 Масштабное ДТП под Полтавой: один погибший, пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

Утром в субботу, 2 сентября, на участке автомобильной дороги Полтава - Кременчуг произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, передает Цензор.НЕТ. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Сообщается, что около 5:30 недалеко от села Рассошенцы столкнулись автомобили " Volkswagen Polo" та " Geely". Водитель третьего автомобиля "Renault Master", во избежание столкновения, направил свое транспортное средство в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка " Geely", еще пять человек были травмированы.
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удивительно, как водитель еще жив.
но пусть лучше васадзе в рейтинге миллионеров в верх ползет, чем дадим людям за ту же цену китайца/ланоса покупать бушные европейские авто, в которых хоть есть шанс выжить.
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