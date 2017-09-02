 Lanos на огромной скорости влетел в грузовик на окружной Киева, 2 человека погибли. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.
В Святошинском районе Киева на кольцевой дороге, напротив торгового центра 4room, водитель "Дэу Ланос" на большой скорости влетел в грузовик.
По имеющейся информации, в аварии погибли два человека, водитель и пассажир "Ланоса", и еще двое были травмированы - один пассажир "Ланоса" и водитель грузовика.
Оба в тяжелом состоянии доставены в больницу.
Отмечается, что пассажира "Ланоса" медики пытались реанимировать, но это им не удалось.
На место ДТП прибыли следователи, чтобы выяснить причины аварии.
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