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Все про:Грузия (3479) Минобороны (5326) учения (1986)

 Многонациональные учения "Agile spirit - 2017" с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии. ФОТОрепортаж

Украинские морские пехотинцы, совместно с представителями морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины принимают участие в многонациональных учениях "Agile spirit - 2017", которые проходят с 3 по 13 сентября на полигоне Орфоло, в Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По информации пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты, учения такого масштаба, с привлечением украинских подразделений морской пехоты и морской авиации на территории других государств состоится впервые.

Многонациональные учения Agile spirit - 2017 с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии 01

Как сообщалось ранее, цель участия в мероприятии - отработка совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-членов и стран-партнеров Альянса, повышение полевой и воздушной выучки в многонациональной среде.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Многонациональные учения Agile spirit - 2017 с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии 02

Многонациональные учения Agile spirit - 2017 с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии 03

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

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да,кацапы ведь не зря вопят-танки США в Грузии!
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Це точно, ще кажуть в Сирії солдат Рабссии ріжут, як баранів за вчора 7 200-х. https://twitter.com/worldonalert/status/904027887136854016
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правильно , поближе к сочам ...к резиденции кащея , отрабатывать пути подплыва
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интересно а Армения, против кого учится воевать в компании Украины, Грузии и США?
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Это , в самом деле , странно. Может , шпионят , по *совету* кремля?
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а шо там шпионить, 100% есть наблюдатели и от рашки, как же без них, ни чего пусть наблюдают, им полезно знать что их ждет.
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То, что происходить внутри учений(среди участников) ,не могут знать наблюдатели.Вот , ято нужно шпионам
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На втором снимке слева стоит боевая машина не советского производства. Жаль, но только видно башня и колёса
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По зовнішньому вигляду на цілий ряд техніки країн НАТО і не тільки
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диссонанс...один кричит о власти кремля,а тут учения с американцами...кто-то врет...
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Демократический и свободный мир приближается к самой отсталой тоталитарной страневорующей чужие территории так и не выпрыгнувшей в своем развитии из 20го столетия
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Такі-ж браві вояки з 25 ВДВ віддавали зброю і техніку, а справу робили добробати. Служити - то одне , стати до бою- зовсім інше.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМногонациональные учения "Agile spirit - 2017" с участием украинских военнослужащих проходят в Грузии. ФОТОрепортаж
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