлено? У врача? К гинекологу сходи, депутат ты наш родной!
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Нардепы начали сомневаться в своем психическом здоровье? Дожили.
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Справжнє обстеження триває терміном від двох місяців у психіатричному стаціонарі ,а не за п'ять хвилин в кабінеті.
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и шо даже клептомании не нашли? доктора либо купленные, либо неопытные
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Не было выявлено, и нет расстройств это разные понятия.
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Можно использовать для проверки старые методы карательной психиатрии... Например, окунуть головой в воду - если не будет вырываться, значит псих с отсутствием страха смерти... А если будет вырываться... придется держать покрепче...
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При совке так проверяли призывников, которые хотели откосить по 7Б...
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Ну, не видел такого. Впереди моей очереди в военкомате психиатр сказал будущему бойцу "От меня два пути. Или в Армию или в дурку". Боец все понял и вел себя после таких слов адекватно.
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Так это как раз и проводилось в дурке для бойцов, твердо выбравших второй путь...
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Понял. Слухи или сам видел? Просто метод как то не научный. Я знаю ложили в стационар месяц держали в невыносимых условиях. Потом еще и еще. Но так чтоб ударно вот так - не слышал.
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Самому бог миловал - слышал от знакомых, которым можно доверять... А насчет ненаучности - так это проверка отсутствия контакта с реальностью... Если сабж сопротивляется утоплению или орет после сульфазина - значит симулянт...
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Короче с депутатом так не надо. Сразу топить без всяких изысков.
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Диагноз: "Психических заболеваний нет. Просто веселый дурак!"
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Ждем теперь о признании психрастройств у детективов НАБУ
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уже ни чему не удивлюсь) потому как вокруг НАБУ какие-то постоянные скандалы, что уже тошно, ведь не того ждали от них в обществе! Пока только наезды, скандалы, интриги, взятки, а страна все больше в коррупции погрузает
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ну они же оружие носят, должны были бы проходить экспертизу и у психиатра и у нарколога, что бы разрешение получить. но зная, как там справки эти покупаются - целый бизнес - не факт, что некоторые проверку не пройдут))
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нет у них расстройств. брать бабки за решалово дел - это не расстройство. а там - берут. дело Артемсоли гуглим и читаем.
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ну да, это скорее коррупция, против которой они как бы должны у нас бороться.
Там не только Артемсоль всплывает, там еще и Сытник на вымогательстве попадался. Но как всегда все замяли(
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" расстройств выявлено не было..."- прямо как прапорщик. Браво Грося - не нужны нам такие умные!
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дык, там не расстройство!....они рождаются дыбилами!!!
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Да они с....и не больные, они наглые, циничные, безсовестные...
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Ты, падла, не психически больной, а урод психический. Еще и лыбится, мразь. Посмотреть на фотографии периода когда его только взяли, так как с креста снятый. Глаза были как у обосравшейся саблезубой белки. А сейчас ниче так, отошел. Понял шо с нашими законами, судами, да следователями бояться нечего, можно и покуражиться.
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Ага, только Сытник с Холодницким и себе решили не отставать, оба такие холёные, краснощёкие, да и вместо кубиков на животе висит один кубище))
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Расстройств выявлено не было. Это для депутата норма. И не просто норма, а необходимый критерий, необходимое психологическое состояние. Нормальные люди там не уживаются.
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А чем его проверяли? Карандашом из стакана или рисунком енота на стене - что он так улыбается??? Другого
медицинского оборудования я невижу.....
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Вы, Александр, видно спец в психиатрии)))
Какое оборудование у психиатров, о чем вы?) Существует утвержденная процедура проверки, и в ней, для вас это наверное будет удивительно, но даже шприцы не используются, и кровь на аналих не берет)
Вы прежде чем такие перлы выдавать хоть бы погуглили что ли))
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Там диагностик - вагон и тележка.. Вплоть - до клякс на бумаге и вопросов - "на что это похоже"... А если человек приходит сам и говорит - "выдайте мне справку что я не идиот" - это уже настораживает...
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Утвержденных диагностических методик не так уж и много, и "кляксы на бумаге", которые тестом Роршаха называются - это для кино. в обследование у нас они не входят))
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Поляков паспорта не сдал,электронный браслет ему не одели.Это у нас в стране так выполняются решение суда,или он особый и "кучерявый"???
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А смысл работы антикоррупционных и правоохранительных структур в отборе паспортов?) Мне казалось, что их дело провести расследование и в суд его передать)
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А на первой фотке - на фоне вывески - психически здоровый человек пальцами член придерживает??? Чтобы тот не убежал????
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поляков, бити будуть не по довідці, а по морді. шайсе
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Как не выявлено...?! А абсолютно явная клептомания?
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При чем тут клептомания, тем более "абсолютно явная")) Хоть знаете, что это за заболевание?) Или слово красивое, захотелось написать?)
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Интересно будет наблюдать как развивается вся эта история и чем она закончится! Ждем с нетерпением больших результатов, а не разочарований от антикоррупционых органов
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Я бы всех нардепов в обязательном порядке на экспертизу бы отправил, и тех, кто "антикоррупционерами" притворяется - тоже) У одного Лещенко целый букет - и паранойка - чуть что - "этополитическоепреследование", и неуемная тяга к сутяжничеству, что тоже весьма тревожный симптом))
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Кстати да, не мешало бы) Но у Лещенко скорее присущее женщинам расстройство выявится - истерия))
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А кем после этого можно считать Сытника? Если он обзывает людей и делает подобные заявления?!
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а коли вже нарешті наші депутати доберуться до медичної реформи? а то у відпустку всі пішли, а ви народ як хочте так і виживайте
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардеп Поляков прошел проверку у психиатра: "Расстройств выявлено не было". ФОТО
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