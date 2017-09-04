 В порт Одессы прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на странице в Facebook.
Визит итальянского корабля проходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (г.Ливорно).
Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.
В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.
Подобные визиты в порт Одессы итальянских кораблей становятся традиционными. В прошлом году город посетило учебное судно "Полинуро" с курсантами на борту.
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Про це повідомило видання De Gelderlander.
За інформацією видання, йдеться про дві невеликі компанії: Dematec Equipment побудувала одну з машин для будівництва моста, а компанія Bijlard Hydrauliek поставила "найважливішу частину" для цієї машини.
Машина була відправлена до Росії на початку 2016 року і перебувала на російському узбережжі Чорного моря. Згодом вона довгий час прокладала важкі труби на морському дні в якості основи для опор моста.
Директор Dematec заявив, що його компанія поставляє машини по всьому світу і в даному випадку, за його словами, санкції ЄС не були порушені. "Згідно з санкціями ЄС, ми не повинні перебувати в Криму, а машину поставили в Росію", - сказав він.
Глава іншої компанії повідомив, що не знав, що машина буде використовуватися для моста в анексований Крим. "Ми тільки передали запчастини для машини клієнту в Нідерландах. Більше нічого", - сказав він.
На інформацію про голландські компанії вже відреагували депутати парламенту Нідерландів.
"Якщо голландські компанії будуть співпрацювати з будівельниками цього мосту, я хотів би задати їм багато питань. Цей міст є символом російської анексії. Я хочу дізнатися, чи дозволено це по закону", - сказав депутат керівної партії PvdA Кірстен ван ден Хул.
Міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліана Плаумен заявила, що уряд вивчить питання участі цих компаній у проекті, повідомляє телеканал NOS.
"Уряд Нідерландів застосовує жорстку політику невизнання після незаконної анексії Криму і жодним чином не стимулює подібну діяльність", - сказала вона.
Міністр також зазначила, що навіть якщо компанії не порушили європейське законодавство, уряд Нідерландів "очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально".
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