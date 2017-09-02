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Все про:взятка (4435) Ривненщина (682) СБУ (14831) пенитенциарная служба (164)

 Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила на взятке начальника отделения социально-психологической службы одного из исправительных учреждений Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного 500 долларов за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки вблизи районной больницы.

Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ 01

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Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взяточнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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...был сотрудником исправительного учереждения, станет пациентом...
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-Изя, а Ви таки помните Абгама, что жил напготив тюгьмы?
-КонеЧно помню, а что с им случилось?
-Так таки тепегь живёт напготив своего дома.
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ну слава богу що не медведчука взяли ! а то і петру був би пєрдимоноколь.
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...шо ты вечно стонешь за чужие взятки и сроки? -- свои сперва заработай...*)
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мене мої батьки так і не навчили обирати людей. і це добре. я заробляю свої кошти чесно.
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...в любые времена, при любом режиме, во всех странах -- власть богатым дают только нищие! -- "чесные" -- типа тебя... ...а потом пердят, где нипопадя, про пердимонокль...*)
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можливо. Українці ніколи ні в кого не крали на відміну від кацапів. в нас багата країна . тільки керують нею крадії.
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ЗАТРИМАНИЙ ІЗ НАРКОТИКАМИ МАЙОР ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ КОЛОНІЇ ВИЯВИВСЯ НАРКОМАНОМ І БУВ ВИПРАВДАНИЙ
Затриманого із наркотиками начальника відділення виправної колонії № 64 звільнили від покарання, бо він заявив, що знайшов речовини на вокзалі і пройшов лікування від наркоманіїЛенінський райсуд Полтави виправдав вже екс-майора внутрішньої служби виправної колонії Дмитра Нікітана, якого затримали за підозрою у постачанні наркотиків в'язням. 9 червня суддя Юрій Новак звільнив його від кримінальної відповідальності і закрив провадження
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Сотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 7092є в мене мрія - щоб ці ...... жили як ми і на кончений ланос все життя збирали копійки
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а я і жив чесно і живу..... і на цих клоунів штирь ложив.
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Шо нажил, то и маешь... -- и власть в том числе.
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я за Саакашвілі. а цю владу я не наживав. подивись на свою ватну меркель спершу. потім мені будеш казать про щось.
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А ведь мы когда-то не так давно получали по 300 - 500 долларов зарплату и это никого не удивляло а наоборот считалось в порядке вещей.
А как только в 2010 году пришли к власти енакиевские праффесара с волынами и карамультуками и вечерами по городу начали шастать шакалы в милицейской форме и грабить людей, то уже тогда даже страшно стало в этой стране жить.
Если-бы не Майдан то нам всем был-бы кацапский пистес.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник исправительного учреждения задержан на Ривненщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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