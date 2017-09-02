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 Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

ДТП случилось рано утром.

Утром в субботу, 2 сентября, на участке автомобильной дороги Полтава - Кременчуг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, передает Цензор.НЕТ. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Сообщается, что около 5:30 недалеко от села Рассошенцы столкнулись автомобили " Volkswagen Polo" та " Geely". Водитель третьего автомобиля "Renault Master", во избежание столкновения, направил свое транспортное средство в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка " Geely", еще пять человек были травмированы.

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Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы 01

Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы 02

Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы 03
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Эти Джоли китайские полное дерьмо,безопасности ноль,а цена,как у добротой иномарки в Польше,но автомобильное лобби не даёт людям жить
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А може проблема в прокладці між кермом і сидінням?
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Всі ресурси зобов"язали писати про ДТП?! Може нехай Аваков спеціальну полосу в інтернеті для них забезпечить? Бо виходить,що інформація про ДТП повинна зменшувати народу біль про втрати на війні...
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та да, китаей в хлам.
удивительно, как водитель еще жив.

но пусть лучше васадзе в рейтинге миллионеров в верх ползет, чем дадим людям за ту же цену китайца/ланоса покупать бушные европейские авто, в которых хоть есть шанс выжить.
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Щаз опять за шатунизм и антипорохизм закроють
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Плохо, когда вместо дорожной обстановки, водители вынуждены немалую долю внимания тратить на ямы на асфальте. Похоже, водитель Фолькса или уснул или объезжал яму и выперся на встречку, а водитель джили на ямы в асфальте смотрел и не успел среагировать.
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Хотя, фолькс мог и выехать со второстепенной, не предоставив преимущества джили. Там есть примыкающая с морковкой.
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причём, как я заметил, ежегодно выделяется куча денег именно на апґрейд, этих самых старых ям и закладку новых ((.
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Не кощунствуйте! Гойсман уже отчитался о великих беспрецендентных ремонтах дориг. Ям у нас нет
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есть и много!!! минимум, - остались есчо зимовальные и воздушные. как надежда и опора. на ремонт первых - деньги уйдут, как в воду, а на ремонт вторых, - как на ветер!!! (((
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Если плохо утрамбован грунт под дорогой и началась его просадка, то там сверху не наремонтируешься. Особенно, когда перегруженные фуры наших "можновладцив" туда-сюда снуют, а разбиваются на ямах простые люди, которым семилетний Фольсваген нельзя себе привезти.
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Оказывается что в Украине не война на востоке Украины а в тылу,если хочеш выжить то надо идти на фронт там меньше людей погибают чем на дорогах ,,мирной,,Украины.
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Нада поднять штрафы и ввести презумпцию правоты доблестных сотрудников нквд. Эгеж?
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И каждому водителю купить светоотражательный жилет и рюкзак у Авакова или его сынули.
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В детстве читал смешную книгу Набат в Динь-Доне. Там кюре местной церкви читал проповеди с детективным уклоном, чтобы привлечь местное население к религии.
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