 Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 3 сентября в 6:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Золочевской в Харькове.
Как стало известно на месте события, горело 3-этажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тыс. м кв.
В 08:30 пожар площадью 3 тыс. м кв. был локализован. К тушению привлечены 70 человек личного состава и 12 единиц техники.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние помещения других собственников. На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управилиння ДСНС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления.
Я как раз не далеко от этого места живу.
Вышел утром на балкон (кофе - сигарета) смотрю и вижу клубы черного дыма.
Горело долго и сильно.
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