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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:граффити (108) искусство (256) протест (5524) евромайдан (8075)

 Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт". ВИДЕО+ФОТО

Общественные активисты разрисовали и побили витрины магазина "Эмпориум" по улице Грушевского в Киеве, владелец которого накануне уничтожил граффити "Иконы революции", которые находились на стене заведения со времен Евромайдана.

Акция у магазина элитной мебели и интерьеров прошла в воскресенье, 3 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.

Протестующие жгли шины перед входом в магазин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана"



О том, что владельцы "Емпориуму" стерли со стен между витринами своего заведения культовые революционные граффити, стало известно 2 сентября.

Рисунки с изображениями Тараса Шевченко, Леси Украинский и Ивана Франко были нанесены на стены здания на улице Грушевского в начале силового противостояния в январе 2014 года, когда евромайдановцы вынужденны были защищаться от силовиков Януковича "коктейлями Молотова", а сотрудники милиции в ответ применяли против манифестантов оружие.

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 01

Стена дома на ул. Грушевского, 4 в январе 2014.

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 02Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 03

Зачищенный фасад после ремонта, который устроил магазин "Эмпориум".

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 04

Недовольство участников Евромайдана вызвало не только уничтожение граффити, которые стали символами противостояния на улице Грушевского, но и позиция владельца магазина. Игорь Доценко, комментируя сообщения недовольных в соцсетях, написал: "... Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт, который время от времени убирают коммунальные службы... Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани, Тараса, любого размеры и формы, причем от этого автора... "

Также Доценко в комментариях приглашал недовольных к себе на разговор.


Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 05

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 06

Акцию протеста возле "Емпориуму" инициировал ветеран АТО, участник Майдана и лидер организации "Новый огонь" Дмитрий Резниченко. В воскресенье он написал в соцсети: "Сегодня в 15:00 собираюсь посетить эту лавку, и спросить того торговца мебелью, почему он уничтожил нашу историческую достопримечательность. Я ему был написал в фейсбук, но он комментарии потер. Следовательно, нужно зайти лично. Кто со мной в 15? Подходите на грушу. PS. Берите камни, краску для граффити, и хорошее, с*ка, настроение".

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 07

Резниченко лично разбил камнем стекло на входной двери в магазин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

К акции присоединились активисты из организации "С14", которые исписали витрины лозунгами: "Здесь был Майдан, и он тут будет вечно!", "П***дуй в лубочную Маскву", "Не сотрешь нас", "Уважение к истории".

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 08


Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 09

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 10

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 11

Также они разложили и подожгли перед входной дверью автомобильные покрышки, как это делали во время Евромайдана.

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 12

Одна из работниц заведения пыталась оттягивать шины от входа.

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 13Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 14Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 15

Стоит отметить, что представители власти резко осудили действия владельцев "Емпориуму".

За уничтожение граффити, сделанных во время евромайдан в центре Киева, грозит уголовная ответственность, поскольку они были частью экспозиции Музея Революции Достоинства. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - написал Кириленко в Твиттере.

"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева - охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"

Институт национальной памяти готовит обращение в Генпрокуратуру по факту уничтожения граффити на Грушевского, 4. Об этом заявил директор УИНП Владимир Вятрович.

"Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма. Граффити на Грушевского является памятником истории, согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части. Штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности", - написал Вятрович в Фейсбуке.

В понедельник, 4 сентября, на 13:00 в УКМЦ анонсирован брифинг на тему: "Нельзя стереть память: как восстановить граффити Майдана и защитить их от вандалов". Перед журналистами выступят представители Украинского института национальной памяти, Музея Революции достоинства, художники и общественные активисты.

Показательно, что пользовательница Viktoriia Hubska в комментариях к сообщению Резниченко в ФБ отметила что магазин "Эмпориум" в здании на ул. Грушевского, 4 - "не собственник, а лишь арендатор! Это помещение является собственностью Фонда госимущества в г.. Киеве, а балансодержателем является Национальная академия наук Украины, нужно проверить договор аренды. Со стенами они не имеют права ничего делать, поскольку стены им не принадлежат!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

В отдельном заявлении Институт истории Украины НАН Украины назвал зачистку граффити "актом вандализма" и сообщил: "Подозреваем, что граффити уничтожены владельцем магазина "Эмпориум", который является арендатором помещения Института украинского языка НАН Украины, без согласования с владельцем дома (дом по ул. Грушевского 4 является собственностью НАН Украины и находится на балансе Института истории Украины НАН Украины, который не согласовал договора аренды Института украинского языка с владельцем "Эмпориум") и вопреки охранному законодательству (граффити на Грушевского, 4 является памятником истории согласно приказу Министерства культуры Украины от 15.10.2014 № 869)".

