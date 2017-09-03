 Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС , 3 сентября в 6:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Золочевской в Харькове.





Как стало известно на месте события, горело 3-этажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тыс. м кв.





В 08:30 пожар площадью 3 тыс. м кв. был локализован. К тушению привлечены 70 человек личного состава и 12 единиц техники.





Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние помещения других собственников. На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.



