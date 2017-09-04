 Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт". ВИДЕО+ФОТО

Акция у магазина элитной мебели и интерьеров прошла в воскресенье, 3 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.
Протестующие жгли шины перед входом в магазин.
О том, что владельцы "Емпориуму" стерли со стен между витринами своего заведения культовые революционные граффити, стало известно 2 сентября.
Рисунки с изображениями Тараса Шевченко, Леси Украинский и Ивана Франко были нанесены на стены здания на улице Грушевского в начале силового противостояния в январе 2014 года, когда евромайдановцы вынужденны были защищаться от силовиков Януковича "коктейлями Молотова", а сотрудники милиции в ответ применяли против манифестантов оружие.
Стена дома на ул. Грушевского, 4 в январе 2014.
Зачищенный фасад после ремонта, который устроил магазин "Эмпориум".
Недовольство участников Евромайдана вызвало не только уничтожение граффити, которые стали символами противостояния на улице Грушевского, но и позиция владельца магазина. Игорь Доценко, комментируя сообщения недовольных в соцсетях, написал: "... Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт, который время от времени убирают коммунальные службы... Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани, Тараса, любого размеры и формы, причем от этого автора... "
Также Доценко в комментариях приглашал недовольных к себе на разговор.
Акцию протеста возле "Емпориуму" инициировал ветеран АТО, участник Майдана и лидер организации "Новый огонь" Дмитрий Резниченко. В воскресенье он написал в соцсети: "Сегодня в 15:00 собираюсь посетить эту лавку, и спросить того торговца мебелью, почему он уничтожил нашу историческую достопримечательность. Я ему был написал в фейсбук, но он комментарии потер. Следовательно, нужно зайти лично. Кто со мной в 15? Подходите на грушу. PS. Берите камни, краску для граффити, и хорошее, с*ка, настроение".
Резниченко лично разбил камнем стекло на входной двери в магазин.
К акции присоединились активисты из организации "С14", которые исписали витрины лозунгами: "Здесь был Майдан, и он тут будет вечно!", "П***дуй в лубочную Маскву", "Не сотрешь нас", "Уважение к истории".
Также они разложили и подожгли перед входной дверью автомобильные покрышки, как это делали во время Евромайдана.
Одна из работниц заведения пыталась оттягивать шины от входа.
Стоит отметить, что представители власти резко осудили действия владельцев "Емпориуму".
За уничтожение граффити, сделанных во время евромайдан в центре Киева, грозит уголовная ответственность, поскольку они были частью экспозиции Музея Революции Достоинства. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - написал Кириленко в Твиттере.
"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева - охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", - добавил он.
Институт национальной памяти готовит обращение в Генпрокуратуру по факту уничтожения граффити на Грушевского, 4. Об этом заявил директор УИНП Владимир Вятрович.
"Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма. Граффити на Грушевского является памятником истории, согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части. Штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности", - написал Вятрович в Фейсбуке.
В понедельник, 4 сентября, на 13:00 в УКМЦ анонсирован брифинг на тему: "Нельзя стереть память: как восстановить граффити Майдана и защитить их от вандалов". Перед журналистами выступят представители Украинского института национальной памяти, Музея Революции достоинства, художники и общественные активисты.
Показательно, что пользовательница Viktoriia Hubska в комментариях к сообщению Резниченко в ФБ отметила что магазин "Эмпориум" в здании на ул. Грушевского, 4 - "не собственник, а лишь арендатор! Это помещение является собственностью Фонда госимущества в г.. Киеве, а балансодержателем является Национальная академия наук Украины, нужно проверить договор аренды. Со стенами они не имеют права ничего делать, поскольку стены им не принадлежат!".
В отдельном заявлении Институт истории Украины НАН Украины назвал зачистку граффити "актом вандализма" и сообщил: "Подозреваем, что граффити уничтожены владельцем магазина "Эмпориум", который является арендатором помещения Института украинского языка НАН Украины, без согласования с владельцем дома (дом по ул. Грушевского 4 является собственностью НАН Украины и находится на балансе Института истории Украины НАН Украины, который не согласовал договора аренды Института украинского языка с владельцем "Эмпориум") и вопреки охранному законодательству (граффити на Грушевского, 4 является памятником истории согласно приказу Министерства культуры Украины от 15.10.2014 № 869)".
"Сотрудники Института истории Украины и других гуманитарных академических учреждений, которые размещаются в доме, крайне возмущены подобными действиями арендатора. Надеемся, что правоохранительные органы дадут им надлежащую оценку в соответствии с действующим законодательством. Институт истории Украины НАН Украины обращается также к художнику (автору - Sociopath) с просьбой о восстановлении граффити", - говорится в обращении на странице Института в ФБ.
Как известно, утром 22 января 2014 г на ул. Грушевского, недалеко от магазина "Эмпориум", начался мартиролог Героев Небесной сотни - там были убиты силовиками Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.
Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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Алексей Кучеренко
16 мин. ·
Тем, кто сегодня возмущается стертым граффити, хочу напомнить, что Кабмином и Киевом сегодня фактически руководят те, кто финансировал и организовывал Антимайдан и титушек.
Будьте глубже и зрите в корень.((((
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Это может оказаться из той же серии...
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и вот предметы его интереса.
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Это трафаретное искусство написано кровью, этот стрит-арт напоминание о погибших Героях Майдана. И это должен понимать владелец магазина. Владелец магазина со временем исчезнет, магазин оттуда выберется, ... а напоминание о трагических днях и силе духа народа будет всегда в памяти...
И не этому недоноску-владельцу магазина решать, что будет напоминанием о Майдане, а что нет.
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где это ты такие места видел в комунальной собственности?!
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Может и его оставить как память о майдане?
а давайте все нафиг так и оставим как было в 2014г???
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Кто заключал с ним договор об аренде ?
Там ведь местечко не простое.
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еще одну порцию краски.
Это тоже стрит-арт, только позорный и сепаратистский.
Здание принадлежит городу - арендатор его не строил.
Он может командовать арендованной площадью за входными дверями.
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14 ч · Киев ·
Звісно, господар Емпорора (чи як там той шалман зветься) - дурник. Зафарбувати те єдине, що вирізняло його заклад на тлі інших та було запорукою стабільної туристичної уваги - це все одно, що пустити на розтопку пару дорогих картин.
Не вміють у нас заробляти. Навіть багаті наче люди. Адже мало того, що зафарбував безкоштовну рекламу, так ще і почав бикувати з цього приводу, і цим лише підвищив затрати.
Але причини, загалом, зрозумілі. Хто може ходити у салон стилю "бикоко"? Лише ті, хто лишився у нас ще з часів Януковича. Ну, себто, брати по розуму та смаку Пшонок і .т.д.
Очевидно, їм це все дуже муляло, і щоб не дражнити "поважних людей", вирішили замалювати все те, що асоціювалося з Майданом.
Тобто, головна причина в тому, що всі ці "прихильники бикоко" нікуди не поділися. Вони мають гроші. І вважають, що можуть переробляти Київ під свої смаки, які, звісно, виключають "мистецтво плебсу".
І це говорить про примарність "революційних завоювань" навіть у зовнішніх проявах.
Цілком можливо, що завтра хтось захоче демонтувати пам'ятний знак Небесній сотні, щоб "не створювати поганий настрій клієнтам".
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Революция это когда власть меняется, порядки, законы...алени!
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а у них все будет по старому...
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