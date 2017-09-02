 Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного 500 долларов за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки вблизи районной больницы.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взяточнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
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-КонеЧно помню, а что с им случилось?
-Так таки тепегь живёт напготив своего дома.
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Затриманого із наркотиками начальника відділення виправної колонії № 64 звільнили від покарання, бо він заявив, що знайшов речовини на вокзалі і пройшов лікування від наркоманіїЛенінський райсуд Полтави виправдав вже екс-майора внутрішньої служби виправної колонії Дмитра Нікітана, якого затримали за підозрою у постачанні наркотиків в'язням. 9 червня суддя Юрій Новак звільнив його від кримінальної відповідальності і закрив провадження
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А как только в 2010 году пришли к власти енакиевские праффесара с волынами и карамультуками и вечерами по городу начали шастать шакалы в милицейской форме и грабить людей, то уже тогда даже страшно стало в этой стране жить.
Если-бы не Майдан то нам всем был-бы кацапский пистес.
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