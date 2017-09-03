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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:граффити (97) Кириленко (641) майдан (4493)

 Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

За уничтожение в центре Киева граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана, предусмотрена уголовная ответственность, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность", - сообщил В.Кириленко в воскресенье.

Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко 01

По его словам, "акт вандализма" должны расследовать Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вогонь запеклих не пече!", - на ул. Грушевского появились революционеры Шевченко, Франко и Украинка. ФОТОрепортаж

Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко 02
Фото facebook/pat.vysotska

Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
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Власть стёрла всё, ради чего стоял и сражался Майдан. А возмутило всех то, что стёрли портреты на Грушевского....
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Зараз , це питання , не люблять задавати в голос ..))
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А каким боком здесь власть? Разве что хозяин той конторы - депутат какой-то.
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барига краде по - новому!
Народ намагається не відставати
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Коли будуть гнати порошенок з кириленкам , намалюють нові...
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Дивись, що б тебе, підрилу номерного, не погнали, чи ти і так у Ольгіно сидиш? Так ваші дипломати вже подали документи на притулок в Америці.
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Граффити муляли глаза панам, которые приезжали в этот мебельный бутик.
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вот и посадите этого п-ца хозяина магазина, эта скотина еще в фб отбрехиваетися и всех шариковыми обзывает
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Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ НЕ УНИЧТОЖАЛИСЬ НУЖНО БЫЛО ТЕБЕ КИРИЛЕНКО, ИХ ПРИЗНАТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОФОРМИВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ !
А СЕЙЧАС ТЫ, курва прикорытная, ПРОСТО ПИАРИШЬСЯ Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко - Цензор.НЕТ 6673

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"Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.Источник: https://censor.net.ua/n453870
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Разве фасад не является коммунальной собственностью? Арендаторы не имеют права творить с ним, что хотят.
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Является и арендатор обязан по договору аренды содержать его в том состоянии в котором получил в аренду.
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Дальше слов у сои обычно дело не доходит.Поэтому хозяину магазина ничего не грозит.Ну мусорки трохи подоят разве что.
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Вы - в смысле прихлебатели Янука? Так вам и надо.
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У синежопых сладкой жизни уже не будет. На урановые рудники их бы отправить.
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На грани нищеты половина населения. Четверть уехало за кордон в поисках зароботка. А что изменилось ? Одна жопа сменила другую. Один вор сменил другого
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При чем здесь Янек ? Я смотрю на результат, того что называют революцией. Ну, у Кириленко понятно, он до корыта дорвался, А что получили остальные ? Евротарифы, и евроворов у власти
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Аналогія , з Китаєм , не доречна .
І головне - не плутайте революціонерів і тих , хто 3 місяці бігав домовлятись із Яником !
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Я смотрю исключительно с точки зрения результата. Я не провожу аналогий, Они очень разные, как и результат.
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Результат - це наслідок , якихось дій , або навпаки - якоїсь бездіяльності ...
Яник всіх дістав - його все одно б скинули , а от те , що народ за 3 місяці не зміг позбутись "трійки лідерів" і сформувати нову еліту - це вже провина самих людей ... Тож те , що маємо є зараз - можна було передбачити ще наприкінці лютого 2014 ...
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Якщо зовсім відверто - це було зрозуміло ще в ніч на 30.11 - коли під час першого розгону вся "трійка" спокійно сиділа в студії Інтера ...
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Да хрен с ним с Кириленко... От патернализма пробовали отказаться?
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Во во еврейских воров получили Да таких что они десяток завгаров- клептоманов и Коль-бимб заменят Четвертый год правления аферистов Четвертый год ни один убийца и участник растрела \Небесной смотни\ не понес наказания Подонки торгуют с рашей и сепарами В окупированый Крым до сих пор полается електроенергия Только за ето их надо не просто линчевать а четвертовать привселюдно
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а что, эти граффити были занесены в список ЮНЕСКО?
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Власть уже от одного слова Майдан колбасит и плющит ...
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При всем уважении к Майдану - частная собственность неприкосновенна. Только соблюдая этот принцип мы сможем построить нормальное государство.
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Частная собственность - это частная собственность. А какое отношение к ней имеют фасады зданий, представляющих собой историческую ценность?
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здания и есть частная собственность, вместе с фасадами а ты как думал, не государственное ж всё, кроме зданий администраций, рады и др. государственных учреждений, вот там можно рисовать, там что -нибудь нарисовано вроде этого или давно стёрто если было?) больниц, садиков (кроме частных) и так далее
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Не боишься что создав прецедент можно и твою квартирку объявить исторической ценностью?
Хотя я понимаю, что бывают случаи когда государственные интересы вступают в противоречие с частными, в таком случае государство как правило выкупает собственность на условиях владельца.
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Та генеральній прокурватурі ніколи займатися тикими речами.Вони з діамантовими прокурорами ніяк не можуть діаманти поділити...
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приезжай,кацап - для тебя у нас звиздюлей немеряно предусмотренно
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Минстецевская петушня и п...ски очень грозна ОНа поддерживается Гросей-трусельным и его боссом лично Ты не смотори что у них очела раздолбаные они у них как начинают чесатся То тогды держись
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Прямо сейчас в Одессе активисты разбирают стройку у дома-стены в Воронцовском переулке.

