 Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный портал galka.if.ua.
Городские стоки не справились с количеством воды. Подтопленным был железнодорожный туннель и центральная часть города.
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Вчера был в лесу - ни мухомора.
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А то що затопило - згадуються жебраки із Закарпаття, всюди їздили: памагітє, нас затапіло. І так з року в рік.
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