"Сотрудники Института истории Украины и других гуманитарных академических учреждений, которые размещаются в доме, крайне возмущены подобными действиями арендатора. Надеемся, что правоохранительные органы дадут им надлежащую оценку в соответствии с действующим законодательством. Институт истории Украины НАН Украины обращается также к художнику (автору - Sociopath) с просьбой о восстановлении граффити", - говорится в обращении на странице Института в ФБ.


Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт 16

Как известно, утром 22 января 2014 г на ул. Грушевского, недалеко от магазина "Эмпориум", начался мартиролог Героев Небесной сотни - там были убиты силовиками Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.

Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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полностью согласен

Алексей Кучеренко
16 мин. ·

Тем, кто сегодня возмущается стертым граффити, хочу напомнить, что Кабмином и Киевом сегодня фактически руководят те, кто финансировал и организовывал Антимайдан и титушек.
Будьте глубже и зрите в корень.((((
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Да, он прав. Не стоит возводить уличную мазню в культ. Так мы дойдем до увековечивания надписей "Янукович был прав", "Здесь был Вася" и еще чего похлеще.
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Не варто і порівнювати,це не вулична мазня, а нагадування про визначну подію в країні,створену народом,яку дехто хоче винищити.
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Нагадувати про визначну подію мають позитивні наслідки від цієї події, а не брудні стіни в середмісті Києва.
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Просто отжать магазин кто-то захотел.
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он не собственник. хватит пургу нести из-за поребрика
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Савченко в президенты она им покажет.
Это может оказаться из той же серии...
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А Ахметовскому ДТЭК когда окна бить будут???
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Человек платит налоги. Налоги идут на содержание армии, социальных служб, чиновников. Ему портят имущество за то, что он привел свое законное имущество в порядок. М.б. всем будет проще если он не будет платить налоги?
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Вот фото владельца салона "Эмпориум" Игоря Доценко из его фейсбука -
и вот предметы его интереса.

Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт" - Цензор.НЕТ 7185
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Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт, который время от времени убирают... - владелец магазина.

Это трафаретное искусство написано кровью, этот стрит-арт напоминание о погибших Героях Майдана. И это должен понимать владелец магазина. Владелец магазина со временем исчезнет, магазин оттуда выберется, ... а напоминание о трагических днях и силе духа народа будет всегда в памяти...
И не этому недоноску-владельцу магазина решать, что будет напоминанием о Майдане, а что нет.
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Власник будинку - держава, магазин тільки орендує там приміщення.
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Эээ тут тарапиться не надо...
где это ты такие места видел в комунальной собственности?!
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Собственник не имеет права менять фасады, вывески, итд. как ему захочется. например все вывески должны быть на гос. мове или дублироваться. И многое чего. Есть архитектурные органы, комиссии по благоустройству, итд... Они, вернее государство решает, чему как быть а не единолично собственнику.
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Давайте так и оставим дом профсоюзов?! Он же тоже символ революции... Пусть себе стоит такая вот муть в центре столици, а что? я за...
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Це будинок державної Академії наук України, магазин там орендує приміщення на 1 поверсі.
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Я и говорю - собственник. Собственник не обозначил эти объекты как охраняемые. Тем самым оставил их в статусе стрит-арта, иначе говоря граффити. Арендатор привел имущество в порядок. Скорее всего тоже согласно договору аренды (содержать имущество в целости). Значит виноват тот, кто сдавал объект. Это видимо какое-то федеральное имущественное предприятие.
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Там есть более глобальные места написаные кровь в прямом смысле слова - "Дом профсоюзов"!
Может и его оставить как память о майдане?
а давайте все нафиг так и оставим как было в 2014г???
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Как фамилия этого "владельца магазина" ?
Кто заключал с ним договор об аренде ?
Там ведь местечко не простое.
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Арендатор площади под магазин ничего не стер: он сам намазюкал на стену
еще одну порцию краски.
Это тоже стрит-арт, только позорный и сепаратистский.
Здание принадлежит городу - арендатор его не строил.
Он может командовать арендованной площадью за входными дверями.
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Существо на видео пытается отобрать у людей их частную собственность (колеса). Эта плять совершенно не уважает право частной собственности! Люди, покупая эти колеса, заплатили налоги чтобы содержать полицию, СБУ, врачей, учителей и так далее. Куда мы катимся, если вот такое отношение к частной собственности?
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Петро Олещук
14 ч · Киев ·

