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Все про:Одесса (5881) пожар (3519) ГСЧС (1355)

 Пожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице. ФОТО

В здании произошло возгорание электропроводки.

В воскресенье, 3 сентября, в Приморском районе Одессы на улице Колонтаевская произошло возгорание электропроводки на 2 этаже "Центрального Автовокзала", в результате чего эвакуировали 70 человек, 19-летняя девушка с отравлением попала в больницу, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что к месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован.

"В результате пожара огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Причина пожара устанавливается. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек. До прибытия подразделений ГСЧС в Одесской областной клинической больницы было госпитализировано 19-летнюю жительницу Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.

Пожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице 01

Пожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице 02

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Отличный повод для СБУ провести чистку в облсовете, горсовете и конфисковать всё что можно у кивалова, труханова и ко.
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Аеропорт "Одеса" почав обслуговувати міжнародні рейси в новому терміналі http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/3/628610/
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А з автовокзалу автобуси теж міжнародні відправлялись? І пасажирів на літаки пересадять?
Інакше незрозуміло, до чого цей Ваш допис.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице. ФОТО
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