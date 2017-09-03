 Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская.
Сегодня в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке.
Местное издание "Думская" отмечает, что противники застройки "сначала мирно собирали подписи об остановке строительства имения вблизи памятника архитектуры, а затем отправились крушить строительство".
На месте находились около 50 полицейских. Между сторонами возникла потасовка.
"С боем и драками, во время которых использовались слезоточивый газ и дубинки, около 50 активистам удалось прорваться на объект", - говорится в сообщении.
"По фактам этих событий у памятника архитектуры сейчас начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям уголовного кодекса - 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Оценка будет предоставлена в рамках уголовного производства", - отметила пресс-секретарь полиции.
Также она уточнила, что конфликт возник из-за новостройки возле "дома-стены". Люди считают, что ее возводят незаконно, однако полиция проверила документацию и пришла к другому выводу.
"Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", - добавила она.
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А вообще, ПРОТИВ строек не стоят. ПРОТИВ скорее стоят за идею, чем за деньги. Так что всё нормально.
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Так что пока что поставим вопрос столь неподдельного интереса за океаном к столь тонким подробностям украинского жития-бытия...
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Вообще словечко противное. Попахивает чем то панамско-колумбийским.
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Одесса гордость Украины,построен к стати не кацапами а иностранцем,так какого хренв Вы одеситы не уважаете свой легендарный город и Украину?Иноверцев в море и на строительсто керченского мгста и желательно с мешком цемента привязаного к ногам.
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Не доходить по доброму- дійде по поганому!
Хай власник подякує, що бульдозер не підігнали.
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Там сидит все сатанинское племя секты крови хуйла.
Там сидят и курируются террористы и прочие спецслужбисты кремля.
Верните лавру под киевский патриархат для УМЕНЬШЕНИЯ Теругроз. Новый теракт будет на пете и гроймане с аваковым, потому что не возвращают теперешнее гнездо террористов под украину.
Ватный язык крови должен быть запрещен в школах.
В школах увеличить уровень сложности образования, от раши отставания уже на один год.
Визовый режим, ров с крокодилами на границе.
Поднять архивы и вернуть людям нормальные украинкие фамилии, а не ватные. Каждый украинец имеет право
иметь один красивый(на многих языках) проукраинский псевдоним, который имеет право хождения наровне с фамилией для ее последующей замены.
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И нужно готовится уничтожать этих пидарасов.
Потому что если жалеть, хуйло точно их кинет, потому что готовят к диверсии всегда
близкого человека. Если например там у исуса иуда близкий человек до предательства,то исус сам виноват в предательстве иуды,так как довел их отношения до того уровня, когда иуда станет объектом удобным для предательства. И все силы врага будут брошены на доведения иуды до предательства. Хотя исусу такой расклад был выгоден чтобы побыстрее сдать пост и выполнить свою задачу.
Так же и тут если украина будет склонно относится к белорусам она сама виновата, что вате будет выгодно использовать белорусов против украины. Потому заранее нужно готовится к войне с белоруссией, так как вата выгодно использовать это слабое место, через теплые отношения для эскалации чужими руками. Не доводите белорусов до предательства.
В предательстве в первую очередь виновата сторона предательства, а потом лишь предатель. Потому важно имитировать близких, чтобы отлавливать от них всякие бяки.
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