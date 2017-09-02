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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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Все про:МВД (8384) похищение (1303) Саакашвили (1924)

 Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили. ФОТО

Сегодня на рассвете представители МВД задержали брата Михаила Саакашвили, Давида.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел свидетельство о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела", - написал он.

По его словам, 1 сентября на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам.

"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе", - подытожил Саакашвили и выложил фото авто, в котором, по его мнению, следили за братом.

Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили 01

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Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили 02
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Да уж, посмотрел я на эти бригады троллей работающих в сети, и не осталось у меня сомнений за кого я все-таки пойду и проголосую. Спасибо ребята, результат на лицо, не совсем заданный хозяевами но результат.
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Сознательность украинцев радует - все то дерьмо (что выдает себя за шоколад) в спаме
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а мене радує, що легко спалити кацапів, які видають себе за українців
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Верх цинизма, низости и подлости со стороны Порошенко.
А Авакову - бебебе!
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Ну тот не красился, каким есть дерьмом таким и нагло показывался. А этот типа патриот.
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Уважаемые украинцы. Если вы не защитите Михо, то вы потеряете последнюю возможность жить по новому. Я из Бреста. И когда разговаривал с грузинами, которые осели у нас, то они все в один голос говорили, что лучшего президента чем Саакашвили никогда не было. К сожалению там сейчас правит рашка. Мы из Белой Руси надеемся на вашу сознательность и окончательный уход от совкового режима. Так как если вы сможете окончательно сбросить шоколадных барыг у власти, то тогда и мы сможем. Я сам украинец, мой отец с Херсона.
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Только за границей куда ни поедь одни русские. И без всякого "безвиза". Украинцам есть нечего, не до безвиза. Нам до вступление в НАТО не светит. В странах НАТО не может быть воров и коррупционеров у власти. В нашей шоколадной власти одно ворье.
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поубавилось кацапов здесь,не кисните.Ну торгуют в магазинчиках San Marino и Rimmini и что?... А туристов осталось 0,1% от того, что было до 2014-го. Да и лучше, а то столько ржания вызывали в Европе. Вечно показывали по телеку, как недоделков нецивильных - в мехах на бляже и в золоте в воду опускаются. После них - гора бутылок из-под водяры, при 40-ка градусах в тени.
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Ви б із своїм президентом правда жизні десь би на-----й сховалися й просиділи оті кілька років. І щоб вас там не було ні видно ні чути. Амінь.
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До чого тут Яник, коли безвіз з 1 січня 2015 року обіцяв ваш барига, коли балативався у президенти? Песик барижий, вас там у Мінстеці не вчать української мови? Що таке "розстроєний"? Й я не "розстроєний" стосовно затримки безвізу, я засмучений через те, що на посаді президента хронічний брехун, який перебрехав вже абсолютно усіх політиків, котрі мені відомі.
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Люди пороха люто ненавидят. Выйди на улицу и найди хоть одного, у кого нормативная лексика в адрес свонного траста осталась. Не найдешь. У Рошена рейтинги нулевые. как бы не старались порохлботы всех мастей.
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А чому тут дивуватися? Це продовження барижого цирку. Й так буде доти, поки на посаді президента сцикливий барига, а не державний діяч.
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Какие тупые вам картинки МинСтець раздает. Но еще бОльшая тупость это постить.
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Шустер,братья Саакашвили - это пробные камни,посмотреть реакцию в мире.Если у кубла получится "проскочить" между капельками,вот тогда начнутся реальные репрессии против оппозиции,причем не той ржачно- ручной типа жопоблоков,за життя или педрикалов,а настоящей.
......А потом они прийдут за вами......
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И кто такая "настоящая оппозиция"? Огласите весь список, пожалуйста.
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З цього пінькіного дуркування може вийти справжнісінький марш від кордону на Київ. Загальноукраїнська акція.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМоего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили. ФОТО
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