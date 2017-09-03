 Чиновник горсовета задержан в Херсоне при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал 10 тыс. гривен взятки за беспрепятственную регистрацию юридического лица и не вмешательство в регистрационные действия.
1 сентября оперативники задержали взяточника на рабочем месте при получении неправомерной выгоды.
Следственным управлением полиции в Херсонской области Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Был пиратом жадным Билли.....
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