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Все про:похищение (1303) Саакашвили (1922)

 "Моего брата вели на этой машине", - Саакашвили. ФОТО

Сегодня на рассвете представители МВД задержали брата Михаила Саакашвили, Давида.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел свидетельство о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал он.

По его словам, 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам.

"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - подытожил Саакашвили и выложил фото авто, в котором, по его мнению, следили за братом.

Моего брата вели на этой машине, - Саакашвили 01

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Моего брата вели на этой машине, - Саакашвили 02
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Оно не предало свою страну.И еще,с 2014 года стаж заработанный в ЛохНР Украинским не считается.
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Интересно, когда запад уже даст щелчек по пухлому чоколадному носу за его выкидоны?
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ржут только на востоке, у киселя на тв, вы рошеновцы уже в открытую топите за кацапстан, ай молодцы.
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Іди за порєбрік, в очко своєму карлику-педофілу.
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Куда действенней было бы для власти - просто не обращать внимание на все выпады Саакашвили, но они решили действовать по-своему обыкновению: корявыми репрессиями, что в итоге опять обернётся против них же. Печалька...
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Значит пацаны гибнут на фронте, кто-то живёт без руки, ноги а то и без двух ног. А тем временем олигархи поделили экономику и доят страну как хотят. Теперь расклад такой выходит: с одной стороны - хуйло; также - олигархи и укр.власть; с другой: патриоты; АТОшники; и адекватный конгресс США. Вопрос - как выжить Украинскому государству.
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Тільки не перейматись ціною. Може бути навіть афганський варіант...
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Украинскому государству нужно перестать заниматься коррупцией, воровством и имитацией реформ. А народу - просто потребовать от государства отчёт о проделанной работе, и в случае несоответствия обещанному, требовать смену власти, без потрясений и кровопролитий.
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После революции годности реально только протеже Саакашвили Секварелидзе прищучил бриллиантовых прокуроров,это один случай!Как следствие он вылетел с должности,а Саакашвили вообще с Украины,вот ясный,четки ответ,кто готов бороться с коррупцией,а кто её крышует
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Просто в Грузії Саакашвілі чекає те ж саме що в Україні Януковича.
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Приход к власти в Грузии кацапских холуев - это и есть результат реформ Саакашвили.
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Тут хтозна чий режим був прокацапським. Саакашвілі в 2012 підписав односторонній безвіз з кацапами, а зараз Грузія проводить військові навчання з НАТО, про обидва ці факти писав Цензор Нет.
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Семен Семенченко.

По затриманняю брата Mikheil Saakashvili. Згідно з українським законодавством будь-яка депортація здійснюється за рішенням суду. До цього людині повинно бути запропоновано добровільно покинути країну. Це також може бути оскаржене в суді. Заяви про те що кого то затримали і зараз "готують до департаціі" - шизофренічна маячня. Максимум що можливо в подібній ситуації - примусова доставка людини в міграційну службу і виписка йому того самого розпорядження "покинути Україну в добровільному порядку".
У чому сенс шоу з затриманням брата Саакашвілі? Немає ніяких сумнівів - це залякування українського суспільства. Причому залякування тупе і абсолютно неефективне. Швидше за все президент і міністр внутрішніх справ вирішили переплюнути Януковича. За тупості спікерів, дурості дій і рівню страху...
Що тут скажеш? Хіба що порадити організаторам і виконавцям цього брутального дійства спиляти мушку. Спиляйте мушку, поки ще не пізно! Якщо не зрозуміли навіщо - зателефонуйте старим ковбоям. В Ростов. Вони вам пояснять
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Включай соловья и киселя сегодня,там все что тебе нравится будет про михо
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Не кажи. На кацапських сайтах, наприклад, не можна писати про Тимошенко і Саакашвілі. Банять.
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Ты только сюда можешь написать на михо хуйлу
"Моего брата вели на этой машине", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5092



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Аваков ещё та сволочь...
Саакашвили подтвердил задержание своего брата в Украине
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что восемь сотрудников Министерства внутренних дел Украины увезли его брата Давида в неизвестном направлении.
Саакашвили: 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы Украины прислали мобильные группы из Киева

