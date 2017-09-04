 Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодополучателям за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги.
Общий оборот конвертационного центра составил более 390 миллионов гривен.
В результате проведенных 40 обысков были обнаружены и изъяты 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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