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При всём уважении...
А как эти экспонаты были документарно оформлены? Я так подозреваю, что данное здание - частная собственность.
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Скорее аренда. Там фиг что-то просто так выкупишь.
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являлись экспонатами Музея МайданаИсточник: https://censor.net.ua/f939388

значит были документально оформлены
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корявые надписи вроде A.C.A.B. "все копы - ублюдки" это музейная ценность?

министр с дуба рухнул?
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у нас в правительстве все с дуба рухнули!
это намек, что надо бы отстегнуть..
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я тоже подумала здание приличное, хорошее место, а сейчас беспредел, до государственного уровня, рейдерство, решалово, прочее, но лишний раз тут писать про реальность .. модеры со странностями они же ботов таких поддерживают, будут визжать, пока комментарии не удалят а то ще и забанят, а лень перезаходить
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У онаниста спрашивают:
- За что тебя посадили?
- За разбазаривание семенного фонда.
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может не знает, так что не кому рассказать, ну это ж не трущобы в типа столица всё такое, и не дикая страна где нибудь в Африке а типа европейская
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гыг

"Российский мост через Керченский пролив в Крым начал испытывать серьезные проблемы и оказался под угрозой крушения. Об этом написал в своем ЖЖ блогер Илья Валиев.
Блогер отметил, что работы по строительству на время приостановлены.
"Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор".
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Ложью является как минимум одно утверждение из новости: работы продолжаются. Достаточно зайти на Ютуб и посмотреть видео со стройки за последние дня три.
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А що ви хочете,війни немає, ну Майдан був ну і що, баригам пора торгувати і пох.ер що люди загинули і пох.р що зараз гинуть і пів країни плаче а залишок співає, танцює, відпочиває, війни ж немає для бариг, вона тільки для простих людей, сини яких гинули і гинуть зараз.
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если б не стёрли так и не узнали бы что были эти граффити, впервые слышу про них, там всё не видно что нарисовано написано( ближе нельзя было сфотографировать или качественней фото чтобы увеличить?
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Обратите внимание, кому эта новость показалось положительной..
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а рыгоаналы никуда и не девались -им рашка хоть сцы в глаза -все божья роса
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шифруют сейчас под патриотов..но периодически выдают себя..
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Треба заскрінити , аби він потім не відмазувався ! ..))
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Фасады магазинов и бабло - ихнее все!
Помниться, когда-то, на Крещатике, чтобы были видны дорогие магазины с дороги, под предлогом ремонта, уничтожили шикарнейшую аллею каштанов! - до сих пор с грустью вспоминаю..
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Немцы до сих пор хранят некоторые фрагменты берлинской стены с графити, а ведь прошло уже 28 лет, а вот в Украине не научились хранить историю, хотя может быть всё проще хозяин магазина ватан и ему украинская история и литература как серпом по яйцам.
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Люди прибрались, а Вятрович на них за это заяву ментам накатал. Может у меня какие-то не такие европейские ценности, но лично мне приятней ходить по улицам как на верхнем фото, а не как на нижнем. А портреты классиков нужно в нормальных музеях смотреть или книжки, написанные ими читать.
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Ну вытер да и ладно. Ну были и что? Если кто то насрал там в мариинском парке так что теперь это вечно хранить?!
Такой мазней вся набережная днепра засрана! Тоже мне творчество...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИзвестные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО
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