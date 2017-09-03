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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

В Киеве на улице Грушевского завершилась стихийная акция возле магазина "Эмпориум", с которого ранее были стерты граффити с изображениями выдающихся украинцев.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает собственный корреспондент Цензор.НЕТ.

Витрины магазина и асфальт перед ним расписаны различным лозунгами. Активисты разошлись.

По состоянию на 17:20 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.

Отметим также, что в акции приняли участие активисты небезызвестных организаций. Первый камень в витрину магазина бросил участник боевых действий на Донбассе Дмитрий Резниченко.



Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 01Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 02

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 03

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 04

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 05

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 06

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 07

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 08

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 09

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 10

Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана 11

Фото: Олег Богачук
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я чомусь подумав що цей гадюшник вже догорає ...
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Уничтожили память про майдан. Тот который привел страну к нищете..... Возможно я не прав, но результат пока именно такой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
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