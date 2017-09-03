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 Полиция Киева разыскивает мужчину за надругательство над двумя 10-летними детьми. ФОТО

Правоохранительными органами разыскивается злоумышленник 1971 г.р. по факту насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении двух детей его сожительницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции столицы проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом в апреле 2016 г. по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса Украины. В дерзком преступлении подозревается местный житель, который совершил надругательство над 10-летними детьми - мальчиком и девочкой", - сказано в сообщении.

Полиция Киева разыскивает мужчину за надругательство над двумя 10-летними детьми 01
Фото: пресс-служба ГУ НП в г. Киеве

В ходе следствия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен Пронченко Александр Сергеевич, 1971 г.р. Мужчина, пользуясь отсутствием сожительницы, угрожал детям физическим насилием, после чего удовлетворял половую страсть.

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Сообщается, что противозаконные действия злоумышленник совершал, пока мать детей не узнала о преступлениях.

В ведомстве также отметили, что 18 августа 2017 г. с целью затягивания досудебного расследования и переносе судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый прекратил общение со следствием и исчез в неизвестном направлении. Поэтому полиция Киева обращается к гражданам, которые имеют любую информацию о месте пребывания Пронченко Александра Сергеевича, обратиться в Шевченковское управление полиции или позвонить по 102. Анонимность гарантируется.
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кастрировали и на зоне каждый день делали физическое замечание неестественным способом!
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и 10 летних детей также нет я против таких действий НО СКАЖИТЕ мне неприродным способом это делали ему минет--насильнику и как она по вашему двоих!!! разнополых детей держал то да еще насильно??!! нет все бывает в нашгей жизни и в том числе что мама договаривается с детками и те несут такую хрень тут психолого педагогическая экспертиза нужна.. а МАМАМ ТУТ ПОДСТИЛКА СОЖИТЕЛЬНИЦА и скажу я вам так в 80% случаях мама и знает и ведает и даже подстрекает к ЭТОМУ детей а вот сожитель решил разорать отношения и сразу появляется сказки про насилие неприродным способом целка то поди у девки целая вот и лепят горбьатого а как доказать то одни показания слова бла-бла бла для суда ничто не значат.. тут мамашку надо на суку вздернуть двое детей 10 лет погодки, двойняшки или близнецы а она ноги раздвигает... она ВИНА ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ я к лдетям и факту при подтверждении объективно ничего не имею и такое лицо обязано быть наказано -но если с детей делают жертв и манипулируют взрослые.. играют в свои игры... тогда вовсе иная история выходит.. поверьте за свою практику адвоката за 25 лет я многое чего видел и многому даже не верю и не удивляюсь...
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Почему он был не под стражей с таким преступлением??? 100 гривен следаку занес??
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"Полиция Киева разыскивает мужчину" - а если он в Борисполь уехал.., так что там его не ищут? Срочно нужно эту падаль в всеукраинский розыск!!!
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Під час затримання обов"язково прострелити йому обидва коліна. Щоб на карачках,сука,все життя лазило.
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можно невзначай промахнутся и по яйцам разок
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не проще всё таки на диване сидеть
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И маманю за одно нужно наказать. Маманя удовлетворяет свои т.с. надобности неизвестно с кем и еще и на детей этО неизвестность оставляет...
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А менты опять ни при чём... отпустили уёбка, а теперь, люди помогите... а ментов, которые гтп2стили, небось уже наградили за что-то...
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отпустил суд. У нас огромные проблемы с законодательством, да и с судами тоже.
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Всё спишут на АТО ,хотя кругом идёт война с внешним и внутренним врагом Россией и коррупцией.
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Действия полиции невозможно ни объяснить ни оправдать. На кой хрен они нам нужны вообще? Все эти капитаны и майоры с генералами? Все эти дешевые "понты" в черной а-ля "бескомпромиссной" униформе? Безобидных ботанов закрывают в СИЗО для удобства следователя, а таких уродов отпускают...
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Ну правильно,если стрельбу они вместо разбоя квалифицируют как хулиганство,то о чем говорить.Или как они на ДТП приезжают по факту. Народ все может,и найти и судить и приговорить,вопрос зачем тогда нам целая армия ментов за наши деньги.
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Беречь надо отношения с отцом своих детей , чтобы не искать потом с кем перепихнуться и не рисковать своими детьми!
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Достали уже эти тупые мусора,сами не могут поймать никого.Обращаетесь за помощью к народу - будьте готовы получить преступника в разобранном виде.Святой долг за такое.
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Небось,уже слинял на "процветающий" Лугандон-там таким мразям раздолье.Среди своих
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С "сожительницей" надо прояснить - может быть, она просто заяву в ментовку накатала, бабла срубить...
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будет с шконки падать пока не здохнет мразь !
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А что , с апреля 2016 по июль 2017 г.г. так и не смогли выбрать меру пресечения Странно ... Отпустили , а теперь типа , ищут ? Наши судьи и полиция - сами то слово , которым здесь в комментариях называют этого ублюдка !!!
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Тут нещодавно олігарх Димінський поїхав собі погостювати в Європі. Коментів було 20 сторінок. Озаботились люди тим, що не дала наша система правосуддя просратись ненависному олігарху. Під цією статтею меньше 30 ти коментів. Пригоди пітуха Пронченко не дуже цікавлять товариство. Але якщо, якесь неголене мурло спокійно собі їде кудись поки мусора, щось думають своїми порожніми головами, то очевидно, що щось в цій країні не так.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киева разыскивает мужчину за надругательство над двумя 10-летними детьми. ФОТО
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