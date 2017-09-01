 Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В течение нескольких дней, зенитчики боролись за звание лучшего в военно-профессиональной и военно-спортивной номинациях.
Одним из самых сложных задач конкурса было прикрытие подразделений своих частей от ударов воздушного противника в ходе совершения марша, а также ведении оборонительного и наступательного боя. При этом, необходимо было занять огневую позицию, за определенное время привести вооружение с походного положения в боевое и уничтожить воздушные цели. Если воздушных объектов было несколько, то необходимо было их хотя бы обстрелять. То есть не тратить все боекомплект на одну воздушную цель, а сорвать налет условного противника.
Также во время выполнения данных задач, расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 отрабатывали огневые задачи по уничтожению наземных целей - легко бронированной техники условного противника.
В военно-спортивной номинации оценивалась физическая выносливость и умение владеть стрелковым оружием после преодоления многокилометровой дистанции по пересеченной местности.
Среди зенитно-артиллерийских расчетов ЗУ-23-2 первое место заняли зенитчики отдельной воздушно-десантной бригады с Днепропетровщины. Второе место за львовскими десантниками, третье место - за отдельной аэромобильной бригадой ВДВ с Донетчины
В конкурсе среди зенитных ракетных взводов ЗРК "Стрела-10М", первое место заняли николаевские десантники. Второе место за львовскими десантниками. Почетное третье место - за представителями Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.
Победители данных соревнований будут представлять Высокомобильные десантные войска на конкурсе среди подразделений ПВО Вооруженных Сил Украины, который состоятся в текущем году на Ривненщине.
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