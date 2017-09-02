 "Моего брата вели на этой машине", - Саакашвили. ФОТО

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел свидетельство о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал он.
По его словам, 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам.
"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - подытожил Саакашвили и выложил фото авто, в котором, по его мнению, следили за братом.
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https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE&gs_l=psy-ab.12..0i22i30k1.48074.53135.0.54769.14.13.0.0.0.0.570.2799.2-3j0j1j3.7.0....0...1.1.64.psy-ab..7.6.2285...0j0i67k1j0i3k1.uec7cDLD1aM
І навіть наш улюблений Цензор:
https://censor.net.ua/photo_news/449328/v_gruziyu_pribyvaet_amerikanskaya_voennaya_tehnika_kotoraya_budet_zadeyistvovana_v_ucheniyah_nato_s
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По затриманняю брата Mikheil Saakashvili. Згідно з українським законодавством будь-яка депортація здійснюється за рішенням суду. До цього людині повинно бути запропоновано добровільно покинути країну. Це також може бути оскаржене в суді. Заяви про те що кого то затримали і зараз "готують до департаціі" - шизофренічна маячня. Максимум що можливо в подібній ситуації - примусова доставка людини в міграційну службу і виписка йому того самого розпорядження "покинути Україну в добровільному порядку".
У чому сенс шоу з затриманням брата Саакашвілі? Немає ніяких сумнівів - це залякування українського суспільства. Причому залякування тупе і абсолютно неефективне. Швидше за все президент і міністр внутрішніх справ вирішили переплюнути Януковича. За тупості спікерів, дурості дій і рівню страху...
Що тут скажеш? Хіба що порадити організаторам і виконавцям цього брутального дійства спиляти мушку. Спиляйте мушку, поки ще не пізно! Якщо не зрозуміли навіщо - зателефонуйте старим ковбоям. В Ростов. Вони вам пояснять
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Саакашвили подтвердил задержание своего брата в Украине
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что восемь сотрудников Министерства внутренних дел Украины увезли его брата Давида в неизвестном направлении.
Саакашвили: 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы Украины прислали мобильные группы из Киева
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что его брат Давид Саакашвили был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел Украины в Киеве. Об этом политик написал в Facebook.
"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении", - заявил Саакашвили.
Он добавил, что его брат - юрист и имел документы, разрешающие проживание в Украине.
"Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал экс-президент Грузии.
Он также сообщил, что 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы Украины прислали мобильные группы из Киева, так как "не доверяют местным пограничникам".
"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего "Беркута", - не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - заявил политик.
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С Михо правда. А с кем правда, с тем и Украина.
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Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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Тогда птічка болтлівий взлетел уже ніже, над другой горой. І снова упал. ;Ето гора віновата;- рєшіл тупой птічка.
Так випь'єм же за то, што бі пртічка полючіл гражданство рф і квартіру в Грозном!
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А от ти куди будеш тікати коли запахне смаженим?
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