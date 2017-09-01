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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области прошли соревнования подразделений ПВО из всех частей ВДВ ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В течение нескольких дней, зенитчики боролись за звание лучшего в военно-профессиональной и военно-спортивной номинациях.

Одним из самых сложных задач конкурса было прикрытие подразделений своих частей от ударов воздушного противника в ходе совершения марша, а также ведении оборонительного и наступательного боя. При этом, необходимо было занять огневую позицию, за определенное время привести вооружение с походного положения в боевое и уничтожить воздушные цели. Если воздушных объектов было несколько, то необходимо было их хотя бы обстрелять. То есть не тратить все боекомплект на одну воздушную цель, а сорвать налет условного противника.

Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 01
Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 02

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Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 03
Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 04
Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 05

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Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 06

Также во время выполнения данных задач, расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 отрабатывали огневые задачи по уничтожению наземных целей - легко бронированной техники условного противника.

В военно-спортивной номинации оценивалась физическая выносливость и умение владеть стрелковым оружием после преодоления многокилометровой дистанции по пересеченной местности.

Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 07
Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 08
Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 09

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Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине 10

Среди зенитно-артиллерийских расчетов ЗУ-23-2 первое место заняли зенитчики отдельной воздушно-десантной бригады с Днепропетровщины. Второе место за львовскими десантниками, третье место - за отдельной аэромобильной бригадой ВДВ с Донетчины

В конкурсе среди зенитных ракетных взводов ЗРК "Стрела-10М", первое место заняли николаевские десантники. Второе место за львовскими десантниками. Почетное третье место - за представителями Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Смотрите: Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Победители данных соревнований будут представлять Высокомобильные десантные войска на конкурсе среди подразделений ПВО Вооруженных Сил Украины, который состоятся в текущем году на Ривненщине.
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Да уж. видать у нас ну очень хреново с ПВО если во всех отчетах по учениям на первом месте всегда идут зенитки, а практических стрельб из ПЗРК или ЗРК нет вообще.
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Богатенький Буратино. Захотел соревнований по практическим стрельбам из ЗРК. Вопрос только как соревноваться - бригадами, дивизионами или сразу между всеми расчетами?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине. ФОТОрепортаж
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