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что его брат Давид Саакашвили был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел Украины в Киеве. Об этом политик написал в Facebook.
"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении", - заявил Саакашвили.
Он добавил, что его брат - юрист и имел документы, разрешающие проживание в Украине.
"Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал экс-президент Грузии.
Он также сообщил, что 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы Украины прислали мобильные группы из Киева, так как "не доверяют местным пограничникам".
"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего "Беркута", - не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - заявил политик.
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тай кондитером він був так собі -нікудишнім
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Ну, я не знаю- шо там и как. А я вчера купил вот это. И теперь- могу вести кого угодно. Тока я этого делать не стану...
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((( но на нем - трезвость норма жизни - тогда нафига?))
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Ну, о трезвости- это спорный вопрос! Вчерашняя проба показала, что не всё так плохо!
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- я то и не сомневался - но предупредить ,как не равнодушный. должен ))
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Он- более жиги длиной, гораздо.. Мотор- форсированный, запоровский. Это- Нечто!!!
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рад за тебя от души - но это не мое,я последнее время и за рулем сам редко езжу - не ну каждому свое
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Нас от чего-то важного отвлекают .... то ли курс доллара поменяется , то ли тарифы на газ , свет, воду и коммуналку , а может быть и ещё от чего-то .
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От власти по отношению к Михо можно ждать чего угодно. Но Саакашвили абсолютно не тот человек, которого можно запугать и заставить отступить. Невозможно испугать человека, который не побоялся вступить - в августе 2008 года, в открытое военное столкновение с банд. формированиями рацейской армии.
С Михо правда. А с кем правда, с тем и Украина.
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а чего так, ведь для нарушителя могли и старую "чёрную берту" наити

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Снова вся сладкая команда в сборе, а как новость что цены взлетели или население вымирает - ни одного шоколадного дописувача.
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Вот не мразь эта власть. А пАдло не хочет лишить гражданства Украину аВакова за то как он стоял с георгиевской ленточкой.
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Дивним виглядає перелік ворогів Петра - "цинічні бандерівці", Юлька, Коломойський, Корбан, Правий Сектор, Садовий з "Самопоміччю", Парасюк з Семенченко.. І тільки навколо Ахметова і Медведчука - цілковита тиша і штиль.. Співпадіння?
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Хуже - тут гримчак недавно распинался за ахметова, мол бедолаге за кредиты нечем расплачиваться, а оно ж стовп нашей экономики. Вообще, слушать гримчака - получить массу удовольствия. Диву даёшься, что такое ещё имеет право на власть.
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Ребята, я предлагаю сторонникам Саакашили бесплатно собраться сегодня в 18:00 на главных площадях своих городов. Посмотрим, сколько вас.
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Люди за Саакашвили уже собирались, а вот майданов за порошенка или гройсмана не было никогда в истории Украины - значит, рейтинг шоколада даже не нулевой, а минусовый.
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"Моего брата вели на этой машине", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5506 Без Имени

Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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Мне нравится 3

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найгірше-що на цей цирк дивиться весь світ. і робить висновки
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Признаем честно- Михе в Украине ничего не светит...как-бы он не бился головой об стену.
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Хотя шанс был у него проявить себя на посту главы одесской ОГА.
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Огромный шанс, но Михо его просрал...............у меня закрадывается подозрение, что Михо просто клоун, который ни на что не способен, а реально Грузию реформировал Ка́ха Автанди́лович Бендуки́дзе.
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Аднажди адін малєнькій, но балтлівий птічка взлетєл висако-висако!- І упал.
Тогда птічка болтлівий взлетел уже ніже, над другой горой. І снова упал. ;Ето гора віновата;- рєшіл тупой птічка.
Так випь'єм же за то, што бі пртічка полючіл гражданство рф і квартіру в Грозном!
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твій шокобос має і модавський і російський і єврейський паспорт!
А от ти куди будеш тікати коли запахне смаженим?
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Даю подсказку тупицам с Банковой - берите детей Михо в заложники! Ну чтобы уже по тупости и трусости превзойти всех. Саакашвили враг Украины? Точно не Медведчук или Ахметов? Кто дал право власти позорить Украину? Кто дал право выставлять Украину, как страну дикарей и варваров? И не ссылайтесь на законы, которые вы нарушаете сто раз на день безнаказанно. Хочет Михо критиковать власть? - на здоровье! И не нужно нас превращать в соседний козлостан, с украинцами этот номер не пройдет. Дело ведь не в Михо, поддерживает его кто-то или нет. Дело в том, что представитель ПР на должности президента Украины заигрался в царя.
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Бесполезно обращаться к барыгам.У них родина бабло.Вот и весь ответ.Продали пацанов в Илловайске.Продадут еще раз.Для сои люди палочки и росписи в ведомостях.
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Саме Іловайськ і є головне питання до влади шпигуна Порошенка. Всі інші тарифи-офшори вже зайве, і міру покарання баригам не збільшують - довічне з конфіскацією.
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- емблема політкомпанії "Баригу Геть!" для носіння на одязі, сумках, авто...
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Какой-же петя подонок! Ничем не чурается, чувствуя "угрозу", самую малую.... Копирует путина, тот тоже в заложники без стеснения людей берет. Скатился до самого дна...
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Барыга уже ни чем не отличается от пуйла.
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а у офшорного злодія є паспорт України чи Молдови?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Моего брата вели на этой машине", - Саакашвили. ФОТО
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