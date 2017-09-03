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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5883) столкновения (478) строительство (1770)

 Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство. ФОТОрепортаж

По факту столкновения возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке Одессы открыто уголовное производство по двум статьям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Сегодня в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке.

Местное издание "Думская" отмечает, что противники застройки "сначала мирно собирали подписи об остановке строительства имения вблизи памятника архитектуры, а затем отправились крушить строительство".

Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 01

На месте находились около 50 полицейских. Между сторонами возникла потасовка.

"С боем и драками, во время которых использовались слезоточивый газ и дубинки, около 50 активистам удалось прорваться на объект", - говорится в сообщении.


Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 02
"По фактам этих событий у памятника архитектуры сейчас начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям уголовного кодекса - 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Оценка будет предоставлена в рамках уголовного производства", - отметила пресс-секретарь полиции.

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Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 03

Также она уточнила, что конфликт возник из-за новостройки возле "дома-стены". Люди считают, что ее возводят незаконно, однако полиция проверила документацию и пришла к другому выводу.

Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 04

"Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", - добавила она.

Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 05

Между протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство 06

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Патриотам можно всё!!! А если не согласен "зарезать или расстрелять"
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Ну и лишать вас вашей работы? Нет я не так жесток))
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собирали без балаклав и раньше!!Но фирма труханова (гражданина Греции и кацапов)все пох он не прикасаем.Тогда пришли люди в балаклавах и не все!
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так если без балаклав, по одиночке титушня выловит и каюк. Как быть? Балаклавы - не всегда признак бандитизма.

А вообще, ПРОТИВ строек не стоят. ПРОТИВ скорее стоят за идею, чем за деньги. Так что всё нормально.
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"бля буду"- сказал пеця...
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Ментов в Украине столько,что можно было уже давно не только Крым с Донбассом освободить но и Сахалин с Татарстаном ....
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а сколько именно ?
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ну вот ты 133133тий, и за тобой столько же...
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То ты должен у Авакова поинтересоваться ,ему же боязно,что народу весь этот цирк поднадоест вот и пытается он успокоить себя и своих подельников количеством опричников ...
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гражданка а почему законы своей цапии нарушаем ,а? вам использовать прокси незя - смотри в лагеря отправят - это у вас быстро))
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Ну, на литовских "бляхах" изредка попадаются и литовцы.
Так что пока что поставим вопрос столь неподдельного интереса за океаном к столь тонким подробностям украинского жития-бытия...
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Так задачи не такие ставят .Задачи стоят охранять олигархов от Народа
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У т.н. олигархов собственной охраны более чем, и ни в каких структурах она не числится.
Вообще словечко противное. Попахивает чем то панамско-колумбийским.
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((а зачем вас цапов освобождать та - вам же в ошейниках хорошо - еще и к нам сюда ходите полаять и повыть - а вам дома за это хозяин миску насыпет корма)))
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Ну для начало неплохо было бы освободить скажем Дебальцево или с пол миллиона полиции,нацгвардии,судейских,прокурорских,налоговых для этого маловато будет? Или кацапов боятся?
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Без канадских инструкторов не получится. Они есть, но мало.
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гражданка странны агрессора - для вас цапов у нас есть ВСУ - ну если ты не знала - хотя в это я не верю - не переживай - вот выборы в Германии пройдут,меньше месяца - мы признаем вас страной агрессором - штаты с С,Кореей разберуться и начнем потихотьнку наводить - как ваш фюрер говорил - мочить в толчке - а вы понаблюдаете и будете сидеть тихо тихо ))))
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http://youtu.be/nnHVIGWCbYE. Обязательно досмотрите, можете пропустить начало где он в метро. Масквабад рулит
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И заметьте, это не считается скоплением народа но на бабульку с плакатом против хуйла присылают целый взвод
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Глядя на это видео могу понять каких дальше " шахтеров" можно ожидать. А ведь эта картина во всех россииских городах где можно хоть что то заработать.
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Таким топором, как на предпоследней фотке много не накрушишь.
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во-во, и я заметил...Как увидел, как он на топорище держится, то только подумал - "Как только кому-то на голову не улетел?"
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Интересно, а по поводу событий в Киеве сегодня тоже откроют уголовное производство? Там и хулиганство, и причинение порчи имуществу)))) Или там были "неприкасаемые" активисты?
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Есть футбол,есть и другие виды спорта где можно болейщикам подраться,так почему и за что ктото с кем то дерется в день празднования.Или срабатывает инстинкт ,,я дерусь по тому что дерусь,,а смысла в драке нету.
Одесса гордость Украины,построен к стати не кацапами а иностранцем,так какого хренв Вы одеситы не уважаете свой легендарный город и Украину?Иноверцев в море и на строительсто керченского мгста и желательно с мешком цемента привязаного к ногам.
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кто прав ? кто виноват ? хрен его знает, но Аваков не совсем хороший человек определенно, он и раньше патриотов щемил
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Молодці!
Не доходить по доброму- дійде по поганому!
Хай власник подякує, що бульдозер не підігнали.
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Саша, у нас в Черкассах тоже были подобные ситуации и подписи против стройки собирали.....киевляне, начитавшись интернета или получивши поощрение.
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Почему были взрывы возле кабмина и прочие. ---- ЛАВРА.
Там сидит все сатанинское племя секты крови хуйла.
Там сидят и курируются террористы и прочие спецслужбисты кремля.
Верните лавру под киевский патриархат для УМЕНЬШЕНИЯ Теругроз. Новый теракт будет на пете и гроймане с аваковым, потому что не возвращают теперешнее гнездо террористов под украину.
Ватный язык крови должен быть запрещен в школах.
В школах увеличить уровень сложности образования, от раши отставания уже на один год.
Визовый режим, ров с крокодилами на границе.
Поднять архивы и вернуть людям нормальные украинкие фамилии, а не ватные. Каждый украинец имеет право
иметь один красивый(на многих языках) проукраинский псевдоним, который имеет право хождения наровне с фамилией для ее последующей замены.
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Почему- то никого не удивляет начало похожих протестов в Киеве и Одессе одновременно 😕
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Почему на киваловский "домик Гарри Поттера" не нападают?
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Испуганными мордами на последнем фото удовлетворен... Страшно......- Серия 1-я начало..., далее будет
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Так как ватные белорусы завякали на правый сектор у границы белоруссии это значит белорусов готовят на бросок против украины.
И нужно готовится уничтожать этих пидарасов.
Потому что если жалеть, хуйло точно их кинет, потому что готовят к диверсии всегда
близкого человека. Если например там у исуса иуда близкий человек до предательства,то исус сам виноват в предательстве иуды,так как довел их отношения до того уровня, когда иуда станет объектом удобным для предательства. И все силы врага будут брошены на доведения иуды до предательства. Хотя исусу такой расклад был выгоден чтобы побыстрее сдать пост и выполнить свою задачу.
Так же и тут если украина будет склонно относится к белорусам она сама виновата, что вате будет выгодно использовать белорусов против украины. Потому заранее нужно готовится к войне с белоруссией, так как вата выгодно использовать это слабое место, через теплые отношения для эскалации чужими руками. Не доводите белорусов до предательства.
В предательстве в первую очередь виновата сторона предательства, а потом лишь предатель. Потому важно имитировать близких, чтобы отлавливать от них всякие бяки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМежду протестующими и полицией в Одессе произошли стычки: есть пострадавшие, открыто уголовное производство. ФОТОрепортаж
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