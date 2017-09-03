 Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает собственный корреспондент Цензор.НЕТ.
Витрины магазина и асфальт перед ним расписаны различным лозунгами. Активисты разошлись.
По состоянию на 17:20 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.
Отметим также, что в акции приняли участие активисты небезызвестных организаций. Первый камень в витрину магазина бросил участник боевых действий на Донбассе Дмитрий Резниченко.
Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
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Молодці!
Хай власник подякує, що так мало прилетіло!03.09.2017 17:43Открыть на форуме Мне нравится 5
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