 Активистка Femen выбегала на поле перед матчем Украина-Турция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На ее груди была надпись "Эрдоган убийца" на английском языке.
Напомним, что Диаш находится под личным обязательством поcле похожей выходки на официальной церемонии в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Тогда на ней было написано "Жыве Беларусь".
После этого Диаш провела ночь в изоляторе временного содержания. Ей инкриминируют ч.3 ст 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное ранее судимым за хулиганство или соединенное с сопротивлением, наказывается тюрьмой на срок от двух до пяти лет).
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