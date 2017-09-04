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Все про:Киев (18048) пожар (3521) ГСЧС (1358)

 Масштабный пожар в Киеве: горел цех по обработке древесины. ФОТОрепортаж

Пожар случился на Дарнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о пожаре на складе хранения и переработки древесины на улице Сортировочной получили около трех часов ночи.

Выяснилось, что огонь вспыхнул на складе хранения и переработки древесины. Уже в половине 5 часов утра спасателям удалось локализовать на площади 500 кв. м, а в 5:16 - ликвидировать.

"В результате пожара сгорело и повреждено 1 складское здание и 2 циклоны. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара выясняются", - подытожили спасатели.

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Масштабный пожар в Киеве: горел цех по обработке древесины 01

Масштабный пожар в Киеве: горел цех по обработке древесины 02

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може, працівник, а може, "невеличка" пожежа перед візитом рейдерів.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабный пожар в Киеве: горел цех по обработке древесины. ФОТОрепортаж
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