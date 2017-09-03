 58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, - Слободян. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"В пункт пропуска "Рава-Русская" на въезд в Украину прибыл эвакуатор "Мерседес", которым перевозили автомобиль после ДТП, такой же марки. При осмотре пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты со спрессованным веществом зеленого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм.
За рулем эвакуатора и разбитой машины находились граждане Молдовы. В общем, ввезти вещество с наркотическим действием в Украину пытались четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет", - написал Слободян.
Владельцу автомобиля после ДТП грозит уголовная ответственность за 305 статье УК за контрабанду наркотических веществ.
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схема протухшая давным давно)))
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А наш натур-продукт Конопелька та нашого товаровиробника НЕ ЗАЧІПАЙТЕ
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