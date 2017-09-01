 "Сотрудники сжигают в камине некие предметы": над закрывающимся генконсульством РФ в Сан-Франциско появился черный дым. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс По его сведениям, к зданию прибыли пожарные, однако внутрь их не пустили. Корреспондент агентства слышал, как люди, выходящие из генконсульства, говорили пожарным, что все в порядке, а дым идет из-за того, что сотрудники сжигают в камине некие предметы.AP отмечает, что работники дипмиссии в спешке собирают вещи, поскольку к субботе они должны освободить помещение.

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Фото "San Francisco Chronicle"Как сообщалось ранее, в четверг 31 августа было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.