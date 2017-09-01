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 "Сотрудники сжигают в камине некие предметы": над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым. ФОТОрепортаж

Густой черный дым, идущий из трубы, заметен в пятницу над генконсульством России в Сан-Франциско.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: МИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско"

По его сведениям, к зданию прибыли пожарные, однако внутрь их не пустили. Корреспондент агентства слышал, как люди, выходящие из генконсульства, говорили пожарным, что все в порядке, а дым идет из-за того, что сотрудники сжигают в камине некие предметы.

AP отмечает, что работники дипмиссии в спешке собирают вещи, поскольку к субботе они должны освободить помещение.

Сотрудники сжигают в камине некие предметы: над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым 01

Сотрудники сжигают в камине некие предметы: над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым 02

Сотрудники сжигают в камине некие предметы: над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым 03

Сотрудники сжигают в камине некие предметы: над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым 04

Сотрудники сжигают в камине некие предметы: над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым 05

Фото "San Francisco Chronicle"

Как сообщалось ранее, в четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Та ладна, опять напраслину на роССиюшку гоните. Просто осень настала, жгут листья.
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крематорий путинской "дипломатии"-палят палево.....
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хуйло вконец банулось!
Путин назвал способ достижения мирового господства


"Сотрудники сжигают в камине некие предметы": над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым - Цензор.НЕТ 7400
Роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время открытого урока в Ярославле в пятницу, 1 сентября, передаетРИА Новости.
«Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», - сказал Путин.
Глава государства выразил надежду, что эта власть не сосредоточится в руках какого-то конкретного человека. «Если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», - сказал он, добавив, что Россия не должна отставать в этой сфере.
В ходе открытого урока российский лидер также высказал мнение, что залогом последовательного развития страны является своеобразный внутренний ядерный реактор, который есть у ее жителей.
В июле на открытии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Путин заявил, что широкое внедрение передовых технологий - мощный ресурс для развития России.
Открытый урок с участием президента - часть мероприятий, проходящих в рамках форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле. Он стартовал 1 сентября, завершится 4-го. На площадке проводятся лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего.
Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016-ом он общался с учащимися во Владивостоке. За год до этого президент приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Сотрудники сжигают в камине некие предметы": над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым. ФОТОрепортаж
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