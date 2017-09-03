 Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность", - сообщил В.Кириленко в воскресенье.
По его словам, "акт вандализма" должны расследовать Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Украины.
Фото facebook/pat.vysotska
Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
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Народ намагається не відставати
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ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ НЕ УНИЧТОЖАЛИСЬ НУЖНО БЫЛО ТЕБЕ КИРИЛЕНКО, ИХ ПРИЗНАТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОФОРМИВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ !
А СЕЙЧАС ТЫ, курва прикорытная, ПРОСТО ПИАРИШЬСЯ
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І головне - не плутайте революціонерів і тих , хто 3 місяці бігав домовлятись із Яником !
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Яник всіх дістав - його все одно б скинули , а от те , що народ за 3 місяці не зміг позбутись "трійки лідерів" і сформувати нову еліту - це вже провина самих людей ... Тож те , що маємо є зараз - можна було передбачити ще наприкінці лютого 2014 ...
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Хотя я понимаю, что бывают случаи когда государственные интересы вступают в противоречие с частными, в таком случае государство как правило выкупает собственность на условиях владельца.
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А как эти экспонаты были документарно оформлены? Я так подозреваю, что данное здание - частная собственность.
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значит были документально оформлены
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министр с дуба рухнул?
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это намек, что надо бы отстегнуть..
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- За что тебя посадили?
- За разбазаривание семенного фонда.
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"Российский мост через Керченский пролив в Крым начал испытывать серьезные проблемы и оказался под угрозой крушения. Об этом написал в своем ЖЖ блогер Илья Валиев.
Блогер отметил, что работы по строительству на время приостановлены.
"Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор".
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Помниться, когда-то, на Крещатике, чтобы были видны дорогие магазины с дороги, под предлогом ремонта, уничтожили шикарнейшую аллею каштанов! - до сих пор с грустью вспоминаю..
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Такой мазней вся набережная днепра засрана! Тоже мне творчество...
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