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 Политика Украины
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Все про:корабль (925) Одесса (5886)

 В порт Одессы прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne. ФОТОрепортаж

В порт Одессы с дружественным визитом прибыл эсминец ВМС Итальянской Республики "Луиджи Дуранд де ла Пенне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на странице в Facebook.

Визит итальянского корабля проходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (г.Ливорно).

Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

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В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Подобные визиты в порт Одессы итальянских кораблей становятся традиционными. В прошлом году город посетило учебное судно "Полинуро" с курсантами на борту.

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Если бы в порт Одессы не прибыли итальянцы, то туда бы прибыли солдаты НАТО)))
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"Итальянцы гораздо лучше строят корабли, чем умеют на них воевать" (с)
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Дві компанії з Нідерландів беруть участь в будівництві моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати РФ з анексованим Кримом.
Про це повідомило видання De Gelderlander.
За інформацією видання, йдеться про дві невеликі компанії: Dematec Equipment побудувала одну з машин для будівництва моста, а компанія Bijlard Hydrauliek поставила "найважливішу частину" для цієї машини.
Машина була відправлена ​​до Росії на початку 2016 року і перебувала на російському узбережжі Чорного моря. Згодом вона довгий час прокладала важкі труби на морському дні в якості основи для опор моста.
Директор Dematec заявив, що його компанія поставляє машини по всьому світу і в даному випадку, за його словами, санкції ЄС не були порушені. "Згідно з санкціями ЄС, ми не повинні перебувати в Криму, а машину поставили в Росію", - сказав він.
Глава іншої компанії повідомив, що не знав, що машина буде використовуватися для моста в анексований Крим. "Ми тільки передали запчастини для машини клієнту в Нідерландах. Більше нічого", - сказав він.
На інформацію про голландські компанії вже відреагували депутати парламенту Нідерландів.
"Якщо голландські компанії будуть співпрацювати з будівельниками цього мосту, я хотів би задати їм багато питань. Цей міст є символом російської анексії. Я хочу дізнатися, чи дозволено це по закону", - сказав депутат керівної партії PvdA Кірстен ван ден Хул.
Міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліана Плаумен заявила, що уряд вивчить питання участі цих компаній у проекті, повідомляє телеканал NOS.
"Уряд Нідерландів застосовує жорстку політику невизнання після незаконної анексії Криму і жодним чином не стимулює подібну діяльність", - сказала вона.
Міністр також зазначила, що навіть якщо компанії не порушили європейське законодавство, уряд Нідерландів "очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально".
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Украине необходимо не взымать ни цента с прибывающих военных судов НАТО.Имею в виду портовые сборы.Пусть приходят постоянно.Пусть у нас базируются,проводят учения,... .Пока они стоят в Украинских портах,крыса будет сидеть молча.
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Рашкасрани начхать на водородную бомбу рядом со своим Дальним Востоком, но от одесского, хер знает где от Рашки, этого визита всё уже захлёбываются в бессильной злобе!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ порт Одессы прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne. ФОТОрепортаж
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