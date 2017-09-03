 Пожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице. ФОТО

В воскресенье, 3 сентября, в Приморском районе Одессы на улице Колонтаевская произошло возгорание электропроводки на 2 этаже "Центрального Автовокзала", в результате чего эвакуировали 70 человек, 19-летняя девушка с отравлением попала в больницу, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Отмечается, что к месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован.
"В результате пожара огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Причина пожара устанавливается. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек. До прибытия подразделений ГСЧС в Одесской областной клинической больницы было госпитализировано 19-летнюю жительницу Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.
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Інакше незрозуміло, до чого цей Ваш допис.
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