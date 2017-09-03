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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3018) контрабанда (2014) наркотики (1585) Слободян (242)

 58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, - Слободян. ФОТО

В пункте пропуска Рава-Русская в разбитой машине пограничники обнаружили 58 кг гашиша.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"В пункт пропуска "Рава-Русская" на въезд в Украину прибыл эвакуатор "Мерседес", которым перевозили автомобиль после ДТП, такой же марки. При осмотре пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты со спрессованным веществом зеленого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм.

58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, - Слободян 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, - Слободян 02

За рулем эвакуатора и разбитой машины находились граждане Молдовы. В общем, ввезти вещество с наркотическим действием в Украину пытались четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет", - написал Слободян.

Смотрите также: Пограничники выявили метамфетамин в "Мерседесе", следующем из оккупированного Крыма. ВИДЕО

Владельцу автомобиля после ДТП грозит уголовная ответственность за 305 статье УК за контрабанду наркотических веществ.
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малдавосы))))
схема протухшая давным давно)))
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та хай себе и погранцы пыхнуть в честь победы сборной,нэ шкода...
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58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, первое сентября и до ХЗ? , Нового года обломали школате, мля, теперь ни один предмет не зайдёт :
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Кстати, в Скверной Корее пыхать не запрещено, Голландия - нервно дует в сторонке, местные пыхтят траву аки паровозы, так им жрать меньше хочется, власти смотрят сквозь пальцы, о така муйня!
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Они въехали от куда ? их типо тот погран отряд пропустил, а наши поймали ?
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Ну да. Не управились перетереть с поляками и в результате все попали..
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Цей Гашиш не з НАШОЇ Канопельки ! Тому В РАСХОД до топки !!!

А наш натур-продукт Конопелька та нашого товаровиробника НЕ ЗАЧІПАЙТЕ
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...а в Бундесе -- чистая травка -- экологическая... ...а в Совке мы шарики с ладоней катали... -- пластилин... ...но лучше яда, водки нет! *)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия58 кг гашиша выявлено при досмотре автомобиля в пункте пропуска на Львовщине, - Слободян. ФОТО
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