 Многонациональные учения "Agile spirit - 2017" с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
По информации пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты, учения такого масштаба, с привлечением украинских подразделений морской пехоты и морской авиации на территории других государств состоится впервые.
Как сообщалось ранее, цель участия в мероприятии - отработка совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-членов и стран-партнеров Альянса, повышение полевой и воздушной выучки в многонациональной среде.
Фото: пресс-служба Минобороны Украины
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Боярышник.
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