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 Активистка Femen выбегала на поле перед матчем Украина-Турция. ФОТО

Активистка движения Femen Анжелина Диаш выбежала на поле в Харькове перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На ее груди была надпись "Эрдоган убийца" на английском языке.

Активистка Femen выбегала на поле перед матчем Украина-Турция 01

Напомним, что Диаш находится под личным обязательством поcле похожей выходки на официальной церемонии в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Тогда на ней было написано "Жыве Беларусь".

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После этого Диаш провела ночь в изоляторе временного содержания. Ей инкриминируют ч.3 ст 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное ранее судимым за хулиганство или соединенное с сопротивлением, наказывается тюрьмой на срок от двух до пяти лет).

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...на этих активисток, активистов не хватает... -- но я занят... -- регулярно...*)
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рабинович свою бригаду уже совсем не контролирует?
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