 Нардеп Поляков прошел проверку у психиатра: "Расстройств выявлено не было". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника по поводу того, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал депутат.
Он отметил, что согласно консультативному заключению, психических расстройств выявлено не было.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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Я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля, - Поляков. ФОТО(47)
Из материалов дела НАБУ против меня исчезли страницы, на которых говорится о приобретении телефонов IPhone 7, - Поляков(41)
Суд разберется с взысканием залога с Полякова через две недели(27)
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Информация о новом деле "незадекларированной квартире моей сестры", является актом капитуляции НАБУ, - Поляков(34)
НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков(60)
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А как насчет проктолога? Очко в норме? Можно будет со временем на петушарню отправлять?
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сейчас никакая "комиссия" просто так не приедет, что бы не по собственному желанию провести экспертизу - целая морока и куча заявлений нужно.
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У кого не выявлено? У врача? К гинекологу сходи, депутат ты наш родной!
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Там не только Артемсоль всплывает, там еще и Сытник на вымогательстве попадался. Но как всегда все замяли(
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ибо иногда симптомы совпадают...
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медицинского оборудования я невижу.....
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Какое оборудование у психиатров, о чем вы?) Существует утвержденная процедура проверки, и в ней, для вас это наверное будет удивительно, но даже шприцы не используются, и кровь на аналих не берет)
Вы прежде чем такие перлы выдавать хоть бы погуглили что ли))
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