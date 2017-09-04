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Все про:Днепр_город (2853) конвертцентр (372) налоги (2611) налоговая милиция (1587) ГФС (3195)

 Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодополучателям за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил более 390 миллионов гривен.

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В результате проведенных 40 обысков были обнаружены и изъяты 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.


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Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн 02

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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390 миллионов в день в месяц в год ? а то влупили цифру и все
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Мусора оборот считают примерно так: берут выписки со всех счетов фирм и плюсуют на калькуляторе,потом эти же суммы с крндиток плюсуют и рапортуют ОБОРОТ!!
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За это время уже скоКА наликвидирАвали и ХВоток пАкАзали Шо мы дАлжны уже жить як паны, мля...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж
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