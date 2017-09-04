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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Ивано-Франковск (615) непогода (267)

 Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске сильный ливень затопил улицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный портал galka.if.ua.

Городские стоки не справились с количеством воды. Подтопленным был железнодорожный туннель и центральная часть города.

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сильный ливень в Одессе затопил улицы. ФОТОрепортаж

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 02

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 03

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 04

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 05

Сильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска 06

Фото: соцсети

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Подвальный грибок безвкусный и со стен трудно соскребать.
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При чем здесь подвалы сябра? Это ты готовься по подвалам сидеть, а Франковская область самая грибная наверное у нас, к тому же рядом, я туда на грибы катаюсь .
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Ну так от дождей и зависит, поеду на выходных под Ворохту, посмотрю .
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По какой области интересуетесь, могу по Черновицкой и Франковской .
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Та он тут давно, лукашист и мент на пенсии .
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Доброе утро и пожалуйста, фото грибочков-красавцев...
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О, этого хватит, спасибо. Но столько много и такие гиганты и откуда грибочки.
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Нижняя картинка круче, с верхней наверное процентов 70 в утиль .
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Була проїздом в Коломиї і Верховині, неповторні пейзажі, а гриби збирали в Синяку.
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Нічого непоправного я начебто не бачу. Сподіваюся, насправді не страшніше ніж на фото.
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Фотки и видео делаются на пике, у нас тоже так показывали что на видео страшно было смотреть, хотя 5 минут как там ехал .
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Надо срочно одобрить план Гройсмана и отменить мораторий на вывоз леса-кругляка в Еэс!Спилитьб все оставшиеся леса на дрова,раз признали что добыча газа гидроразрывам шкидлыва до прыроды!Тогда вас заливать не будет ,вас тупо смоет на.хх
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О на выходных собираюсь Ворохту, будет хорошая погода. Покатаюсь на вело до Яремче и окрестностях ну и пивзавод Микулинчи
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Кто может сказать о достопримечательностях Дзенброне ?
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Данилу Галицкого спросите, он где то оттуда .
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Нє, грибів краще не треба багато. Є одна прикмета що як багато грибів, то буде недобре. Декілька прикмет є, всі не знаю.
А то що затопило - згадуються жебраки із Закарпаття, всюди їздили: памагітє, нас затапіло. І так з року в рік.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСильный ливень затопил улицы Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж
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