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Все про:пожар (3517) Харьков (4390) ГСЧС (1353)

 Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение. ФОТОрепортаж

Причины пожара выясняют спасатели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 3 сентября в 6:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Золочевской в Харькове.

Как стало известно на месте события, горело 3-этажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тыс. м кв.

В 08:30 пожар площадью 3 тыс. м кв. был локализован. К тушению привлечены 70 человек личного состава и 12 единиц техники.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние помещения других собственников. На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управилиння ДСНС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления.

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Это "Харпластмасс".
Я как раз не далеко от этого места живу.
Вышел утром на балкон (кофе - сигарета) смотрю и вижу клубы черного дыма.
Горело долго и сильно.
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Не , туда - куда надо. Достали они - шумят сильно...
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Да и Бог с ними,восстановят.Клавное чтоб не горели стратегические обьекты а колбасу,хлеб и другое если будет за что то сьем и без красочной упаковки,главное чтоб было все качественное сделано как для себя тоесть для украинцев.
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