Звісно, господар Емпорора (чи як там той шалман зветься) - дурник. Зафарбувати те єдине, що вирізняло його заклад на тлі інших та було запорукою стабільної туристичної уваги - це все одно, що пустити на розтопку пару дорогих картин.
Не вміють у нас заробляти. Навіть багаті наче люди. Адже мало того, що зафарбував безкоштовну рекламу, так ще і почав бикувати з цього приводу, і цим лише підвищив затрати.
Але причини, загалом, зрозумілі. Хто може ходити у салон стилю "бикоко"? Лише ті, хто лишився у нас ще з часів Януковича. Ну, себто, брати по розуму та смаку Пшонок і .т.д.
Очевидно, їм це все дуже муляло, і щоб не дражнити "поважних людей", вирішили замалювати все те, що асоціювалося з Майданом.

Тобто, головна причина в тому, що всі ці "прихильники бикоко" нікуди не поділися. Вони мають гроші. І вважають, що можуть переробляти Київ під свої смаки, які, звісно, виключають "мистецтво плебсу".
І це говорить про примарність "революційних завоювань" навіть у зовнішніх проявах.
Цілком можливо, що завтра хтось захоче демонтувати пам'ятний знак Небесній сотні, щоб "не створювати поганий настрій клієнтам".
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Сегодня те же олени что рвут одно место за мазню на стене еще вчера кричали Надя их президент. Она тоже символ революции.
Революция это когда власть меняется, порядки, законы...алени!
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Цензор, если уж так радеете за национальную культуру и историческое наследие, следите хотя бы за фамилиями, которые пишете. Цитата: "Рисунки с изображениями Тараса Шевченко, Леси Украинский и Ивана Франко были нанесены на..." - кто такая "Леся Украинский"? Вы уже настолько привыкли к уголовной хронике, что машинально пишете все имена в стиле воров в законе: "Гога Тамбовский, Жора Ростовский и т.д."?
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Он показал свои "ценности" ему показали отношение к ним. Увы, привыкайте, подобных ему, нужно держать в ежовых рукавицах...
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Какой он нахер собственник? Он просто арендатор на птичьих правах, собственник зданич госструктура которая сдаёт в аренду 1 й этаж, а фасад здания отвечает собственник здания а не этот арендатор провокатор ватный.
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Где оно сцука видело у нас лубочные базары,кацап перепутал мацкву с Киевом
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Как же некоторым выбл...дкам хочется стереть из памяти народное негодование и стремление к свободе и демократии. Я понимаю, что олигархические твари воспользовались выступлением народа. Но оно началось стихийно, после жестокого избиения студентов. Интересно, где был этот магазинщик, когда люди гибли на майдане? Может и в далеком будущем будут перенесены эти картины свободы. Но сейчас комуто немедленно хочется вернуть януковщину, задавить стремление к свободе и настоящей демократии!

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Открою страшную тайну - "януковщина" никуда не девалась, просто изменились фамилии и тексты песен.
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Не буду комментировать сам факт, намного интересней позиция власти в данном вопросе. Ну конечно, куда проще делать траурные выражения морд лица, вспоминая погибших, при этом откровенно саботируя расследования убийств, отпуская виновных. Сейчас нашли козлов отпущения, которых не защищают спецподразделения, зато сама власть отгородилась от народа всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
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как говорится, - кинули кость собакам пусть грызутся!
а у них все будет по старому...
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Бовдуре з магазину,не тобі вирішувати ,що для українців є мистецтвом,а що ні! А при нагоді ,коли ти падло,попадеш до рук патріотів ,твоя пика стане справжнім "витвором мистецтва",в твоєму розумінні.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВладелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт". ВИДЕО+ФОТО
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