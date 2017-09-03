 Полиция Киева разыскивает мужчину за надругательство над двумя 10-летними детьми. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
"Следственным отделом Шевченковского управления полиции столицы проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом в апреле 2016 г. по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса Украины. В дерзком преступлении подозревается местный житель, который совершил надругательство над 10-летними детьми - мальчиком и девочкой", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ НП в г. Киеве
В ходе следствия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен Пронченко Александр Сергеевич, 1971 г.р. Мужчина, пользуясь отсутствием сожительницы, угрожал детям физическим насилием, после чего удовлетворял половую страсть.
Сообщается, что противозаконные действия злоумышленник совершал, пока мать детей не узнала о преступлениях.
В ведомстве также отметили, что 18 августа 2017 г. с целью затягивания досудебного расследования и переносе судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый прекратил общение со следствием и исчез в неизвестном направлении. Поэтому полиция Киева обращается к гражданам, которые имеют любую информацию о месте пребывания Пронченко Александра Сергеевича, обратиться в Шевченковское управление полиции или позвонить по 102. Анонимность гарантируется.
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