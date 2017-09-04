 Нацполиция задержала 20 вьетнамцев-нелегалов на Львовщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"В ходе проверки в этой "скотовозки" были обнаружены 20 граждан Вьетнама, из них 14 мужчин и 6 женщин. Все они были без документов. Их "путешествие к лучшей жизни" проходило в беспощадных условиях. Конечным пунктом путешествия этих нелегалов должны были стать страны Евросоюза", - сообщил он.
По словам Аброськина, было установлено, что на территорию Украины эти граждане попали из Российской Федерации еще два дня назад. Пересечение государственной границы было осуществлен в районе Глухова Сумской области.
Фото: Аброськин / Facebook
"Машину изъяли. Материалы внесены в ЕРДР по ч.2 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Продолжаются следственные действия и допросы нелегальных мигрантов. Задержан водитель микроавтобуса, гражданин Украины, как соучастник преступной схемы по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Известно, что транзит одного гражданина, желающего доехать до конечного пункта своего путешествия, стоил 5-8 тысяч долларов США", - добавил первый замглавы Нацполиции.
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