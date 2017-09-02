 Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили. ФОТО

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел свидетельство о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал он.
По его словам, 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам.
"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - подытожил Саакашвили и выложил фото авто, в котором, по его мнению, следили за братом.
Читайте также: Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"
13839 351
Задержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива(368)
Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"(344)
Стратегическое партнерство Путина, "Великий комбинатор", Кремль в системе мироздания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(56)
Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"(637)
Міграційна служба відпустила Давида Саакашвілі(0)
Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили(278)
Паспорт изымут, а гражданину откажут в пересечении границы, - Слободян о возможной попытке Саакашвили приехать в Украину(473)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Авакову - бебебе!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
......А потом они прийдут за вами......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить